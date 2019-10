Boksetræner bliver slået bevidstløs under indvejning

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 16.15 Håndbold: Kolding-Fredericia (m) TV 2 Sport 8.30 Tennis: China Open, semifinaler (k) 16.00 Fodbold: Real Madrid-Granada 18.50/23.00 Atletik: VM 4.00 Motorsport: Endurance, VM Japan TV3+ 16.00 Fodbold: Liverpool-Leicester TV3 Sport 6.00 Tennis: Japan Open (m) 10.30 Tennis: China Open (m) 13.15 Fodbold: Hvidovre-Næstved 16.00 Fodbold: Hobro-AaB 19.00 Speedway: Polens Grand Prix 1.05 Ishockey: Washington-Carolina TV3 Max 8.25 MotoGP: Thailands VM-afd., kval. 10.00 Rugby: VM, England-Argentina 13.30 Fodbold: Brighton-Tottenham 15.30 Fodbold: Freiburg-Dortmund 18.30 Fodbold: West Ham-Crystal Palace 15.30 Fodbold: Bayern M.-Hoffenheim Eurosport 1 13.00 Cykling: Kroatien Rundt 15.30 Cykling: Tour de L’Eurometropole Eurosport 2 15.00 Cykling: Giro dell’Emilia 16.30 Skihop: Summer Grand Prix 20.00 Svømning: Int. Swimming League Vis mere

Boksning. En begivenhed i forbindelse med en boksekamp i USA tog fredag aften lokal tid en voldsom drejning. Under indvejningen blev den prominente amerikanske boksetræner James Ali Bashir overfaldet og måtte efterfølgende indlægges på hospitalet med hovedskader. Ifølge flere amerikanske medier blev Bashir slået ned bagfra og slået bevidstløs. Nyhedsmediet TMZ skriver, at politiet har anholdt en mistænkt i sagen. Bashir var til indvejning med den kroatiske bokser Ivana Habazin, som skulle have været i ringen mod amerikaneren Claressa Shields ved et kvindeligt boksestævne i byen Flint i den amerikanske stat Michigan lørdag aften. Kampen er aflyst pga. overfaldet.

Fodbold. Den engelske Championship-klub Derby County har valgt at straffe Tom Lawrence og Mason Bennett, der i slutningen af september var involveret i et trafikuheld. De to spillere blev efterfølgende sigtet for spirituskørsel, og det fik klubben til at lave sin egen interne undersøgelse af sagen. Konklusionen er blevet, at de to spillere hver bliver straffet med en bøde på seks ugers løn – den kontraktmæssige maksimale straf. Samtidig kræver klubben, at de udfører 80 timers samfundstjeneste og gennemgår et rehabiliteringsprogram med fokus på alkoholmisbrug. Med i bilen, der kolliderede med en anden bil, var også holdets anfører, Richard Keogh, der i ulykken pådrog sig en alvorlig knæskade og er ude resten af sæsonen.

Tennis. Ranglistens nr. 1 Novak Djokovic spiller sin første turnering siden US Open, hvor han måtte trække sig med en skade i 4. runde, og er fremme i finalen ved ATP-turneringen i Tokyo, efter han i sikker stil besejrede belgiske David Goffin 6-3, 6-4. Serberen skal i titelkampen møde australske John Millman, der vandt sin semifinale over den høje amerikaner Reilly Opelka 6-3, 7-6.

Foto: Noel Celis/Ritzau Scanpix Ashleigh Barty siger tak for kampen til Kiki Bertens efter en hård semifinale lørdag i Beijing.

Tennis. Ashleigh Barty, der topper WTA-ranglisten, er i finalen ved China Open i Beijing, efter hun i et meget tæt opgør nedkæmpede hollandske Kiki Bertens 6-3, 3-6, 7-6 (9-7). I finalen venter enten den forsvarende mester Caroline Wozniacki eller japanske Naomi Osaka. Den semifinale spilles lørdag eftermiddag (ca. 13.30) dansk tid.

Golf. Nanna Koerstz Madsen er på 32.-pladsen efter de to første runder af denne uges LPGA-turnering i Texas. Efter første runde torsdag var hun placeret som nr. 99. Danskeren stod for en af fredagens bedste runder med en score på 66 slag. Det er fem slag under banens par, og dermed er hun samlet to slag under, efter en første runde i 74 slag. Fredagens scorekort indeholdt syv birdies og en eagle, men også to bogeys og en dobbeltbogey. Nanna Koerstz Madsens bedste placering på den amerikanske tour i denne sæson er en andenplads. Feltets anden dansker, Nicole Broch Larsen, formåede ikke at kvalificere sig til weekendens finalerunder. Hun slutter i samlet otte slag over par. Cuttet blev sat ved to slag over par.