Selvfølgelig skal verdensmesteren da have pandekager – og du kan komme med

Cykling. Selvfølgelig skal han da have pandekager. Den nybagte landevejsverdensmester Mads Pedersen får stillet sulten på Københavns Rådhus onsdag kl. 16.30. »En historisk cykelpræstation af allerfornemmeste kaliber. Kæmpe stort tillykke til Mads med triumfen«, lyder det fra overborgmester Frank Jensen (S), der åbner fejringen af Mads Pedersen for alle. »Der er sat lidt tid af til autografer, high-fives med mere«, meddeler Frank Jensen.

Cykling. Den tidligere Tour de France-vinder Bradley Wiggins er imponeret over 23-årige Mads Pedersens VM-triumf. Briten kalder det den største VM-overraskelse i mindst 16 år. For selv om VM-løbet qua holdsammensætningen adskiller sig fra de øvrige løb i kalenderen, ender det ofte med, at en prominent og etableret cykelrytter løber med titlen og kan iføre sig regnbuetrøjen. Det siger Wiggins til den spanske sportsavis Marca. »Indtil Mads Pedersens triumf var de to største overraskelser nok Oscar Freires første sejr i 1999 og Igor Astarloas sejr i 2003. Historien omkring den regnbuefarvede trøje er meget speciel, og kun få ryttere får lov til at køre i den. Når man tager Pedersens alder i betragtning, er det meget usædvanligt, og noget vi måske ikke kommer til at se i årevis«, siger Bradley Wiggins.

Tennis. For anden dag i træk viste Caroline Wozniacki skarphed ved China Open i Beijing, hvor der til trods for Folkerepublikkens 70 års fødselsdag også blev spillet bold. I 2. rundeopgøret mod amerikaneren Christian McHale vandt den danske Beijing-titelforsvarer 6-4, 6-0. Wozniacki møder i 3. runde torsdag tjekken Katerina Siniakova, der er nummer 47 på verdensranglisten. Ashleigh Barty (seedet 1), Naomi Osaka (4) og Petra Kvitova (7) er ligeledes klar til 3. runde. Turneringen i Beijing er ifølge Jyllands-Posten Wozniackis sidste i 2019.

Fodbold. Målmand Frederik Rønnow fik blot seks kampe for Eintracht Frankfurt i sidste sæson, men kan han holde sig fri af skader, så opnår han væsentligt flere i denne sæson. Førstemålmand i Frankfurt, Kevin Trapp, er skulderskadet og skal opereres. Klubben forventer, at keeperen er ude i resten af 2019. »Vi har fuld tillid til Frederik Rønnow, som helt sikkert vil være en god afløser«, siger Frankfurt-sportsdirektør Bruno Hübner ifølge kicker.de.

Fodbold. Hvilken herlig mandag for angriberen Andreas Cornelius. Først fik han comeback i Åge Hareides danske landsholdstrup, og i aftentimerne scorede han sit første mål for Parma i 3-2-sejren i Serie A over Torino. Cornelius scorede til 2-2 sekunder før pausefløjtet, da han rykkede fri af sin oppasser på kanten af offside og hamrede bolden i nettet via overliggeren.

Andreas Cornelius blasted home the equaliser for @1913parmacalcio in the Monday night game against @TorinoFC_1906



In the final stages the hosts grabbed a late winner and the 3-2 result sees Parma climb to 9th in the @SerieA table!#LiveOnStrive pic.twitter.com/cIWtccl1O4 — Strive Sport (@strivesport) September 30, 2019

Håndbold. Morten Soubak gjorde i 2013 Brasiliens kvinder til verdensmester, og nu er den danske træner i gang med at føre Angola frem mod verdenseliten. Første skridt er OL-kvalifikationen, som det afrikanske hold har sikret sig efter sejre over Senegal og DR Congo. Angola er efter Japan, Brasilien, Sydkorea og Frankrig femte nation, der kvalificerer sig til næste års OL på kvindesiden.

Cykling. Christian Andersen stopper som sportsdirketør hos Coloquick og fortsætter karrieren hos det norske prokontinentalhold Uno-X Development Team. Det bliver i stedet Brian Petersen, der skal være den ny ledende sportsdirektør hos Coloquick, skriver Ritzau.

Håndbold. Hollandske Estavana Polman er så småt blevet sine ledbåndsproblemer kvit og gør klar til comeback i Team Esbjergs onsdagskamp på hjemmebane mod København Håndbold.