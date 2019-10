Wozniacki sætter talentfuld og ustabil russer på plads i Beijing

Direkte sport i tv Fredag 4. oktober DR1 17.00 Fodbold: Danmark-Bosnien (k) TV 2 Sport 6.30 Tennis: China Open (k) 15.30 Basketball: Sacramento-Indiana 19.05/22.25 Atletik: VM TV3 Sport 6.30 Tennis: China Open (m) 19.00 Fodbold: FC Nordsjælland-Lyngby 21.45 Fodbold: Birmingham-Middlesbro. 1.05 Ishockey: NY Islanders-Washington TV3 Max 17.45 Fodbold: Hviderusland-Norge (k) 20.30 Fodbold: Hertha Berlin-Düsseldorf Eurosport 1 15.00 Cykling: Kroatien Rundt Eurosport 2 19.00 Speedway: U21-VM 22.00 Golf: Shriners Hospitals Open

Tennis. 29-årige Caroline Wozniacki fortsætter sit togt mod et titelforsvar ved China Open i Beijing. I kvartfinalen sejrede danskeren 6-3, 7-6 (5) mod den ekstremt talentfulde russer Daria Kasatkina, der mestrer alle slag, men ofte mangler en stærk mental dimension og en kølighed i sit spil. En kølighed, som Wozniacki i høj grad har i Beijing i øjeblikket – bortset fra slutfasen af kvartfinalen, hvor hun først sikrede sig sejren på tiebreakens femte matchbold.

Den aggressive Kasatkina, der for et år siden var nummer 10 i verden, men nu blot nummer 45, var foran 3-0 i andet sæt, hun havde ved 5-3 mulighed for at serve sættet hjem og havde sågar en sætbold ved 6-5. Men russeren lavede stribevis af fejl på kritiske tidspunkter, og de åbninger blev prompte straffet af en af WTA Tourens mest rutinerede spillere, der trods behandlinger i højre albue ukueligt fortsatte med at slå vindere fra alle positioner. Nu venter Naomi Osaka eller Bianca Andreescu i semifinalen lørdag kl. 13.30.

Den anden semifinale står mellem Ashleigh Barty og Kiki Bertens.

Fodbold. Den norske Real Sociedad-spiller Martin Ødegaard er af sportsavisen Marca blevet kåret til månedens spiller for september i den bedste spanske række.

Golf. Verdens bedste golfspiller, Brooks Koepka, er tilbage på banen efter en lille måneds fravær. Den 29-årige amerikaner har fået sprøjtet stamceller ind i et knæ, der havde voldt ham problemer. Han fortæller, at et ledbånd i hans ene knæ delvist var revet over, men at behandlingen med stamceller har hjulpet så godt, at han føler sig kureret. »Omsider føler jeg mig på 100 procent. Forhåbentlig kan jeg fortsætte med at have det sådan her i resten af sæsonen«, siger Koepka, der i denne uge er i aktion i Las Vegas.

Atletik. Sara Slott Petersens diskvalifikation på 400 meter hæk ved VM i Doha giver lommesmerter hos OL-sølvvinderen. »Det er forfærdelig rent sportsligt, men det har også økonomiske konsekvenser for mig. Jeg har mistet præmiepenge, mistet sponsorpenge. Det er jo det, jeg lever af«, siger Sara Slott til TV2 Sport. Sara Slott blev diskvalificeret for at passere en hæk ulovligt i sit indledende heat. En dom hun fortsat ikke er enig i. »Det har bare så store konsekvenser for mig personligt, at der er nogle dommere, som sidder og er lidt forsmået og bange for at erkende deres fejl«, siger hun. Kendere vil dog mene, at tv-billeder klart viser, at danskeren ikke får sit venstre ben korrekt over hækken i den indledende fase af det indledende heat.

Fodbold. Den kun 18-årige brasilianske angriber Gabriel Martinelli imponerede i sin første kamp fra start for Arsenal. To scoringer i de første 16 minutter mod Standard Liege gav Arsenal en 4-0-sejr i Euroopa League-mødet. Se alle resultater fra Europa League her