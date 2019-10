9-0 sikrer første EM-billet, Holland undgår fiasko og FCK'er er blandt Europas største talenter

Direkte sport i tv Fredag TV 2 Sport 6.30 Tennis: Tianjin Open (k) 19.30 Ishockey: Odense-Aalborg 5.30 Tennis: Tianjin Open (k) TV3 Sport 6.55 Formel 1: GP Japan, træning 8.35 Tennis: Rolex Shanghai Masters (m) 18.00 Fodbold: Kolding-Nykøbing 20.15 Dart: World Grand Prix 1.05 Ishockey: Columbus-Anaheim TV3 Max 19.15 Fodbold: Köln-Wolfsburg (k) 6’eren 20.45 Fodbold: Tjekkiet-England Eurosport 1 13.55 Tennis: Upper Austria Ladies Linz Eurosport 2 20.45 Fodbold: Island-Frankrig Vis mere

Fodbold. Belgien er som første nation klar til næste års EM-slutrunde efter en sejr på 9-0 over San Marino. Belgien har vundet alle sine syv kampe i kvalifikationen, hvor Rusland og Cypern kan tage den anden plads i gruppen. Cypern vandt 2-1 i Kasakhstan, hvor FCK’eren Pieros Sotiriou scorede Cyperns 1-1-mål, men Rusland vandt 4-0 over Skotland og er 8 point foran Cypern med tre kampe tilbage.

Fodbold. Nordirland var tæt på overraskende at hente point i Rotterdam, hvor to scoringer i overtiden af Luuk de Jong og Memphis Depay sikrede Holland en 3-1-sejr i den tætte gruppe C i EM-kvalifikationen. Josh Magennis fra Hull bragte Nordirland foran et kvarter før tid, men med 10 minutter tilbage udlignede Memphis Depay og banede vejen for et comeback til Holland, der ikke har deltaget ved en slutrunde siden VM i 2014.

Motorsport. Træning og kvalifikationen til søndagens det japanske formel 1-grandprix på Susukabanen er aflyst på grund af tyfonen Hagibis. I stedet køres der kvalifikation søndag formiddag, når vejret forventes at være klaret op. Ved fredagens træning kørte Kevin Magnussen i den 15.-hurtigste tid og blev overgået med et halvt sekund af sin Haas-holdkammerat Romain Grosjean, der blev nummer 11.

Ishockey. Frederik Andersen blev skudt i sænk og udskiftet, da Toronto Maple Leafs i NHL blev besejret 7-3 af Tampa Bay Lightning. Lars Eller scorede til 1-0 for Washington Capitals, der dog tabte 6-5 til Nashville Predators på to sene mål.

Fodbold. Ifølge den engelske avis The Guardian er FC Barcelona-spilleren Ansu Fati det mest løfterige talent i årgang 2002, hvor også FCK’eren Mohamed Daramy optræder på listen over de 60 største talenter. Den 17-årige angriber er født i Hvidovre af immigranter fra Sierra Leone og har endnu ikke fået dansk statsborgerskab, men det er ifølge avisen kun et spørgsmål om tid. Danske talenter har tidligere været nævnt på listen, der har omfattet Mikkel Duelund i 2014, Jacob Bruun Larsen i 2015, Jens Odgaard i 2016 og Victor Jensen i 2017. De fire spiller nu alle for klubben uden for Danmarks grænser.

Amerikansk fodbold. Tom Brady bidrog med 334 kastede yards til New England Patriots sejr på 35-14-sejr over New York Giants i NFL, og dermed kravlede den 42-årige quarterback op på andenpladsen over alle tiders mest kastende. Tom Brady har nu kastet sammenlagt 72.257 yards og dermed passerer han Peyton Manning, der havde nået 71.940 yards, da han stoppede i 2016. Øverst på listen med 74.845 yards er den 40-årige Drew Brees, der stadig er aktiv for New Orleans Saints, men i øjeblikket er ude med skade i den ene tommelfinger.