Følte sig dårligt behandlet: Skattesvindleren Messi var tæt på at forlade Barcelona

Direkte sport i tv Torsdag 10. oktober TV 2 Sport 7.00/11.25 Tennis: Tianjin Open (k) 13.30 Basketball: LA Lakers-Brooklyn 20.00 Håndbold: SønderjyskE-Skanderborg (m) 4.30 Tennis: Tianjin Open (k) TV3+ 2.15 Amerikansk fodbold: New England-NY Giants TV3 Sport 6.30/14.30 Tennis: Shanghai Masters (m) 20.00 Dart: World Grand Prix 3.00 Formel 1: Japans GP – træning TV3 Max 18.45 Håndbold: Kiel-Nordhorn (m) 1.05 Ishockey: Toronto-Tampa Bay 6’eren 18.00 Fodbold: U21: Danmark-Nordirland 20.45 Fodbold: Holland-Nordirland Eurosport 1 13.55/18.30 Tennis: Austria Ladies Linz Eurosport 2 20.45 Fodbold: Kroatien-Ungarn 22.40 Golf: Houston Open

Fodbold. En betinget fængselsdom på 21 måneder for skattesvig var tæt på at få Lionel Messi til at forlade FC Barcelona for to år siden. Det siger stjerne ifølge den spanske avis Marca i et interview med radiostationen RAC1. »Helt ærlig, på det tidspunkt tænkte jeg på at forlade klubben. Ikke på grund af Barcelona, men fordi jeg ville forlade Spanien. Jeg følte mig dårligt behandlet, og jeg havde ikke lyst til at være her mere«, siger han og fortsætter: »Jeg havde en masse døre åbne, men der kom ikke et officielt bud, fordi alle nok vidste, at jeg inderst inde ville blive i Barcelona«. Messi, der sidenhen fik sin fængselsdom konverteret til en bøde, siger endvidere, at han agter at blive i Barcelona i resten af karrieren.

Ishockey. Han bliver mellem stængerne, men størrelsen på målet og underlaget, der spilles på, er markant anderledes. Den tidligere verdensklassemålmand i fodbold, tjekkiske Petr Cech, skal nu på isen og har skrevet kontrakt med Guildford Phoenix, der spiller i den fjerdebedste bedste britiske række. Det skriver ishockeyklubben på sin hjemmeside. »Efter 20 år som professionel fodboldspiller bliver det en vidunderlig oplevelse for mig at spille det spil, jeg elskede at se og spille, da jeg var barn«, siger den tidligere Chelsea- og Arsenal-målmand til klubbens hjemmeside.

Bordtennis. Den OL-kvalificerede Jonathan Groth er eneste tilbageværende dansker ved German Open i Bremen. Efter to 4-0-sejre var Groth i sin tredje kamp bagud 2-0 og 3-1, inden han fik nedkæmpet inderen Harmeet Desai med 4-3 efter 11-2 i afgørende sæt. I 1/16-finalen skal Groth møde brasilianeren Hugo Calderano, der er nummer 5 på verdensranglisten, hvor Groth er nummer 25.

Fodbold. OB skal have ny sportsdirektør. Jesper Hansen forlader til januar klubben efter 6 år på posten.

Fodbold. Et reservespækket tysk landshold førte 2-0 i prestigemødet med et Lionel Messi-løst Argentina-hold i en testkamp i Dortmund, men sydamerikanerne fik i anden halvleg scoret to gange ved Lucas Alario og Lucas Ocampos, som dermed udlignede den føring, som Serge Gnabry og Kai Havertz havde skaffet tyskerne i de første 22 minutter af opgøret.

Basketball. Den amerikanske NBA-liga er nu fuldstændigt lagt på is af Kina og kinesiske pengeinteresser. Det sker efter at chefen i den mest populære NBA-klub i Kina, Houston Rockets, i sidste uge i et tweet støttede demonstranterne i Hongkong. CNN har gennemgået pressemeddelelser og opslag på sociale medier fra 11 selskaber, som af NBA China er oplistet som officielle partnere – og alle har indstillet forretninger med NBA. Det kinesiske marked bidrager med mere end 10 procent af NBA’s indtægter.

Fodbold. Randers-spilleren Kevin Conboy har mistet hele den formue, han har indtjent på sin karriere og kan komme til at hæfte for endnu flere millioner kroner, efter at han er blevet bedraget af sin tidligere svoger. Det skriver Ekstra Bladet. Den 43-årige svoger Dion Brockdorff har gennem en årrække handlet med ejendomme, og han fik Conboy til at investere i udlejningsejendomme. Som direktør i deres fælles selskaber trak Brockdorff penge ud af virksomhederne.

Fodbold. Den formstærke landsholdsangriber Christian Gytkjær er klar til at tage næste skridt i karrieren – et skridt mod en bedre liga end den polske, hvor han i øjeblikket spiller for Lech Poznan. »Nu har jeg været i det kolde nord længe, så det ville måske være rart med lidt varmere himmelstrøg og lidt sol på kinderne«, siger Gytkjær til Ritzau, og tilføjer: »Man skal ikke forklejne Polen, der er også folk fra Superligaen, der har været med før. Så det er ikke et mål at skifte klub på grund af landsholdet«.

Håndbold. Simon Hald og Flensburg-Handewitt har forlænget samarbejdet til sommeren 2023.