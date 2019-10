Endelige danske badmintonsejre, OL-konkurrencer flyttes, italiensk sejrsrekord og afbud fra Mikkel Hansen

Direkte sport i tv Onsdag TV 2 Sport 08.55 Badminton: Denmark Open TV3 Sport 19.00 Fodbold: Fortuna Hjørring-Lyon (k) 01.05 Ishockey: Washington-Toronto Eurosport 1 13.45 og 19.45 Billard: Snooker, English Open Eurosport 2 19.00 Banecykling: EM 04.00 Golf: CJ Cup

Badminton. Efter en malstrøm af nederlag var der endelig dansk succes ved Denmark Open, da VM-sølvvinderen Anders Antonsen og den tidligere verdensmester Viktor Axelsen spillede sig videre. Antonsen slog inderen Srikanth Kidambi, der vandt turneringen i 2017 og som nummer 9 på verdensranglisten var den sværeste modstander af de useedede. I anden runde skal Antonsen møde Kanthaphon Wangcharoen, som han senest mødte i VM-semifinalen tidligere i år. Axelsen missede fire matchbolde, inden han havde vundet over japaneren Kenta Nishimoto. Tirsdag var Rasmus Gemke den eneste danske vinder i turneringen, hvor de tre mandlige singlespillere nu er de eneste danskere, efter Mie Blichfeldt pådrog sig et hold i ryggen under opvarmningen og måtte opgave at spille.

Dagens dagens resultater:

Anders Antonsen (4) - Srikanth Kidambi, Indien 21-14, 21-18

Viktor Axelsen (7) - Kenta Nishimoto, Japan 21-19, 21-19

Ratchanok Intanon, Thailand (6) - Mia Blichfeldt vundet uden kamp

Chen Qing Chen/Jia Yi Fan, Kina (4) - Amalie Magelund/Freja Ravn 21-16, 21-8

Yuki Fukushima/Sayaka Hirota, Japan (2) - Maiken Fruergaard/Sara Thygesen 21-9, 21-10

World Beach Games. De danske kvinder vandt guld i strandhåndbold i Doha, da Ungarn blev besejret 2-0 i finalen. Danmarks mandlige hold blev nummer 7.

Olympisk. Konkurrencerne i maratonløb og kapgang skal under OL i 2020 muligvis flyttes fra Tokyo til Sapporo på Japans nordligste ø, Hokkaido, hvor der typisk er 5-6 grader koldere end i hovedstaden 800 km sydpå. Det foreslår Den Internationale Olympiske Komité (IOC), der holder med blandt andre den japanske arrangørkomité sidst i denne måned. »Udøvernes helbred og velbefindende er altid centralt i vores overvejelser«, siger præsident Thomas Bach i en erklæring på IOC’s hjemmeside.

Foto: Nikolay Doychinov/Ritzau Scanpix

Fodbold. Seks bulgarske tilskuere er anholdt ovenpå EM-kvalifikationskampen mod England, der i to omgange blev afbrudt på grund af racistisk adfærd på tribunen. »Seks personer er anholdt, og vi leder efter yderligere tre«, siger Sofias politichef, Georgy Hadzhev, ifølge nyhedsbureauet AFP. Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) har rejst sager mod både Bulgarien på baggrund af den racistiske opførsel og England, hvis medrejsende blandt andet forstyrrede afviklingen af den bulgarske nationalsang. Uefa er desuden opmærksom på, at formanden for Det Bulgarske Fodboldforbund, Borislav Mihailov, trådte tilbage efter premierminister Boyko Borissov havde truet med at lukke ned for den økonomiske støtte. Det Internationale Fodboldforbund tillader ikke, at nationale regeringer blander sig i et fodboldforbunds anliggender.

Fodbold. På grund af racistisk adfærd under en hjemmekamp mod Rennes skal italienske Lazio afvikles den næste hjemmekamp i Europa League uden tilskuere på flere sektioner af tribunen. Lazio fik desuden en både på 20.000 euro (ca. 150.000 kr.).

Foto: Arnd Wiegmann/Ritzau Scanpix Et af Italiens fem mål blev scoret af Andrea Belotti

Fodbold. Italien tangerede en rekord ved at vinde 5-0 over Liechtenstein i EM-kvalifikationen. Det var Italiens 9. sejr i træk, hvilket ikke er sket siden 1938-1939, da Italien vandt verdensmesterskabet med Vittorio Pozzo som landstræner. Italien kan slå rekorden med en sejr over Bosnien-Hercegovina i næste måned. »Jeg er ikke interesseret i rekorder for sejre i træk. Det ville betyde mere at vinde VM to gange og OL en gang som han gjorde, men jeg kan godt nøjes med et EM«, siger den italienske landstræner Roberto Mancini til AP.