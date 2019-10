Superligaens 12. runde: AaB retter op og tager klar sejr i Hobro

Superligaen 12. runde Fredag FC Nordsjælland-Lyngby 1-1 Lørdag 16.00 Hobro-AaB 0-2 Søndag 12.00 Esbjerg-SønderjyskE (Eurosport 2) 14.00 OB-Horsens (Eurosport 2) 14.00 Brøndby-FC København (TV3+) 16.00 Randers-AGF (Canal 9) 18.00 Silkeborg-FC Midtjylland (TV3 Sport)

Hobro-AaB 0-2

0-1 Patrick Olsen (20) 0-2 Iver Fossum (56)

Efter tre nederlag i træk i Superligaen fik AaB lørdag en forløsende sejr, da holdet slog Hobro 2-0 på udebane.

Inden kampen var alarmerne så småt begyndt at blinke efter nederlag til AGF, FC Nordsjælland og Randers, men mod Hobro var der aldrig tvivl om sejren.

AaB sad på spillet det meste af kampen, og Hobro truede aldrig aalborgensernes mål.

Sejren blev sikret af midtbanespillerne Patrick Olsen og Iver Fossum, der scorede i hver sin halvleg.

Med sejren har AaB 16 point efter 12 kampe, mens Hobro har 12 point.

Fra første fløjt styrede AaB spillet, og efter 20 minutter gav overtaget gevinst.

AaB’s kantspiller Frederik Børsting fandt Patrick Olsen på kanten af feltet, som sparkede bolden fladt i mål.

Efter målet kom Hobro længere frem, men trods et lille overtag formåede holdet ikke at skabe chancer, og AaB satte sig hurtigt på kampen igen.

Det kampbillede fortsatte efter pausen.

AaB var fortsat mest på bolden, mens Hobro intet skabte.

Derfor blev kampen reelt afgjort, da Iver Fossum ti minutter efter pausen fordoblede føringen til 2-0.

AaB kombinerede sig igennem Hobros venstre side, inden anføreren Lucas Andersen spillede Fossum fri foran målet.

Herefter var Lucas Andersen tæt på at gøre slemt værre for Hobro.

Først blev hans afslutning reddet på mållinjen af backen Mathias Haarup, og kort efter skød han tæt forbi den ene stolpe.

Der kom ikke flere mål, og AaB kunne sætte tre tiltrængte point ind på kontoen.





Resultater og stilling i Superligaen

Foto: Jens Dresling Trods 1-1 mod Lyngby er Mads Døhr Thychosen og FC Nordsjælland fortsat ubesejret i denne sæsons seks hjemmekampe.

Trods 1-1 mod Lyngby er Mads Døhr Thychosen og FC Nordsjælland fortsat ubesejret i denne sæsons seks hjemmekampe. Foto: Jens Dresling

FC Nordsjælland-Lyngby 1-1

1-0 Mikkel Rygaard (23) 1-1 Rezan Corlu (68)

Der var lokalbrag på plakaten, da FC Nordsjælland fredag tog imod Lyngby Boldklub i 3F Superligaen, og det hele endte uden vinder.

De to mandskaber scorede hver et flot langskudsmål. Mikkel Rygaard lynede på frispark for FC Nordsjælland, mens Rezan Corlu scorede for Lyngby, og resultatet blev dermed 1-1.

Det betyder, at FCN lige nøjagtig kravler op på sjettepladsen, mens Lyngby hopper op på en ottendeplads, før de øvrige 12 hold har været i aktion i 12. spillerunde.

Der var ellers chancer til en mere målrig affære i Farum.

FCN var spilstyrende i langt størstedelen af kampen og kunne allerede ved pausefløjt have været foran med tre-fire mål - men skarpheden manglede.

Før pausen var det særligt den 19-årige FCN-ghaneser Ibrahim Sadiq, der vadede i chancer. Han kunne med større koldblodighed have scoret hattrick.

Efter 23 minutter kom forløsningen for hjemmeholdet, som fremprovokerede et frispark uden for Lyngbys felt.

Den tidligere Lyngby-spiller Mikkel Rygaard tog chancen og huggede kuglen helt op i hjørnet.

Lyngbys største chance kom efter 42 minutter, da Emil Nielsen var centimeter fra at nå frem til et fladt indlæg.

Kampbilledet fortsatte efter pausen. Enten ville Lyngby-spillerne intet frem ad banen, eller også kunne de bare ikke.

FCN sad tungt på boldbesiddelsen, mens Lyngby sjældent havde flere end sine to angribere på modstanderens banehalvdel.

Ud af det blå fik Lyngby dog en kæmpe chance efter 64 minutter.

Emil Nielsen strøg alene igennem og havde alle muligheder, men Thomas Mikkelsen kom godt ud af sit Lyngby-mål, og Nielsen skød lige på keeperen.

Det var, som om den chance løsnede det hele lidt for Lyngby. Efter 69 minutter fik Rezan Corlu masser af plads uden for feltet, og den Brøndby-ejede offensivspiller bragede den i kassen til 1-1.

Scoringen gav Lyngby tro på tingene, men langsomt overtog FCN igen og var med flere store muligheder tættest på sejren i lokalbraget.