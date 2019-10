Leon Madsen viser verdensklasse og lover stor speedwaykarriere

Ishockey. Natten til søndag dansk tid tabte Toronto Maple Leafs i NHL 5-6 efter straffeslag til Montreal Canadiens i en kamp, som samtidig var den første, hvor danske Frederik Andersen måtte sidde ude alle 60 minutter. Andersen, som er Torontos normale førstemålmand, fik et hvil efter at have spillet sæsonens to første kampe tidligere på ugen. I stedet var canadiske Michael Hutchinson på plads i Toronto-målet.

Frans Nielsen fik 14 minutter for Detroit Red Wings, da holdet slog Nashville Predators 5-3. Imens måtte Oliver Bjorkstrand og Columbus Blue Jackets indkassere et nederlag på 2-7 til Pittsburgh Penguins. Og Lars Eller spillede 20 minutter, da Washington Capital tabte 2-3 efter overtid til Carolina Hurricanes. Ingen af de nævnte danskere gjorde sig dog bemærket med assister eller mål.

Fodbold. Lasse Schönes sparketeknik var i fokus, da Genoa sent lørdag tabte 1-2 hjemme mod AC Milan i Serie A. Her tordnede den danske landsholdsspiller bolden i mål på et direkte frispark, men han misbrugte også et straffespark i tillægstiden, så Genoa tabte kampen. Milan fik dermed lidt tiltrængt luft med de 3 point og indtager 11.-pladsen med 9 point, mens Genoa ligger næstsidst. Søndag aften er der topkamp, når Inter tager imod Juventus.