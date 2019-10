Amerikansk NBA-hold undskylder overfor Kina: Gav støtte til Hongkong-demonstranter

Direkte sport i tv Mandag 7. oktober TV 2 Sport 20.00 Håndbold: Herning-I. – Nyk. F. (k) TV3 Sport 6.30 Tennis: Shanghai Masters (m) 20.00 Dart: World Grand Prix 2.10 NFL: San Francisco-Cleveland TV3 Max 1.05 Ishockey: Toronto-St. Louis



Basketball. Verbal støtte til Hongkongs demonstranter i den verserende konflikt med Kina koster Houston Rockets skærmtid i Kina. Det er klubbens direktør, der beklager at have fornærmet Kina med et tweet om Hongkong. Det kinesiske tv-netværk CCTV vil ikke længere sende Rockets’ kampe. Houston Rockets er et meget populært hold i Kina, da den første kineser, der for alvor slog igennem i NBA, Yao Ming, spillede for holdet. To kinesiske sponsorer har også lagt Rockets på køl. Stjernen James Harden undskylder nu på klubbens vegne: »Vi undskylder. Vi elsker Kina… Vi elsker at spille der«, lyder redningsforsøget fra Harden.

Fodbold. Så kom Lionel Messi på tavlen. I sæsonens femte optræden scorede Barcelona argentiner sit første sæsonmål. Det skete, da Barcelona sejrede 4-0 over Sevilla og spillede sig op på andenpladsen i La Liga efter Real Madrid.

Fodbold. Der er krise i Danmarks dyreste fodboldspillers klub. Franske Lyon og Joachim Andersen gik fra banen for syvende gang i træk uden sejr i Ligue 1, da Lyon søndag aften tabte 0-1 på udebane mod Saint Etienne. Lyon ligger nummer 14 med ni point.

Fodbold. Magtskifte i Serie A. Efter seks sejre på stribe måtte Inter sent søndag afgive toppositionen i den bedste italienske række til Juventus. I Milano sikrede Gonzalo Higuain en 2-1-sejr i 80. minut.

Golf. Nanna Koerstz Madsen sluttede efter en sidste runde i 71 slag som nummer 16 i LPGA-turneringen Volunteers of America i Texas. Den 22-årige texaner Cheyenne Knight vandt turneringen.

Amerikansk fodbold. Pittsburgh Steelers’ quarterback Mason Rudolph blev tacklet bevidstløs i mødet med Baltimore Ravens, men kom heldigvis hurtigt til sig selv igen og kunne efter lidt tid selv gå fra banen. Efter et hospitalstjek fik han konstateret en hjernerystelse, meddeler træner Mike Tomlin på Twitter. Baltimore vandt i øvrigt kampen 26-23.

