Racistiske tilråb afbryder kamp og Ukraine er EM-klar trods Ronaldos mål nr. 700

Direkte sport i tv Tirsdag TV 2 Sport 08.55 Badminton: Denmark Open TV3 Sport 01.05 Ishockey: Toronto-Minnesota 6’eren 20.45 Fodbold: Schweiz-Irland Kanal 5 19.00 Fodbold: Danmark-Luxembourg Eurosport 1 11.30 Cykling: Tour de France, ruten 2020 13.45 Billard: Snooker, English Open Eurosport 2 18.00 Fodbold: Finland-Armenien 20.45 Fodbold: Sverige-Spanien Vis mere

Fodbold. Sportsligt gav England det bedste svar med en 6-0-sejr i Bulgarien i en EM-kvalifikationskamp, der i dén grad blev skæmmet af racistiske tilråb fra tribunerne, at den i to omgange var afbrudt. »Helt og aldeles frastødt over at have været vidne til sådan en opførsel fra nogle blandt publikum i aften, men jeg er så stolt af hver og en af os fra spillertruppen og staben. Vi står sammen. Tak til alle vores medrejsende fans for jeres støtte«, skriver Liverpool-spilleren Jordan Henderson på Twitter, hvor også Raheem Sterling, der var mål for nogle af tilråbene tager til genmæle. »Jeg har ondt af Bulgarien, der er repræsenteret af sådan nogle idioter på deres stadion. Men 6-0, og vi tager hjem igen. Vi fik, hvad vi kom efter«, skriver Sterling, der i et andet tweet går i rettet med Krasimir Balakov, fordi den bulgarske landstræner hævdede ikke at have hørt nogety og i øvrigt mener, at der er flere problemer med racisme i den engelske liga end i den bulgarske.

Feeling sorry for Bulgaria to be represented by such idiots in their stadium. Anyway.. 6-0 and we go back home, at least we did our job. Safe travel to our fans, u guys did well — Raheem Sterling (@sterling7) October 14, 2019

Fodbold. Også på Stade de France var der fokus på andet end spillet, da Frankrig og Tyrkiet spillede 1-1 og dermed udsatte afgørelsen i gruppen til de sidste kampe i november, hvor begge hold med hjemmesejre over henholdsvis Moldova og Island kan sikre EM-deltagelsen. Ligesom i Tyrkiets 1-0-sejr over Albanien i fredags fejrede nogle af de tyrkiske spillere en scoring ved at gøre honnør og dermed tilsyneladende sende en hilsen til de tyrkiske soldater, der er i gang med en militær invasion i det nordlige Syrien.

Fodbold. Med en 2-1-sejr over Portugal blev Ukraine som femte nation efter Italien, Belgien, Rusland og Polen, der definitivt sikrede sig adgang til næste års EM-slutrunde. Roman Yaremchuk fra Gent og West Hams Adreiy Yarmolenko med sin 37. landskampsscoring lavede i første halvleg målene, der sikrede Ukraine den tredje EM-deltagelse i træk. Cristiano Ronaldo reducerede på et straffespark, der var hans mål nummer 95 for Portugal og hans 700. scoring, hvis man tæller mål for landshold og klubhold sammen. Portugal kan sikre EM-kvalifikationen med sejre over Litauen (hjemme) og Luxembourg (ude) i de to sidste kampe i novembner.

Ishockey. For anden gang i denne NHL-sæson scorede Lars Eller for Washington Capitals, men Colorado Avalanche vandt kampen 6-3.