Hårdt slående japaner vinder kun de største turneringer

Tennis. Naomi Osaka lykkedes søndag med at følge sin sikre semifinalesejr i Beijing over Caroline Wozniacki op på flotteste vis. I China Open-finalen kunne hun efter en stor tenniskamp notere endnu en betydende titel, da hun vandt 3-6, 6-3, 6-2 over ranglistens nr. 1, Ashleigh Barty fra Australien. Undervejs i Beijing har Osaka desuden besejret US Open-vinder Bianca Andreescu fra Canada og den formstærke amerikaner Aison Riske. Osaka har det med at vinde de største turneringer. China Open var den femte titel i alt, og de andre er kommet ved US Open, Indian Wells, Australian Open og i hjembyen Osaka.

Speedway. Leon Madsen kørte fantastisk lørdag aften. Det mener landstræner Hans Nielsen, der med stor spænding så til, da Madsen vandt sæsonens sidste grandprix i polske Torun og blev samlet toer i VM-serien i sin debutsæson. »Det er exceptionelt i hans debutsæson. Det er helt utrolig flot også set i lyset af de skader, han har haft«, siger Hans Nielsen. Inden lørdagens ræs havde den danske kører 9 point op til polske Bartosz Zmarzlik på førstepladsen. Det lykkedes 31-årige Madsen at hente 21 point lørdag og hente 7 point ind på polakken, der dog lige akkurat hold sig foran danskeren i det samlede regnskab og blev verdensmester.

»Det var spændende hele aftenen på alle mulige måder. Især med Leons fantastiske kørsel og hvad Zmarzlik gjorde, men han lavede desværre ikke fejl nok. Leon gjorde i hvert fald, hvad han kunne«, siger Hans Nielsen. Løbets anden danske deltager, Niels-Kristian Iversen, blev nr. 3 i finalen i Torun og sluttede samlet på tiendepladsen. Både Leon Madsen og 37-årige Iversen er sikret en plads i næste års serie.

Nicklas Bendtner er med fra start for FCK i søndagens storkamp mod Brøndby. Foto: Jens Dresling

Fodbold. Den hjemvendte angriber Nicklas Bendtner får søndag sin første startplads for FC København i Superligaen i derbyet mod Brøndby. 31-årige Bendtner har siden skiftet fra Rosenborg fået tre indhop i den bedste danske fodboldrække, mens det er blevet til en startplads i pokalturneringen mod Hillerød. To gange har han desuden varmet bænken i FC Københavns kampe i Europa League. Men søndag er han blandt Ståle Solbakkens 11 udvalgte, som skal forsøge at skaffe FCK den femte derbysejr på stribe: Karl-Johan Johnsson – Karlo Bartolec, Victor Nelsson, Andreas Bjelland, Pierre Bengtsson – Rasmus Falk, Carlos Zeca, Jens Stage, Viktor Fischer – Michael Santos, Nicklas Bendtner

USA's Joe Kovacs, der også vandt VM-guld i 2015 i Beijing, kunne lørdag aften støde det tredje bedste resultat nogen sinde, da han med 22,91 meter vandt i Doha. Foto: Kai Pfaffenbach/Ritzau Scanpix

VM-atletik. Atletik har nogle særlige konkurrencer, der huskes længe af sportens fans. Mændenes længdespringsfinale ved VM i 1991 i Tokyo er stadig den bedste nogensinde i sin disciplin, og lørdag aften skrev mændenes kuglestøsdsfinale ved VM i Doha sig ind som disciplinens bedste nogensinde. De tre medaljetagere sluttede inden for 1 centimeter, og USA’s Joe Kovacs tog guldet med 22,91 meter foran landsmanden Ryan Crouser med 22,90 og newzealænderen Tom Walsh ligeledes med 22,90. Crouser tog sølvet på en bedre serie stød. Kovacs’ vinderresultat er det bedste stød i 29 år.

Konkurrencen fik revet publikum på Khalifa Stadium op af sæderne, og det samme var tilfældet, da først Jamaicas kvinder og derefter USA’s mænd leverede store præstationer på 4x100 meter som aftenens afsluttende finaler. Shelly-Ann Fraser-Pryce førte Jamaica frem til titlen foran Storbritannien og USA i tiden 41,44 sekunder (årets bedste), mens de unge stjerner Christian Coleman og Noah Lyles vandt i selskab med rutinerede Justin Gatlin og Michael Rodgers i sikker stil foran Storbritannien og Japan i 37,10 sekunder – også årets hurtigste og den fjerde bedste tid nogensinde.