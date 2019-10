Efter 56 nederlag i træk vinder Andorra endelig en EM-kamp

Direkte sport i tv Lørdag DR2 18.00 Håndbold: Lublin-Team Esbjerg (k) TV 2 16.10 Håndbold: Ribe-Esbjerg - BSV (m) TV 2 Sport 07.30 Tennis: Tianjin Open (k) TV3 Sport 10.30 Tennis: Rolex Shanghai Masters (m) 21.00 Dart: World Grand Prix, finale 01.05 Ishockey: Montreal-St.Louis TV3 Max 10.00 Rugby: VM, England-Frankrig 13.00 Fodbold: Hoffenheim-Bayern M (k) 15.30 Håndbold: Skjern-ALPLA Hard (m) 17.30 Håndbold: Vardar-Kiel (m) 20.00 Håndbold: Barcelona-Elverum (m) 22.05 Ishockey: Ottawa-Tampa Bay 01.35 Standardvogne: V8 6’eren 15.00 Fodbold: Georgien-Irland 20.45 Fodbold: Norge-Spanien Kanal5 18.00 Fodbold: Danmark-Schweiz Eurosport 1 13.55 Tennis: Upper Austria Ladies Linz 17.50 Superbike: VM-afdeling 19.00 Svømning: Int. Swimming League 20.50 Superbike: VM-afdeling Eurosport 2 14.20 Cykling: Lombardiet Rundt 18.00 Fodbold: Færøerne-Rumænien 20.45 Fodbold: Italien-Grækenland Vis mere

Fodbold. Efter 56 nederlag i træk lykkedes det endelig Andorra at vinde en EM-kvalifikationskamp, da det hjemme mod Moldova blev en 1-0-sejr med Marc Vales fra Sandefjord i den næstbedste norske række som matchvinder efter 63 minutter. Andorra har deltaget i EM-kvalifikationen siden 1998 med lutter nederlag, men i juni 2017 vandt Andorra for anden gang i 52 kampe i VM-kvalifikationen.da det blev 1-0 over Ungarn. Noget mere sejrsvante er Portugal, der i kraft af blandt andet Cristiano Ronaldos 94. landskampsmål vandt 3-0 over Luxembourg, og Frankrig, der skulle bruge et straffespark begået mod Antoine Griezmann og konverteret af Oliver Giroud for at vinde udekampen mod Island med 1-0.

Resultater og stillinger i alle EM-grupperne

Fodbold. Landstræner Gareth Southgate påtager sig ansvaret for, at England tabte EM-kvalifikationskampen ude med Tjekkiet med 2-1. »Jeg er altid nødt til at acceptere ansvaret. Vi forsøgte noget, der skulle gøre os en smule mere robuste uden bolden, og det skete ikke. Hvad angår spillerne, så er der spillere, som ikke spiller særligt godt i deres klubber, men det er den situation, vi er i for tiden - især på et par bestemte positioner«, sagde den engelske landsholdstræner til BBC Sport.

Golf. Både Sebastian Cappelen og Lucas Bjerregaard klarede cuttet i PGA-turneringen Houston Open, hvor anden runde ikke nåede at blive færdigspillet, inden mørket sænkede sig over banen i Texas. Cappelen har spillet runder i 74 og 68 slag og er i 2 slag under par på en delt 32.-plads, 1 slag bedre end Lucas Bjerregaard, der med 70 og 73 slag er delt 44. Amerikaneren Peter Malnati fører i 10 slag under par, men Talor Gooch er i 9 under par og mangler 4 huller på anden runde.

Svømning. Tobias B. Bjerg blev nummer 5 i 100 meter brystsvømning på førstedagen af World Cup-stævnet i Berlin. Med 1.00,66 min. i finalen svømmede han 22 hundrededele langsommere end i det indledende heat. Hollænderen Arno Kamminga vandt i 59,15 sek. I 50 meter brystsvømning var Kamminga ligeledes hurtigst med 27,10 sek., mens Tobias B. Bjerg nåede finalen med tredjehurtigste tid i 27,50 sek., der er 0,42 sek. fra hans egen danske rekord. I 50 meter butterfly er både Emilie Beckmann og Amalie Mikkelsen videre til finalen, lige som Matilde Schrøder er det i 100 meter brystsvømning.

Fodbold. Silkeborgs sejrsløse bund i Superligaen fik en succesoplevelse med en plads i pokalkvartfinalen. Det var dog en hårdt tilkæmpet sejr på 4-3 efter forlænget spilletid mod FC Fredericia, der både førte 2-0 og scorede til 3-2 i overtiden. I allersidste øjeblik fik Andreas Helmer snittet et hjørnespark i mål til 3-3, og i den forlængede spilletid blev Ronnie Schwartz matchvinder med sit andet mål i kamåpen.