Superligaens 12. runde: Brøndby sender problemer over i fjendens lejr

Superligaen 12. runde Fredag FC Nordsjælland-Lyngby 1-1 Lørdag 16.00 Hobro-AaB 0-2 Søndag 12.00 Esbjerg-SønderjyskE 1-2 14.00 OB-Horsens 3-0 14.00 Brøndby-FC København 3-1 16.00 Randers-AGF (Canal 9) 18.00 Silkeborg-FCM (TV3 Sport)





Brøndby-FCK 3-1

1-0 Simon Hedlund (6) 2-0 Kamil Wilczek (23) 2-1 Andreas Maxsø (30, selvmål) 3-1 Kamil Wilczek (76)

Angrebsduoen Simon Hedlund og Kamil Wilczek sørgede med henholdsvis et og to mål for, at Brøndby søndag besejrede FC København 3-1 på hjemmebane.

FCK sluttede med ti mand, efter at Rasmus Falk fik rødt kort i anden halvleg, og et selvmål af Brøndbys Andreas Maxsø var ikke nok til point.

Med sejren fik Brøndby sat en stopper for FC Københavns stime på fire sejre i arvefjendeduellen.

De tre point betyder, at Brøndby efter et par nederlag kravler op på femtepladsen med 19 point for 12 kampe.

FCK har 25 point på andenpladsen, men de forsvarende mestre kan tabe yderligere terræn til topholdet FC Midtjylland, som søndag aften gæster Silkeborg.

I søndagens derby havde FCK-manager Ståle Solbakken for første gang fundet plads til Nicklas Bendtner i en startopstilling i Superligaen.

Efter tre indhop og en pokalstart fik den tidligere landsholdsangriber muligheden for at vise sine evner fra start, og efter få minutter var han tæt på at kvittere for tilliden.

Han fandt en helt fri Michael Santos, som dog ikke sprang tilstrækkelig højt til at dirigere Bendtners indlæg mod mål.

Bedst som gæsterne fra FCK troede, at de var kommet godt fra land, slog Brøndby kontra.

En perfekt aflevering fra Josip Radosevic efterlod Simon Hedlund helt fri i venstre side i det sjette minut. Svenskeren tog et hurtigt træk forbi FCK’s Victor Nelsson og afsluttede højt i målet til 1-0.

Tjek det store lokalopgør minut for minut.

Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix Mads Frøkjær-Jensen har scoret for OB, der fejrer ham, mens Horsens-spillerne hænger med hovedet.

OB-Horsens 3-0

1-0 Mads Frøkjær-Jensen (12) 2-0 Sander Svendsen (39) 3-0 Anders Kvindebjerg Jacobsen (86)

Mads Frøkjær stjal rampelyset, da han søndag scorede sit første mål for OB, der på eget græs slog AC Horsens med 3-0 i Superligaen.

Den 20-årige midtbanespiller, der også havde næstsidste fod på et mål mod Horsens, fik i sidste weekend sin første startplads, da OB hentede en flot udesejr på 1-0 over FC Midtjylland.

Søndag fulgte fynboerne op på de gode takter, og holdet går derfor på landskampspause på en foreløbig fjerdeplads i Superligaen.

Horsens ligger tredjesidst med 11 point efter 12 kampe.

Fra første fløjt var OB meget på bolden, og det gav pote efter 11 minutter, hvor Mads Frøkjær var først over en returbold og sparkede værterne på 1-0.

Efter målet overlod OB initiativet til Horsens, der kom bedre med i kampen og skabte et par muligheder.

Tæt på var det efter 29 minutter, hvor en ellers ufarlig tilbagelægning trillede under foden på OB-keeper Oliver Christensen og havde kurs mod målet, men han nåede tilbage og slap med skrækken.

OB kom på 2-0 i det 39. minut, da Mads Frøkjær fandt Sander Svendsen med en hælaflevering, og så vendte nordmanden i feltet og sikrede hjemmeholdet en tomålsføring ved pausen.

Horsens kom bedst ud til anden halvleg og tog taktstokken.

OB lurede på omstillinger, og det gav Sander Svendsen en friløber efter 63 minutter, men han afsluttede lige på Horsens-målmand Michael Lansing.

Momenter senere blev OB-stopperen Ramon Leeuwin udvist efter en hård duel med Nicolai Brock-Madsen, men Horsens fik aldrig udnyttet overtallet trods en række gode muligheder.

I stedet kunne indskiftede Anders K. Jacobsen tre minutter før tid lukke og slukke med målet til 3-0.

Efter den forestående landskampspause venter der OB en udekamp mod AaB, mens Horsens tager imod Hobro.

Foto: John Randeris/Ritzau Scanpix Daniel Francis Anyembe og Jeppe Brinch-Vilhelmsen fra Esbjerg i kamp om bolden med Sønderjyskes målscorer Mart Lieder og Johan Absalonsen søndag eftermiddag i Esbjerg.

Esbjerg-SønderjyskE 1-2

0-1 Mart Lieder (59) 0-2 Stefan Gartenmann (63) 1-2 Yuri Yakovenko (90)

En for kort tilbagelægning af Esbjergs Rodolph Austin hjalp Sønderjyske i gang, da holdet søndag på udebane besejrede Esbjerg 2-1 i Superligaen.

Sønderjyske-angriberen Mart Lieder opsnappede tilbagelægningen et kvarter inde i anden halvleg, og han kunne uden problemer sende bolden forbi hjemmeholdets keeper Jeppe Højbjerg til 1-0.

Efterfølgende udbyggede Stefan Gartenmann føringen med et hovedstød, mens Yuri Yakovenko reducerede for Esbjerg i overtiden.

Sønderjyske hopper med sejren syv pladser frem og helt op på fjerdepladsen med 18 point inden runde 12’s øvrige opgør er færdigspillet. Esbjerg forbliver næstsidst med ni point.

Esbjergs angriber Adrian Petre var tæt på at score efter 12 minutter, men han skød ad to omgange bolden ind på en Sønderjyske-forsvarsspiller.

Sønderjyskes venstreback Stefan Gartenmann havde mulighed for at sende sit hold foran i det 39. minut, men hans afslutning fra en spids vinkel prellede af på stolpen.

Efter 59 minutter lavede Esbjergs Rodolph Austin den katastrofale tilbagelægning, der endte med at sende gæsterne i front.

Kun fire minutter senere kom Sønderjyske yderligere foran, da Gartenmann alene ved bageste stolpe kunne heade bolden i mål.

Joni Kauko fik en gylden mulighed for at bringe Esbjerg ind i opgøret igen efter 77 minutter, men han sendte sit straffespark mod overliggeren.

To minutter inde i overtiden bragte Esbjerg lidt spænding tilbage i kampen, da Yuri Yakovenko sendte et fladt indlæg i mål, men det blev kampens sidste scoring.

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Der var stor glæde i AaB-lejren, da Patrick Olsen i første halvleg havde bragt sit hold i spidsen på udebane mod Hobro.

Hobro-AaB 0-2

0-1 Patrick Olsen (20) 0-2 Iver Fossum (56)

Efter tre nederlag i træk i Superligaen fik AaB lørdag en forløsende sejr, da holdet slog Hobro 2-0 på udebane.

Inden kampen var alarmerne så småt begyndt at blinke efter nederlag til AGF, FC Nordsjælland og Randers, men mod Hobro var der aldrig tvivl om sejren.