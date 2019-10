Syg verdensmester hjalp fan med en selfie, inden han stod af cyklen

Direkte sport i tv Tirsdag 8. oktober DR 1 18.00 Fodbold: Georgien-Danmark (k) TV 2 Sport 12.00 Basketball: Toronto-Houston 15.00 Cykling: Tre Valli Varesine 18.00 Ishockey: HPK-Rungsted 5.00 Tennis: Tianjin Open (k) TV3 Sport 6.30 Tennis: Shanghai Masters (m) 20.00 Dart: World Grand Prix 1.05 Ishockey: Washington-Dallas Eurosport 1 15.30 Cykling: Tre Valli Varesine Eurosport 2 15.30 Cykling: Binche-Chimay-Binche

Vis mere

Cykling. Verdensmester Mads Pedersen virkede i fin form inden starten på det 198 km lange Tre Valli Varesine i det nordvestlige Italien og havde endda overskud til at hjælpe en fan med en selfie, men den 23-årige måtte udgå af prøvelsen i de tidlige eftermiddagstimer. »Mads Pedersen er stadig ikke kommet sig helt ovenpå den sygdom, han døjede med i sidste uge, og han er blevet nødt til at udgå af løbet. Du må hvile dig, Mads!«, skriver Trek-Segafredo på Twitter.

A lot of love for our World Champion @Mads__Pedersen at #TreValliVaresine! He even helps a fan adjust his selfie to get the rainbow bands in shot pic.twitter.com/BN0i7GXy3l — Trek-Segafredo (@TrekSegafredo) October 8, 2019

#TreValliVaresine @Mads__Pedersen has still not fully recovered from the cold he was fighting last week and has abandoned the race. Rest up, Mads! pic.twitter.com/3SWcfbATrR — Trek-Segafredo (@TrekSegafredo) October 8, 2019

Fodbold. Esbjerg fB har forlænget kontrakten med 18-årige Mads Larsen, så den nu løber til 2023. Midtbanespilleren debuterede for Esbjerg allerede som 16-årig.

Håndbold. TTH Holstebro har hentet højrefløjen Christian Jensen i Sønderjyske. 23-årige Christian Jensen har underskrevet en aftale, der løber i tre år.

Olympisk. Bueskytten Maja Jager er som første danske atlet officielt udtaget til legene i Tokyo i 2020. Maja Jager har OL-erfaring fra 2012 og er tidligere verdensmester. » Udtagelsen af den første atlet er en milepæl, som gør det tydeligt for alle, at OL i Tokyo nærmer sig. Jeg er glad for at kunne byde Maja velkommen på et forhåbentligt stærkt dansk hold«, siger Danmarks Idrætsforbunds OL chef de mission, Søren Simonsen. Der er 290 dage til den olympiske ild tændes i Tokyo.

Rugby. Sydafrika er det tredje hold efter England og Frankrig, der er klar til kvartfinalerne ved VM i Japan. Verdensmetrene fra 1995 og 2007 slog Canada 66-7 i fjerde kamp i gruppe B, som de nu fører foran New Zealand. De regerende verdensmestre har dog en kamp i hånden og ligner en gruppevinder. I kvartfinalerne krydser gruppe B-holdene med gruppe A, hvor Japan, Irland og Skotland bejler til avancement.

Basketball. Den nordamerikanske NBA-liga slår fast, at organisationen støtter op om ytringsfrihed. Det sker i kølvandet på den verserende ’Kina-krise’, der brød ud efter en støtteerklæring til demonstranterne i Hongkong fra Houston Rockets’ general manager Daryl Morey ramte twitterplatformen i fredags. »NBA vil ikke sætte sig i en situation, hvor vi vil regulere, hvad spillere, ansatte og holdejere siger eller ikke siger om sådanne emner«, siger NBA-kommissær Adam Silver ifølge Ritzau.

Doping. Med mindre de russiske myndigheder har en god forklaring eller to i ærmet, så forventer chefen for Det Russiske Antidopingagentur (Rusada), Yuri Ganus, at russisk idræt på ny er på vej ud på et internationalt sidespor i form af øget kontrol, restriktioner og udelukkelser. Rusland skal i sagen om manipuleret data, der kan medvirke til at kortlægge og afsløre dopingsyndere, forklare, hvordan data fra Rusadas laboratorium har kunnet ændre sig, så den ikke matcher de data, Det Internationale Antidopingagentur (Wada) tidligere har fået overdraget af en whistleblower. »Jeg forventer en streng afgørelse, da der er tale om gentagende kriminalitet«, siger Ganus til AP og nævner udelukkelse fra OL 2020 som den ultimative sanktion. Yuri Ganus understreger, at han og øvrige Rusada-folk ikke har haft tilgang til dataen, der blev opbevaret i en aflukket del af laboratoriebygningen, som de ikke selv havde kontrol over. Det er ifølge AP onsdag, at Wada har bedt russerne om en forklaring. Derefter vurderer en uafhængig instans under Wada materialet, inden en eventuelk sanktion overlades til Wadas bestyrelse, der mødes 4. november i polske Katowice.

Cykling. Chefen for Astana-holdet Alexandre Vinokourov må vente yderligere to uger på en afgørelse om, hvorvidt han skal have en dom for aftalt spil. Den belgiske avis Het Nieuwsblad skriver, at afgørelsen på grund af travlhed i retten i Liège er udsat til 22. oktober. Sagen drejer sig om Vinokourovs sejr i forårsklassikeren Liège-Bastogne-Liège i 2010. Vinokourov sejrede efter et spurtopgør med russeren Alexandr Kolobnev, som muligvis har modtaget 150.000 euro af Vinokourov for at overlade ham sejren. Anklageren har krævet seks måneders fængsel og en bøde til begge. Vinokourov og Kolobnev nægter sig skyldige.