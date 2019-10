Lammet Tottenham-hold udsættes for ny ydmygelse

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 16.15 Håndbold: Kolding-Fredericia (m) TV 2 Sport 8.30 Tennis: China Open, semifinaler (k) 16.00 Fodbold: Real Madrid-Granada 18.50/23.00 Atletik: VM 4.00 Motorsport: Endurance, VM Japan TV3+ 16.00 Fodbold: Liverpool-Leicester TV3 Sport 6.00 Tennis: Japan Open (m) 10.30 Tennis: China Open (m) 13.15 Fodbold: Hvidovre-Næstved 16.00 Fodbold: Hobro-AaB 19.00 Speedway: Polens Grand Prix 1.05 Ishockey: Washington-Carolina TV3 Max 8.25 MotoGP: Thailands VM-afd., kval. 10.00 Rugby: VM, England-Argentina 13.30 Fodbold: Brighton-Tottenham 15.30 Fodbold: Freiburg-Dortmund 18.30 Fodbold: West Ham-Crystal Palace 15.30 Fodbold: Bayern M.-Hoffenheim Eurosport 1 13.00 Cykling: Kroatien Rundt 15.30 Cykling: Tour de L’Eurometropole Eurosport 2 15.00 Cykling: Giro dell’Emilia 16.30 Skihop: Summer Grand Prix 20.00 Svømning: Int. Swimming League Vis mere

Fodbold. Tottenham fik en katastrofal start på lørdagens Premier League-kamp ude mod Brighton. Efter tre minutter gik målmand Hugo Lloris fejl af et ellers ufarligt indlæg og sendte bolden ud til Brightons Neal Maupay, der let kunne heade bolden i mål og bringe hjemmeholdet foran 1-0. I samme ombæring faldt Lloris uheldigt ned på sin venstre arm. På tv-billederne kunne man se, hvordan armen knækkede i en forkert retning, og at målmanden efterfølgende skreg i smerte og tog sig til albuen. Den medicinske stab og en båre kom ind på banen, og Lloris fik iltmaske på, da han blev båret fra banen i kampens ottende minut. Lloris er anfører for det franske landshold, der på fredag skal møde Island i EM-kvalifikationen, mens Tyrkiet venter 14. oktober.

Han blev erstattet i målet af argentineren Paulo Gazzaniga. Senere i første halvleg kom Brighton også foran 2-0 i opgøret, der endte med en stor gevinst for Brighton, som efter pausen dominerede sin modstander og vandt kampen 3-0. Tottenham kom altså ikke til at rejse sig efter en uge med et 2-7-nederlag hjemme til Bayen München i Champions League.

Fodbold. Den danske landsholdsspiller Martin Braithwaite scorede, men brændte også et straffespark for Leganes, der lørdag på hjemme tabte 1-2 til Levante i La Liga.

Foto: Gregory Shamus/Ritzau Scanpix Her ses James Ali Bashir i færd med at træne kroaten Ivana Habazin op til kampen lørdag, der nu er aflyst på grund af et overfald på træneren.

Boksning. En begivenhed i forbindelse med en boksekamp i USA tog fredag aften lokal tid en voldsom drejning. Under indvejningen blev den prominente amerikanske boksetræner James Ali Bashir overfaldet og måtte efterfølgende indlægges på hospitalet med hovedskader. Ifølge flere amerikanske medier blev Bashir slået ned bagfra og slået bevidstløs. Nyhedsmediet TMZ skriver, at politiet har anholdt en mistænkt i sagen. Bashir var til indvejning med den kroatiske bokser Ivana Habazin, som skulle have været i ringen mod amerikaneren Claressa Shields ved et kvindeligt boksestævne i byen Flint i den amerikanske stat Michigan lørdag aften. Kampen er aflyst pga. overfaldet.

Ishockey. Det er et vigtigt skridt, at en mandlig sportsudøver offentligt springer ud som homoseksuel. Det mener anføreren for det danske kvindelandshold i fodbold, Pernille Harder, der hylder ishockeymålmanden Jon Lee-Olsen for sin ærlighed, efter at han torsdag aften valgte at springe ud som homoseksuel. »Det er jo fedt. Man har ventet længe på, at der er en mandlig sportsudøver, som går ud og er åben omkring det. Jeg synes, det er modigt af ham, og lige nu ser jeg ham som et stort forbillede. Det håber jeg, der er rigtig mange, der gør på herresiden i hvilken som helst sport. Det er vigtigt, at han tager det her skridt«, siger Harder til TV2 Sport. Hun har selv været åben omkring sit forhold til den svenske landsholdsspiller Magdalena Eriksson. Et billede fra VM i Frankrig tidligere i år, hvor de to kysser hinanden, gik viralt og fik for alvor Harder til at indse, at hun er en rollemodel.

Cykling. Verdensmesteren i landevejscykling, Mads Pedersen, betaler nu prisen for en ekstremt travl uge med rådhuspandekager, autografer og fest. Han triller lørdag ud til sit første løb i den regnbuefarvede VM-trøje med sygdom i kroppen. »Som du nok kan høre på stemmen, så knaser den lidt. Det er en del af, hvad der er sket hele ugen, hvor jeg har tonset rundt til diverse arrangementer. Jeg ville ikke have været dem foruden. Men jeg betaler prisen nu«, siger Pedersen. Mads Pedersen er forsvarende vinder af Tour de l’Eurométropole, som starter i den belgiske by La Louviere. Danskeren har næppe nogensinde fået så meget opmærksom før et cykelløb.

Fodbold. Den engelske Championship-klub Derby County har valgt at straffe Tom Lawrence og Mason Bennett, der i slutningen af september var involveret i et trafikuheld. De to spillere blev efterfølgende sigtet for spirituskørsel, og det fik klubben til at lave sin egen interne undersøgelse af sagen. Konklusionen er blevet, at de to spillere hver bliver straffet med en bøde på seks ugers løn – den kontraktmæssige maksimale straf. Samtidig kræver klubben, at de udfører 80 timers samfundstjeneste og gennemgår et rehabiliteringsprogram med fokus på alkoholmisbrug. Med i bilen, der kolliderede med en anden bil, var også holdets anfører, Richard Keogh, der i ulykken pådrog sig en alvorlig knæskade og er ude resten af sæsonen.