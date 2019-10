16-årig sat i karantæne for at svine anfører til, dansk føring i kæmpe golfturnering og FCK'er er blandt Europas største talenter

Motorsport. Det har kostet Haas-teamchefen Günther Steiner en bøde på 7.500 euro (ca. 56.000 kr.), at han over radioen kaldte en steward for »dum og idiotisk« under det russiske formel 1-grandprix i Sotji for et par uger siden. Günther Steiner reagerede på, at Kevin Magnussen var blevet idømt en tidsstraf på 5 sekunder. Kevin Magnussen blev fredag nr. 16 i den anden træning forud for det japanske grandprix, hvor kvalifikationen er udskudt til løbsdagen (søndag) pga. det voldsomme uvejr, der også har aflyst kampe ved VM i rugby.

Håndbold. Den hollandske bagspiller Kay Smits har forlænget sin kontrakt med TTH Holstebro, så den nu løber til sommeren 2021. i Aalborg har den svenske målmand Mikael Aggefors har forlænget kontrakten til sommeren 2023.

Ishockey. Frederik Andersen blev skudt i sænk og udskiftet, da Toronto Maple Leafs i NHL blev besejret 7-3 af Tampa Bay Lightning. Lars Eller scorede til 1-0 for Washington Capitals, der dog tabte 6-5 til Nashville Predators på to sene mål.

Fodbold. Ifølge den engelske avis The Guardian er FC Barcelona-spilleren Ansu Fati det mest løfterige talent i årgang 2002, hvor også FCK’eren Mohamed Daramy optræder på listen over de 60 største talenter. Den 17-årige angriber er født i Hvidovre af immigranter fra Sierra Leone og har endnu ikke fået dansk statsborgerskab, men det er ifølge avisen kun et spørgsmål om tid. Danske talenter har tidligere været nævnt på listen, der har omfattet Mikkel Duelund i 2014, Jacob Bruun Larsen i 2015, Jens Odgaard i 2016 og Victor Jensen i 2017. De fire spiller nu alle for klubber uden for Danmarks grænser.