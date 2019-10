Italien er tilbage i fodboldens fine selskab efter sidste års VM-skuffelse

Direkte sport i tv DR 1 15.00 Håndbold: GOG-Wisla Plock (m) 16.45 Håndbold: Aalborg-Pick Szeged (m) TV 2 15.10 Cykling: Paris-Tours TV3+ 22.05 Am. fodbold: LA Rams-San Francisc. 02.20 Am. fodbold: L.A. Chargers-Pittsbu. TV3 Sport 10.30 Tennis: Shanghai Mast., finale (m) 13.25 Fodbold: Tottenh.-Man. United (k) 15.30 Am. fodbold: Tampa Bay-Carolina 18.30 Am. fodbold: Kansas City-Houston 01.05 Ishockey: Winnipeg-Pittsburgh TV3 Max 13.25 Håndbold: Erlangen - RN Löwen (m) 15.55 Håndbold: Minden-Flensburg (m) 17.45 Håndbold: Paris SG-Celje (m) 19.30 Motorsport: Nascar 6’eren 12.15 Motorsport: Super GT, finaler 18.00 Fodbold: Hviderusland-Holland 20.45 Fodbold: Estland-Tyskland Canal 9 19.15 E-sport: Horsens-Brøndby 20.45 E-sport: FC Nordsjæll.-FC Midtjyll. 22.00 E-sport: SønderjyskE-FC København Eurosport 1 13.55 Tennis: Austria Ladies Linz,- finale 15.30 Cykling: Paris-Tours 17.50 Superbike: VM-afdeling 19.00 Svømning: Int. Swimming League 20.50 Superbike: VM-afdeling Eurosport 2 15.00 Fodbold: Kasakhstan-Belgien 20.45 Fodbold: Wales-Kroatien



Fodbold. Italien gjorde sig med en sejr på 2-0 over Grækenland klar til næste års EM. Sejren i Rom var italienernes 7. på stribe i kvalifikationen. Jorginho bragte italienerne på sejrskurs ved at omsætte et straffespark i mål, og Federico Bernardeschi slog sejren fast i 2. halvleg. Kampen om 2. pladsen i gruppen står mellem Finland, Arfmenien og Bosnien. Finland tabte lørdag aften 4-1 til Bosnien, men kan med en sejr over Armenien tirsdag tage et måske afgørende skridt mod nationens første slutrunde. Italien er det andet land, der kvalificerer sig til næste års slutrunde efter Belgien. Dermer er Italien tilbage i det fine selskab efter at have misset sidste års VM-turnering.

Tennis. Daniil Medvedev fra Rusland vandt finalen i Shanghai Masters, da han besejrede tyske Alexander Zverev i yo sæt med cifrene 6-4 og 6-1. Det var russerens 7. titel på ATP-touren.

Fodbold. Spanien er efter 1-1 mod Norge tæt på EM-billetten, og den kan endegyldigt blive sikret tirsdag med en sejr over Sverige. Spanierne havde inden opgøret mod Norge på Ullevaal i Oslo vundet holdets seks første kampe, og den 7. var inden for rækkevidde, da Saul Niguez bragte gæsterne foran 1-0 kort efter pausen. Et stykke inde i dommerens overtid begik den spanske målmand Kepa Arrizabalagadog straffespark, og det udnyttede Joshua King til at scorede udligningen. 2. pladsen i gruppen er et anliggende mellem Sverige, som slog Malta 4-0, og Rumænien med Norge som spinkel outsider.

Fodbold. Landstræner Åge Hareide har skiftet ud i truppen forud for testkampen tirsdag mod Luxembourg. Lørdagens matchvinder, Yussuf Poulsen, venstre back Jens Stryger Larsen og midtstopper Andreas Christensen glider ud af truppen, oplyser Dansk Boldspil-Union (DBU) på Twitter. De erstattes af AaB’s Lucas Andersen samt Malmö-duoen Jonas Knudsen og Lasse Nielsen.

Ishockey. Med Nikolaj Ehlers i en hovedrolle vandt Winnipeg Jets i den nordamerikanske ishockeyliga, NHL, 3-2 ude over Chicago Blackhawks. Jets var bagud 2-0, da danskeren reducerede og satte gang i sit holds comeback. Senere assisterede Ehlers i det udlignende mål, som sendte opgøret ud i overtid. Her blev Mark Scheifele matchvinder for Winnipeg Jets.

Gymnastik. Simone Biles skrev historie, da hun ved VM i Stuttgart vandt guld i øvelsen spring over hest. Det var nemlig amerikanerens 23. VM-medalje, og dermed kom hun op på siden af historiens mest vindende gymnast, hviderusseren Vitalij Scherbo, der ligeledes står noteret for 23 stykker metal. Simone Biles har dog vundet 17 af guld imod Scherbos 12. 22-årige Biles kan blive den mest vindende VM-gymnast med medalje i en af de to resterende øvelser - bom og gulv.