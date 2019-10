Klub nægter at betale transfersum for død spiller

Direkte sport i tv Onsdag 2. oktober TV 2 Sport 6.30 Tennis: China Open (k) 15.30/19.00 Atletik: VM TV3+ 21.00 Fodbold: Barcelona-Inter TV3 Sport 6.30 Tennis: China Open (m) 13.55 Fodbold: U19, Lille-Chelsea 15.55 Fodbold: U19, Barcelona-Inter 18.55 Fodbold: Slavia Prag-Dortmund 21.00 Fodbold: Liverpool-Salzburg 2.05 Ishockey: St. Louis-Washington TV3 Max 12.00 Rugby: VM, New Zealand-Canada 18.55 Fodbold: Genk-Napoli 21.00 Fodbold: Valencia-Ajax Eurosport 1 15.00 Cykling: Kroatien Rundt

Fodbold. Det sidste punktum i den tragiske sag om den flyforulykkede og døde argentinske angriber Emiliano Sala er langt fra sat. Den walisiske klub Cardiff blev tidligere i denne uge pålagt at betale ca. 45 millioner kroner svarende til den første rate af den samlede Sala-transfersum på ca. 126 millioner kroner til den franske klub Nantes. Cardiff erklærer sig nu uenig i afgørelsen fra Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) og har derfor meddelt, at de vil have sagen prøvet ved Den Internationale Sportsdomstol (Cas). Cardiff erhvervede 19. januar Sala fra Nantes, men argentineren døde i et flystyrt på vej til første træning i Wales 21. januar. Cardiff hævder, at der foreligger klare beviser for, at transferaftalen ikke var endegyldigt på plads, da flyet med Sala og en pilot styrtede i Den Engelske Kanal.

Fodbold. Et tweet, der blot eksisterede i 46 minutter, er blevet omdrejningspunkt i en mulig racismesag i den engelske storklub Manchester City. 22. september skrev portugiseren Bernardo Silva på Twitter til sin mørkhudede franske holdkammerat Benjamin Mendy og refererede til ham som en ’Conguitos’ – et sydeuropæisk chokoladeprodukt, der har en lille mørk chokoladefigur med store læber som blikfang på de orangerøde pakker. Det Engelske Fodboldforbund (FA) har på trods af, at de to Manchester City-spillere og klubben har forsikret, at der ikke ligger racistiske motiver bag, alligevel bedt Bernardo Silva om en forklaring senest 9. oktober.

Rugby. Frankrig ligger lunt i svinget til en plads i kvartfinalerne ved VM i Japan efter en sejr på 33-9 mod USA. Frankrig er nu 2’er i gruppe C efter England og kan hvis alt flasker sig være blandt de sidste otte nationer allerede på søndag efter mødet med Tonga.

Håndbold. Det bliver norske Jonas Wille, der overtager trænerposten for Mors-Thys mænd i den bedste danske række fra næste sæson. Han har fået en treårig kontrakt og afløser Søren Hansen, der skal til TTH Holstebro.

Atletik. Den nykårede verdensmester på 800 meter nægter at have samarbejdet med den nu dopingudelukkede amerikanske træner Alberto Salazar. Donovan Brazier, der blev en suveræn verdensmester tirsdag aften i Doha, hævder, at hans træning er blevet tilrettelagt af en anden person.

Donovan Brazier satte mesterskabsrekord i Doha. Foto: Ahmed Jadallah/Ritzau Scanpix

»Jeg vidste ikke, at der var en undersøgelse i gang. Da undersøgelsen startede, vidste jeg ikke, hvem Alberto var, og selv nu ved jeg ikke 100 procent, hvad det drejer sig om«, siger han ifølge Reuters efter VM-sejren og tilføjede: »Den kontakt jeg har haft med Alberto, har været behagelig. Jeg kan lide Alberto, han er en cool person«, siger verdensmesteren, der med 1.42,34 minutter skrev sig ind i historien som verdens 9. hurtigste nogensinde.