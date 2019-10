Live: Wozniacki skal holde serv eller ud i et tredje sæt

Direkte sport i tv Fredag 4. oktober DR1 17.00 Fodbold: Danmark-Bosnien (k) TV 2 Sport 6.30 Tennis: China Open (k) 15.30 Basketball: Sacramento-Indiana 19.05/22.25 Atletik: VM TV3 Sport 6.30 Tennis: China Open (m) 19.00 Fodbold: FC Nordsjælland-Lyngby 21.45 Fodbold: Birmingham-Middlesbro. 1.05 Ishockey: NY Islanders-Washington TV3 Max 17.45 Fodbold: Hviderusland-Norge (k) 20.30 Fodbold: Hertha Berlin-Düsseldorf Eurosport 1 15.00 Cykling: Kroatien Rundt Eurosport 2 19.00 Speedway: U21-VM 22.00 Golf: Shriners Hospitals Open

Tennis. Ranglistens førstekvinde, Ashleigh Barty fra Australien, er første semifinalist i China Open i Beijing efter sejr i et tresætsdrama mod Petra Kvitova. 4-6, 6-4, 6-3 sluttede det. Caroline Wozniacki spiller lige nu mod russiske Daria Kasatkina.

Golf. Verdens bedste golfspiller, Brooks Koepka, er tilbage på banen efter en lille måneds fravær. Den 29-årige amerikaner har fået sprøjtet stamceller ind i et knæ, der havde voldt ham problemer. Han fortæller, at et ledbånd i hans ene knæ delvist var revet over, men at behandlingen med stamceller har hjulpet så godt, at han føler sig kureret. »Omsider føler jeg mig på 100 procent. Forhåbentlig kan jeg fortsætte med at have det sådan her i resten af sæsonen«, siger Koepka, der i denne uge er i aktion i Las Vegas.

Atletik. Sara Slott Petersens diskvalifikation på 400 meter hæk ved VM i Doha giver lommesmerter hos OL-sølvvinderen. »Det er forfærdelig rent sportsligt, men det har også økonomiske konsekvenser for mig. Jeg har mistet præmiepenge, mistet sponsorpenge. Det er jo det, jeg lever af«, siger Sara Slott til TV2 Sport. Sara Slott blev diskvalificeret for at passere en hæk ulovligt i sit indledende heat. En dom hun fortsat ikke er enig i. »Det har bare så store konsekvenser for mig personligt, at der er nogle dommere, som sidder og er lidt forsmået og bange for at erkende deres fejl«, siger hun. Kendere vil dog mene, at tv-billeder klart viser, at danskeren ikke får sit venstre ben korrekt over hækken i den indledende fase af det indledende heat.

Fodbold. Den kun 18-årige brasilianske angriber Gabriel Martinelli imponerede i sin første kamp fra start for Arsenal. To scoringer i de første 16 minutter mod Standard Liege gav Arsenal en 4-0-sejr i Euroopa League-mødet. Se alle resultater fra Europa League her

Atletik. Bahrain-kvinden Salwa Eid Naser skrev et lille stykke moderne atletikhistorie, da hun torsdag aften med tiden 48,14 sekunder blev verdensmester på 400 meter i Doha i Qatar og samtidigt satte den tredjehurtigste tid nogensinde. Kun østtyskeren Marita Koch (47,60) og tjekken Jarmila Kratochvilova (47,99) har løbet hurtigere – i begyndelsen af 1980’erne. Shaunae Miller-Uibo fra Bahamas fik sølv 0,23 sekund efter i verdens 6. hurtigste tid nogensinde.





Doping. Den dopingudelukkede amerikanske atletiktræner Alberto Salazars atleter fra Nike Oregon Project bør ses efter i sømmene. Det siger præsidenten for Den Internationale Olympiske Komité (IOC), Thomas Bach, til avisen The Guardian. »Er alle atleter, som har trænet i centeret blevet undersøgt? Afdækker undersøgelsen hele perioden eller kun dele? Kan nogle olympiske resultater være blevet påvirket af det?«, siger Bach, der vil have Det Internationale Antidopingagentur (Wada) på sagen.