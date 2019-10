Live: Endnu et servegennembrud i Beijing

Direkte sport i tv Fredag 4. oktober DR1 17.00 Fodbold: Danmark-Bosnien (k) TV 2 Sport 6.30 Tennis: China Open (k) 15.30 Basketball: Sacramento-Indiana 19.05/22.25 Atletik: VM TV3 Sport 6.30 Tennis: China Open (m) 19.00 Fodbold: FC Nordsjælland-Lyngby 21.45 Fodbold: Birmingham-Middlesbro. 1.05 Ishockey: NY Islanders-Washington TV3 Max 17.45 Fodbold: Hviderusland-Norge (k) 20.30 Fodbold: Hertha Berlin-Düsseldorf Eurosport 1 15.00 Cykling: Kroatien Rundt Eurosport 2 19.00 Speedway: U21-VM 22.00 Golf: Shriners Hospitals Open

Vis mere

Tennis. Ranglistens førstekvinde, Ashleigh Barty fra Australien, er første semifinalist i China Open i Beijing efter sejr i et tresætsdrama mod Petra Kvitova. 4-6, 6-4, 6-3 sluttede det. Caroline Wozniacki spiller lige nu mod russiske Daria Kasatkina.

Atletik. Sara Slott Petersens diskvalifikation på 400 meter hæk ved VM i Doha giver lommesmerter hos OL-sølvvinderen. »Det er forfærdelig rent sportsligt, men det har også økonomiske konsekvenser for mig. Jeg har mistet præmiepenge, mistet sponsorpenge. Det er jo det, jeg lever af«, siger Sara Slott til TV2 Sport. Sara Slott blev diskvalificeret for at passere en hæk ulovligt i sit indledende heat. En dom hun fortsat ikke er enig i. »Det har bare så store konsekvenser for mig personligt, at der er nogle dommere, som sidder og er lidt forsmået og bange for at erkende deres fejl«, siger hun. Kendere vil dog mene, at tv-billeder klart viser, at danskeren ikke får sit venstre ben korrekt over hækken i den indledende fase af det indledende heat.





Fodbold. Den kun 18-årige brasilianske angriber Gabriel Martinelli imponerede i sin første kamp fra start for Arsenal. To scoringer i de første 16 minutter mod Standard Liege gav Arsenal en 4-0-sejr i Euroopa League-mødet. Se alle resultater fra Europa League her

Atletik. Bahrain-kvinden Salwa Eid Naser skrev et lille stykke moderne atletikhistorie, da hun torsdag aften med tiden 48,14 sekunder blev verdensmester på 400 meter i Doha i Qatar og samtidigt satte den tredjehurtigste tid nogensinde. Kun østtyskeren Marita Koch (48,60) og tjekken Jarmila Kratochvilova (47,99) har løbet hurtigere – i begyndelsen af 1980’erne. Shaunae Miller-Uibo fra Bahamas fik sølv 0,23 sekund efter i verdens 6. hurtigste tid nogensinde.

Doping. Den dopingudelukkede amerikanske atletiktræner Alberto Salazars atleter fra Nike Oregon Project bør ses efter i sømmene. Det siger præsidenten for Den Internationale Olympiske Komité (IOC), Thomas Bach, til avisen The Guardian. »Er alle atleter, som har trænet i centeret blevet undersøgt? Afdækker undersøgelsen hele perioden eller kun dele? Kan nogle olympiske resultater være blevet påvirket af det?«, siger Bach, der vil have Det Internationale Antidopingagentur (Wada) på sagen.

Fodbold. FC København sneg sig ud af Malmø med et point i Europa League-dysten i aftes og deler førstepladsen i gruppen med Dinamo Kijev. FCK’erne er dog sikre på, at intet bliver afgjort før returmødet med Malmö FF er afviklet i sidste spillerunde 12. december. »Jeg tror, at det bliver meget tæt til det sidste. Jeg tror, at både vi og Malmö har en chance for at gå videre, inden vi spiller den sidste kamp i Parken. Vi må heller ikke undervurdere FC Lugano, der er et meget godt pasningshold og spiller vældig ambitiøs fodbold. Hvis de lykkes, kan de tage point fra alle, og nu har de taget point fra gruppens store favorit (0-0 mod Dinamo Kijev, red.)«, siger Solbakken til Ritzau.

Fodbold. Pengekassen bugner i FC Midtjylland. Klubben har de seneste to år præsteret overskud på over 120 millioner kroner. Ifølge Børsen kan Superligaens tophold snart præsentere et overskud på 55,7 millioner kroner for sidste sæson.

Ishockey. Nikolaj Ehlers lavede tre assister i Winnipeg Jets’ første kamp i sæsonen i den nordamerikanske liga, NHL, men måtte alligevel gå fra banen som taber efter 4-6 mod New York Rangers.

Fodbold. Torsdagens Europa League-kamp mellem Dudelange fra Luxembourg og FK Qarabag fra Aserbajdsjan blev stoppet et kvarters tid, da en drone med et vedhæftet flag skabte et mindre kaos, da den fløj ind over banen. Flaget var en politisk manifestation i et internt anliggende i Aserbajdsjan.