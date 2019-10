DIF udtager den første danske atlet til OL

Direkte sport i tv Tirsdag 8. oktober DR 1 18.00 Fodbold: Georgien-Danmark (k) TV 2 Sport 12.00 Basketball: Toronto-Houston 15.00 Cykling: Tre Valli Varesine 18.00 Ishockey: HPK-Rungsted 5.00 Tennis: Tianjin Open (k) TV3 Sport 6.30 Tennis: Shanghai Masters (m) 20.00 Dart: World Grand Prix 1.05 Ishockey: Washington-Dallas Eurosport 1 15.30 Cykling: Tre Valli Varesine Eurosport 2 15.30 Cykling: Binche-Chimay-Binche

Olympisk. Bueskytten Maja Jager er som første danske atlet officielt udtaget til legene i Tokyo i 2020. Maja Jager har OL-erfaring fra 2012 og er tidligere verdensmester. » Udtagelsen af den første atlet er en milepæl, som gør det tydeligt for alle, at OL i Tokyo nærmer sig. Jeg er glad for at kunne byde Maja velkommen på et forhåbentligt stærkt dansk hold«, siger Danmarks Idrætsforbunds OL chef de mission, Søren Simonsen. Der er 290 dage til den olympiske ild tændes i Tokyo.

Fodbold. Zlatan Ibrahimovic langer ud efter den svenske landstræner Janne Andersson. I avisen Expressen udtaler den 38-årige superstjerne, at Andersson er for dårlig til at bruge spillere med anden etnisk baggrund end svensk - og at Andersson først inkluderede spillere med anden etnisk baggrund, da der blev stillet spørgsmål til spillervalget. Zlatan Ibrahimovic, der selv har rødder i eks-Jugoslavien, siger, at Andersson er i færd med at ødelægge en kultur, han har været med til at opbygge gennem 20 år. Kritikken irriterer Janne Andersson. »Jeg kan forstå, at spørgsmålet opstår, når vi har et samfund, hvor racisme er et reelt problem. Jeg tror, at spillere som Zlatan har haft mange kampe, og at han og mange andre er stødt på fordomme og er blevet behandlet uretfærdigt baseret på deres oprindelse«, siger Andersson.

Fodbold. Det var ikke kun i søndagens derby i Brøndby, FC København-fans gjorde negativt opmærksom på sig selv. Tre dage forinden i Europa League-dysten i Malmø brugte tilrejsende FCK’ere pyroteknik, hvilket nu har ført til et disciplinærforløb hos Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa). FCK er anklaget for to overtrædelser af reglementet: Afbrænding af fyrværkeri samt et ulovligt banner. Bøden udstikkes endegyldigt 21. november.

Fodbold. Den tyske landstræner Joachim Löw har taget reservelisten i brug til ugens to landskampe mod Argentina onsdag og Estland på søndag. Hele ti spillere er på skadeslisten. De senest tilkomne på den liste er Toni Kroos, Matthias Ginter og Jonas Hector. Ydermere er Timo Werner og Ilkay Gündogan meldt tvivlsomme.

Tennis. Caroline Wozniacki skyder via grandslamturneringen Australian Open alle løse rygter om et snarligt karrierestop i jorden. Australian Open meddeler således, t danskeren har givet tilsagn om deltagelse i 2020-udgaven om små tre måneder.

Fodbold. Landsholdsspiller Joachim Andersen skal have ny træner i franske Lyon. Brasilianeren Sylvinho er fyret bare 11 kampe inde i sæsonen. Træningen varetages foreløbigt af Gerald Baticle under ledelse af sportsdirektør Juninho.

Ishockey. Det var en dyr fornøjelse for Rungsted Seier Capital at vinde det danske mesterskab i sidste sæson. Årsregnskabet for perioden 1. maj 2018 til 30. april 2019 viser således et underskud på 3.067.094 kroner, hvilket ifølge ledelsen er utilfredsstillende.

Ishockey. Oliver Bjorkstrand gjorde sig natten til tirsdag positivt bemærket i sin NHL-kamp nummer 200. Bjorkstrand og Columbus sejrede 4-3 efter forlængelse mod Buffalo. Danskeren scorede kampens første mål og blev noteret for en assist ved 3-2-målet. Andetsteds i NHL tabte Frederik Andersen og Toronto 2-3 til St. Louis Blues.

Håndbold. Herning-Ikasts kvinder hentede sæsonens femte sejr af seks mulige, da det mandag blev 26-19 mod udebanesvage Nykøbing Falster.