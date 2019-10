Wozniacki buldrer videre i Beijing

Direkte sport i tv Torsdag 3. oktober TV 2 Sport 6.30 Tennis: China Open (k) 21.00 Atletik: VM TV3+ 2.15 NFL: Seattle-LA Rams TV3 Sport 8.30 Tennis: China Open (m) 18.30 Fodbold: Kolding-Fredericia 1.05 Ishockey: NY Rangers-Winnipeg TV3 Max 17.00 Håndbold: Fl.burg- Hannover(m) 6’eren 21.00 Fodbold: Malmö FF-FC København Eurosport 1 15.00 Cykling: Kroatien Rundt 18.55 Fodbold: Besiktas-Wolverhampton 21.00 Fodbold: Lazio-Rennes Eurosport 2 17.00 Fodbold: Astana-Partizan Beograd 18.55 Fodbold: AZ Alkmaar-Manchester U. 21.00 Fodbold: Arsenal-Standard Liège

Tennis. China Open og Caroline Wozniacki er bare et godt match. Danskeren vandt turneringen i 2010 og sikrede sig undervejs mod triumfen for første gang førstepladsen på verdensranglisten. I 2018 vandt hun på ny den point- og pengetunge event, og i 2019-versionen er hun godt i gang med et titelforsvar. Torsdag morgen blev tjekkiske Katerina Siniakova nedkæmpet 7-5, 6-4 efter en slutfase, hvor Wozniacki først misbrugte tre matchbolde i egen serv og derfor måtte bryde Siniakova endnu en gang for at avancere. I fredagens kvartfinale venter en russer - Daria Kasatkina eller Ekaterina Alexandrova.

Fodbold. De brasilianske klubber Gremio og Flamengo spillede 1-1 i deres første semifinalemøde i den sydamerikanske pendant til Champions League, Copa Libertadores. Der er returkamp om tre uger, hvor det også afgøres om det andet hold i finalerne bliver River Plate eller Boca Juniors fra Argentina.

Fodbold. Liverpool var foran 3-0 mod Salzburg i Champions League, men østrigerne kom på 3-3, inden Mo Salah alligevel sikrede Liverpool en sejr i slutfasen. Liverpool-manager Jürgen Klopp ånder lettet op. »Det var en vigtig lærestreg. Nu lykkedes det os at vinde 4-3, vi lærte af det, og det er fint for mig. Jeg vidste allerede før kampen, at vi skulle forbedre os, og nu ved alle det«, siger Jürgen Klopp.

Ishockey. Målmand Frederik Andersen og Toronto Maple Leafs åbnede NHL-sæsonen natten til torsdag med en sejr på 5-3 mod Ottawa Senators, som stillede op uden Mikkel Bødker, der ifølge lokale medier var blevet sat af. Andetsteds i NHL mødtes de to seneste sæsoners mestre. Det sluttede med sejr til Lars Eller og Washington på 3-2 over St. Louis Blues.

Håndbold. Team Esbjergs cheftræner Jesper Jensen fortsætter i den danske mesterklub for kvinder frem til sommeren 2022.