EM i banecykling bliver uden to danske OL-profiler fra legene i Rio

Cykling. Danmark må undvære landsholdsprofiler ved bane-EM, som køres i Apeldoorn i Holland. Casper Folsach og Niklas Larsen er ikke med i den danske trup, når det i ugens løb køres EM i banecykling. De to ryttere var med på det hold, som vandt bronze ved OL i Rio i 2016 og ved VM i 4000 meter holdforfølgelsesløb tidligere i år. Coloquick, som er det hold, Casper Folsach kører på, meddelte i september, at han ville tage en pause på ubestemt tid grundet hjerteproblemer. Niklas Larsen, som i sommer vandt PostNord Danmark Rundt, og som meldte afbud til VM for U23-rytteren i slutningen af september, er blevet rådet til at tage en pause ovenpå en overbelastningsskade i en muskel i ballen. Det skriver nyhedsbureauet Ritzau. »Vi er naturligvis svækket af, at Niklas ikke er blevet klar, og det påvirker vores forventninger, men vi er stadig meget stærke i holdløbet, så målet er en semifinaleplads«, siger Casper Jørgensen i en pressemeddelelse fra Danmarks Cykle Union (DCU). Frederik Rodenberg glider tilbage i truppen, som også var en del af det hold, der vandt bronze ved OL i Rio. EM i banecykling slutter søndag.

Fodbold. Polen er klar til sommerens EM-slutrunde efter en sejr på 2-0 over Nordmakedonien, selv om der mangler to spillerunder. Polen er sikker på at slutte på en af de to topplaceringer i kvalifikationsgruppe G, der giver adgang til slutrunden. Men det var først sent i kampen, at de forløsende scoringer blev sat ind. I det 74. minut udnyttede Przemyslaw Frankowski flot forarbejde fra Robert Lewandowski og scorede til 1-0. Seks minutter senere krøllede Arkadiusz Milik med sit venstreben flot bolden over i det lange hjørne, og dermed var kampen afgjort. Polen har ved hvert EM siden 2008 været deltager, hvor det bedste resultat er en plads i kvartfinalen i 2016. Her tabte de i straffesparkskonkurrence til Portugal. Østrig ligner lige nu det bedste bud på det andet hold, der kvalificerer sig fra kvalifikationsgruppe G. De besejrede Slovenien på udebane med 0-1.

Golf. Lucas Bjerregaard og Sebastian Cappelen fik ikke det optimale ud af weekendens afgørende runder ved PGA-turneringen i Houston, som blev færdigspillet natten til mandag dansk tid. Lucas Bjerregaard startede ellers i en fin position på en delt 29. plads inden finalerunden, men en runde i par (72 slag) betød, at han faldt 16 pladser tilbage på en delt 45. plads, som blev hans slutplacering. Sebastian Cappelen spiller sin første reelle sæson med fuld status på PGA-touren, hvor det hidtil er blevet til tre klarede cuts i fire turneringer. I Houston sluttede han på en delt 66. plads.

Ishockey. Nikolaj Ehlers og Winnipeg Jets fik bøllebank i nattens opgør dansk tid mod Pittsburgh Penguins. De tabte på hjemmebane 2-7, som er deres første nederlag på hjemmebane i denne sæson. Danskeren stod ikke for nogle point.

Motorsport. Ved weekendens grand prix i Japan