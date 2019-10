Fra fyringstruet til finale: Træner sender Nationals i første finale

Baseball. Washington Nationals er for første gang i historien i World Series-finalen efter en sejr på 7-4 over St. Louis Cardinals. Dermed vandt Nationals semifinalen samlet med 4-0. Det er bemærkelsesværdigt, at Nationals manager Dave Martinez lignede en færdig mand i klubben tilbage i maj efter en skidt start på sæsonen med kun 19 sejre i det første 50 kampe. Nu venter i stedet finalekampe mod enten mestrene fra 2017 Houston Astros eller legendariske New York Yankees, der har vundet mesterskabet 27 gange tidligere. I deres semefinaleserie er stillingen 2-1 til Astros.

Fodbold. Manchester Uniteds norske manager Ole Gunnar Solskjær har fået endnu en hovedpine i den kriseramte storklub. Tirsdag aften måtte stjernemålmand David de Gea nemlig udgå af Spaniens EM-kvalifikationskamp i Sverige. De første meldinger lyder på, at De Gea har fået en muskelskade i højre ben – dermed er han tvivlsom til søndagens storkamp mellem Manchester United og Premier Leagues tophold Liverpool.

Cykling. Selv om den firedobbelte Tour de France-vinder Chris Froome er ved at være klar til comeback efter et voldsomt styrt, kan han ikke garantere, at han er en del af feltet i 2020-udgaven. Det siger den britiske cykelstjerne, efter at ruten tirsdag blev offentliggjort. »Det er umuligt at sige. Intet er besluttet endnu«, siger han: »Så vidt jeg ved, skal jeg først finde tilbage til det rette niveau, før vi overhovedet kan begynde at tale om, hvem der skal være holdkaptajn eller noget i den stil«. 34-årige Froome styrtede voldsomt, da han var ved at forberede sig til en etape i Critérium du Dauphiné i juni. Han brækkede lårben, ribben og albue.

Fodbold. Norges fodboldlandshold er stærkt utilfreds med, at op mod 30.000 børn ledsaget af voksne fik lov til at se EM-kvalifikationskampen mellem Rumænien og Norge på stadion tirsdag aften i Bukarest. Det europæiske fodboldforbund (Uefa) havde tildelt Rumænien en straf på, at kampen skulle spilles for tomme tribuner efter flere episoder med racismetilråb i Rumæniens kvalifikationskampe mod Spanien og Malta tidligere i turneringen. »Det her er blevet en joke fra Uefa«, siger den norske assistenttræner Per Joar Hansen til det norske medie Dagbladet efter kampen. »Jeg fatter ikke, hvordan det er muligt at slippe så mange tilskuere ind i en kamp, hvor holdet egentlig har fået en straf. Det må Uefa kigge på«, siger han.