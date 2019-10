Sara Slott rammes på pengepungen efter VM-kiks

FOR ABONNENTER

Atletik. Sara Slott Petersens diskvalifikation på 400 meter hæk ved VM i Doha giver lommesmerter hos OL-sølvvinderen. »Det er forfærdelig rent sportsligt, men det har også økonomiske konsekvenser for mig. Jeg har mistet præmiepenge, mistet sponsorpenge. Det er jo det, jeg lever af«, siger Sara Slott til TV2 Sport. Sara Slott blev diskvalificeret for at passere en hæk ulovligt i sit indledende heat. En dom hun fortsat ikke er enig i. »Det har bare så store konsekvenser for mig personligt, at der er nogle dommere, som sidder og er lidt forsmået og bange for at erkende deres fejl«, siger hun. Kendere vil dog mene, at tv-billeder klart viser, at danskeren ikke får sit venstre ben korrekt over hækken i den indledende fase af det indledende heat.