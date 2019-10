Storklub fyrer dansk fodboldikon

Fodbold. Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) har varslet flere sanktioner efter Røde Stjerne Beograds 3-1-sejr i Champions League i tirsdag mod Olympiakos. Gæsterne fra Grækenland er røget i fedtefadet for et racistisk banner på stadion i Beograd, hvilket formentlig vil udmønte sig i en straf i forbindelse med den kommende hjemmekamp mod Bayern München. Olympiakos står også til bøde, da spillerne kom for sent ud til 2. halvleg, og endelig skal Røde Stjerne til lommerne, fordi klubbens spillere fik fem gule kort i opgøret.

Fodbold. FC København-manager Ståel Solbakken har taget 20 spillere med til aftenens derby i Europa League på udebane mod Malmö FF. Jens Stage og Viktor Fischer, der blev skadet i forbindelse med sejren over Silkeborg i lørdags, er blevet klar igen.

Fodbold. Salzburgs Champions League-topscorer Erling Braut Haaland scorede onsdag sit fjerde mål i mesterligaen, hvor han mod Liverpool dog måtte starte på bænken. Den 19-årige nordmand døjer nemlig med lungeproblemer. »Jeg sad på sygehuset for to dage siden, så jeg vil sige, at jeg var meget glad for, at lægerne gav mig lov til at spille den sidste halve time. I aner ikke, hvor glad jeg var for, at jeg for den sags skyld bare kunne være med på bænken«, siger Haaland ifølge Ritzau.

Rugby. Fiji var, før VM-turneringen i Japan startede, et hyppigt ekspertbud på et mandskab, der kunne ryste de etablerede, men ønationen fra Oceanien måtte helt frem til deres tredje kamp ved VM i Japan for at få den første sejr. Men trods 45-10-sejr over Georgien har avancement til knockoutfasen lange udsigter. Både topholdet Wales og Australien har flere point end Fiji og har endda spillet en kamp færre.

Fodbold. De brasilianske klubber Gremio og Flamengo spillede 1-1 i deres første semifinalemøde i den sydamerikanske pendant til Champions League, Copa Libertadores. Der er returkamp om tre uger, hvor det også afgøres om det andet hold i finalerne bliver River Plate eller Boca Juniors fra Argentina.

Fodbold. Liverpool var foran 3-0 mod Salzburg i Champions League, men østrigerne kom på 3-3, inden Mo Salah alligevel sikrede Liverpool en sejr i slutfasen. Liverpool-manager Jürgen Klopp ånder lettet op. »Det var en vigtig lærestreg. Nu lykkedes det os at vinde 4-3, vi lærte af det, og det er fint for mig. Jeg vidste allerede før kampen, at vi skulle forbedre os, og nu ved alle det«, siger Jürgen Klopp.