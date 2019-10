Stærk Wozniacki blæser amerikaner ud af Beijing

Direkte sport i tv Tirsdag 1. oktober TV 2 Sport 7.00/11.00 Tennis: China Open (k) 15.25/19.00 Atletik: VM TV3+ 18.55 Fodbold: Real Madrid-Club Brugge 21.00 Fodbold: Tottenham-Bayern TV3 Sport 7.00/11.00 Tennis: China Open (m) 14.00 Fodbold: U19 - Juventus- Leverkusen 16.00 Fodbold: U19 - Tottenham-Bayern 18.55 Fodbold: Atalanta-Shakhtar 21.00 Fodbold: Juventus- Leverkusen TV3 Max 21.00 Fodbold: Galatasaray-Paris SG Eurosport 1 15.00 Cykling: Kroatien Rundt

Vis mere

Tennis. For anden dag i træk viste Caroline Wozniacki skarphed ved China Open i Beijing, hvor der til trods for Folkerepublikkens 70 års fødselsdag også blev spillet bold. I 2. rundeopgøret mod amerikaneren Christian McHale vandt den danske Beijing-titelforsvarer 6-4, 6-0. Wozniacki møder i 3. runde tjekken Katerina Siniakova, der er nummer 47 på verdensranglisten. Turneringen i Beijing er ifølge Jyllands-Posten Wozniackis sidste i 2019.

Fodbold. Hvilken herlig mandag for angriberen Andreas Cornelius. Først fik han comeback i Åge Hareides danske landsholdstrup, og i aftentimerne scorede han sit første mål for Parma i 3-2-sejren i Serie A over Torino. Cornelius scorede til 2-2 sekunder før pausefløjtet, da han rykkede fri af sin oppasser på kanten af offside og hamrede bolden i nettet via overliggeren.

Andreas Cornelius blasted home the equaliser for @1913parmacalcio in the Monday night game against @TorinoFC_1906



In the final stages the hosts grabbed a late winner and the 3-2 result sees Parma climb to 9th in the @SerieA table!#LiveOnStrive pic.twitter.com/cIWtccl1O4 — Strive Sport (@strivesport) September 30, 2019

Håndbold. Morten Soubak gjorde i 2013 Brasiliens kvinder til verdensmester, og nu er den danske træner i gang med at føre Angola frem mod verdenseliten. Første skridt er OL-kvalifikationen, som det afrikanske hold har sikret sig efter sejre over Senegal og DR Congo. Angola er efter Japan, Brasilien, Sydkorea og Frankrig femte nation, der kvalificerer sig til næste års OL på kvindesiden.

Atletik. En af verdens mest anerkendte trænere kan være helt færdig. Den 61-årige amerikaner Alberto Salazar er i hvert fald udelukket fra at spille en rolle i atletikkens verden de kommende fire år. Han er af Det Amerikanske Antidopingagentur (Usada) blevet idømt fire års karantæne for at have skaffet dopingpræparater, herunder testosteron, til en række løbere tilknyttet Nike Oregon Projekt. Salazar er også sat i skammekrogen for at have manipuleret eller forsøgt manipuleret i en dopingkontrolproces. Dr. Jeffrey Brown, der var læge ved Nike Oregon Projekt, er ligeledes udelukket i fire år for testosteron-forholdet samt for at have forfalsket atleters lægejournaler og ulovlige injektioner.

Usada har efterforsket sagen i fire år. 30 vidner er blevet afhørt og der foreligger 2.000 stykker bevismaterialer. Salazar har blandt andet været træner for de olympiske guldvindere Mo Farah og Matthew Centrowitz. »Salazar og Brown har demonstreret, at det var vigtigere for dem at vinde, end tage vare på atleternes helbred«, lyder det fra Usada-bossen Travis T. Tygart, der for år tilbage også var manden, der fældede cykelrytteren Lance Armstrong.

Atletik. De neutrale atleter med russisk pas, der grundet den store russiske statsdopingsag ikke må stille op under russisk flag, hentede deres anden guldmedalje ved VM i Doha mandag aften. Her blev Marija Lassizkene verdensmester for tredje gang i træk ved at klare 2,04 meter, mens ukraineren Yaroslava Mahuchikh på bare 18 år fik sølv med samme højde og samtidigt satte juniorverdensrekord. Der var bronze til amerikaneren Vashti Cunningham.