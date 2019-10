Danske fans støvsuger svensk billetmarked for at støtte verdensmestrene

Direkte sport i tv Torsdag 10. oktober TV 2 Sport 7.00/11.25 Tennis: Tianjin Open (k) 13.30 Basketball: LA Lakers-Brooklyn 20.00 Håndbold: SønderjyskE-Skanderborg (m) 4.30 Tennis: Tianjin Open (k) TV3+ 2.15 Amerikansk fodbold: New England-NY Giants TV3 Sport 6.30/14.30 Tennis: Shanghai Masters (m) 20.00 Dart: World Grand Prix 3.00 Formel 1: Japans GP – træning TV3 Max 18.45 Håndbold: Kiel-Nordhorn (m) 1.05 Ishockey: Toronto-Tampa Bay 6’eren 18.00 Fodbold: U21: Danmark-Nordirland 20.45 Fodbold: Holland-Nordirland Eurosport 1 13.55/18.30 Tennis: Austria Ladies Linz Eurosport 2 20.45 Fodbold: Kroatien-Ungarn 22.40 Golf: Houston Open

Håndbold. Når de danske verdensmestre fra 11. januar 2020 skal forsøge at sætte sig på den europæiske trone ved slutrunden i Sverige, bliver Malmö Arena stort set som en hjemmebane for Mikkel Hansen og co. Den svenske avis Expressen kan fortælle, at af de 42.000 billetter, som er solgt til kampene i den indledende runde og mellemspillet, er 80 procent købt af danske tilskuere. Danmark spiller sin indledende puljekampe i Malmö Arena og ligeledes kampene i mellemgruppen, hvis holdet som ventet avancerer. Her kan blandt andet Sverige og Norge vente. »Det bliver næsten som at spille på udebane«, siger den svenske veteran Kim Andersson til den svenske avis.

Fodbold. En betinget fængselsdom på 21 måneder for skattesvig var tæt på at få Lionel Messi til at forlade FC Barcelona for to år siden. Det siger stjerne ifølge den spanske avis Marca i et interview med radiostationen RAC1. »Helt ærlig, på det tidspunkt tænkte jeg på at forlade klubben. Ikke på grund af Barcelona, men fordi jeg ville forlade Spanien. Jeg følte mig dårligt behandlet, og jeg havde ikke lyst til at være her mere«, siger han og fortsætter: »Jeg havde en masse døre åbne, men der kom ikke et officielt bud, fordi alle nok vidste, at jeg inderst inde ville blive i Barcelona«. Messi, der sidenhen fik sin fængselsdom konverteret til en bøde, siger endvidere, at han agter at blive i Barcelona i resten af karrieren.

Håndbold. Håndboldens Appelinstans skal nu tage stilling til, om Team Esbjerg blev behandlet forkert i pokalkvartfinalen mod Herning-Ikast 19. september. I kampens dramatisk slutning ville Esbjerg-træner Jesper Jensen tage en timeout, men en teknisk fejl gjorde, at signalet først lød 2-3 sekunder senere, og i den tid havde vestjyderne mistet bolden. Da Esbjerg atter kom i boldbesiddelse tog træneren så den timeout, han ikke havde fået umiddelbart inden, men det blev af kampobservatøren takseret som ulovligt, og i stedet fik modstanderen et straffekast og vandt kampen. Disciplinærinstansen afviste Esbjergs protest, men nu skal håndboldens øverste myndighed tage stilling til sagen.

Tennis. Så ligger det endegyldigt fast, at topspilleren Naomi Osaka er japaner. Den regerende Australian Open-mester er født i Japan, har japansk mor og en haitiansk far, men har trods næsten 20 år med bopæl i USA valgt at give afkald på sit dobbelte statsborgerskab. »Det giver mig en speciel følelse at forsøge at komme til OL og repræsentere Japan. Jeg tror, jeg vil være i stand til at putte flere af mine følelser ind i det ved at spille for landets stolthed«, siger Osaka til tv-stationen NHK.

Badminton. Topidrætsfolk, kød og positive dopingprøver for stoffet clenbuterol er lidt af en klassiker. Det kan cykelrytteren Alberto Contador snakke med om, efter at han i 2012 efter flere års tovtrækkeri blev sat i karantæne. I Contadors forsvar for den positive prøve taget under Tour de France i 2010 hævdede han, at stoffet kom fra et forurenet stykke kød, han havde spist. En karantæne i badmintonverdenen slipper den thailandske topspiller hos kvinderne, Ratchanok Intanon, i modsætning til Contador til gengæld for. Ranglistens nummer 5 er trods en positiv prøve for clenbuterol, der kan øge fedtforbrændingen, nemlig blevet frikendt for doping af Det Internationale Badmintonforbund (BWF). »Atleten har været i stand til at vise, at forekomsten i prøven stod i relation til et stykke kød, der var forurenet af clenbuterol«, hedder det i en meddelelse fra BWF.

Håndbold. Christian Phillip stopper i foråret 2020 som direktør i KIF Kolding. Det skriver den traditionsrige håndboldklub i en pressemeddelelse. »Jeg glæder mig over at kunne overlevere et sundere KIF Kolding til min efterfølger, og jeg håber, at genopbygningen kan fortsætte, både økonomisk og sportsligt«, siger han.

Rugby. VM-turneringen i Japan bliver nu ramt af to aflyste kampe. Det er kategori 5-tyfonen Hagibis, der var fået arrangørerne til at aflyse lørdagens kampe New Zealand-Italien og England-Frankrig. I et stramt VM-program er der ikke plads til senere afvikling, hvorfor mandskaberne tildeles 2 point til tabellen. Det betyder, at New Zealand og England går videre til VM-kvartfinalerne som gruppevindere, mens Frankrig bliver grupper 2’er. Kampaflysningen koster derimod Italien muligheden for at spille sig i kvartfinalerne.

Ishockey. Han bliver mellem stængerne, men størrelsen på målet og underlaget, der spilles på, er markant anderledes. Den tidligere verdensklassemålmand i fodbold, tjekkiske Petr Cech, skal nu på isen og har skrevet kontrakt med Guildford Phoenix, der spiller i den fjerdebedste bedste britiske række. Det skriver ishockeyklubben på sin hjemmeside. »Efter 20 år som professionel fodboldspiller bliver det en vidunderlig oplevelse for mig at spille det spil, jeg elskede at se og spille, da jeg var barn«, siger den tidligere Chelsea- og Arsenal-målmand til klubbens hjemmeside.

Bordtennis. Den OL-kvalificerede Jonathan Groth er eneste tilbageværende dansker ved German Open i Bremen. Efter to 4-0-sejre var Groth i sin tredje kamp bagud 2-0 og 3-1, inden han fik nedkæmpet inderen Harmeet Desai med 4-3 efter 11-2 i afgørende sæt. I 1/16-finalen skal Groth møde brasilianeren Hugo Calderano, der er nummer 5 på verdensranglisten, hvor Groth er nummer 25.