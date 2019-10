Årets Fund imponerer på Ryder Cup-banen, Gemke slår verdens nr. 6 og Fremad Amager straffes for abelyde

Badminton. Rasmus Gemke leverede Denmark Opens hidtil største positive danske overraskelse, da den 21-årige århusianer besejrede indoneseren Jonatan Christie, der er nummer 6 på verdensranglisten, hvor Gemke er nummer 22. Gemke vandt 21-17, 23-21 efter Christie havde ført 13-7 i første sæt og 12-8 i andet, hvor indoneseren også havde sætbold ved 21-20. Rasmus Gemke skal i kvartfinalen møde den japanske verdensetter, Kento Momoty. Den indiske verdensmester Pusarla V. Sindhu er derimod færdig i i Odense efter et nederlag til den 17-årige sydkoreaner An Se Young, der vandt 21-14, 21-17. Young er sin unge alder til trods nummer 19 på verdensranglisten og møder i kvartfinalen en anden, der har vundet VM-guld, spanieren Carolina Marin, der efter en lang pause på grund en knæskade er røget ned som nummer 23, selv om hun i sidste måned vandt China Open.

Golf. Sidste år var Golf National proppet med tilskuere under Ryder Cup, men fremmødet er særdeles beskedent under første runde af Open de France, hvor alle deltagere ligger uden for top-50 på verdensranglisten. 18-årige Nicolai Højgaard kan med to topresultater i denne og næste uge sikre sig adgang til European Tour og Årets Fund i dansk idræt fik en fremragende start på turneringen med en runde i 67 slag (en eagle, fire birdies og to bogeys), der placerer ham på 6.-pladsen, 2 slag efter den førende sydafrikaner, George Coetzee. Joachim B. Hansen sikrede sig en ny sæson på European Tour for et par uger siden, hvilket har løsnet hans spil og igen i denne uge er han startet stærkt med en runde i 68 slag (fire birdies og en bogey), der gør ham til nr. 11. Søren Kjeldsen og sidste års Ryder Cup-kaptajn, Thomas Bjørn, brugte begge 76 slag og deler en placering som nummer 104.

Fodbold. Det koster Fremad Amager 12.500 kroner i bøde, at en gruppe Fremad Amager-fans angiveligt lavede abelyde rettet mod gæsternes mørke spiller Awer Mabil. Det har Fodboldens Disciplinærinstans besluttet. Det var dommer Benjamin Willaume-Jantzen, der i en pokalkamp på Sundby Idrætspark hørte abelydene rettet mod FC Midtjyllands mørke spiller Awer Mabil. Fremad Amager har selv foretaget en undersøgelse i sagen, men har ikke fået bekræftet, at de racistiske tilråb har fundet sted. Disciplinærinstansen har imidlertid valgt at stole på dommerens indberetning.

Foto: Paul Childs/Ritzau Scanpix Norske Viktor Hovland har leveret en runde i 60'erne 18 runder i træk på den amerikanske PGA Tour. Det har ingen præsteret tidligere.

Norske Viktor Hovland har leveret en runde i 60'erne 18 runder i træk på den amerikanske PGA Tour. Det har ingen præsteret tidligere. Foto: Paul Childs/Ritzau Scanpix

Golf. Den norske golfspiller Viktor Hovland har gang i en imponerende rekordstime på PGA Touren. Den blot 22-årige nordmand leverede den 18. runde i træk med en score i 60’erne, da han indledte CJ Cup i Sydkorea med en runde i 69 slag - tre under banens par. Den hidtidige rekord på PGA Touren tilhørte Bob Estes, der for 18 år siden nåede op på 17 runder i træk, hvor scoren var i 60’erne. Viktor Hovland indledte året som amatør og var helt nede som nummer 1155 på verdensranglisten. Han er i øjeblikket nummer 94 i verden. Trods stimen er en fjerdeplads det bedste resultatet på PGA Touren for den unge golfspiller.

Foto: Dylan Buell/Ritzau Scanpix Patrick Day blev knockoutet lørdag aften i en kamp i Chicago. I fire dage lå han i koma, inden han døde af sine kvæstelser.

Patrick Day blev knockoutet lørdag aften i en kamp i Chicago. I fire dage lå han i koma, inden han døde af sine kvæstelser. Foto: Dylan Buell/Ritzau Scanpix

Boksning. Et brutalt knockout har kostet den 27-årige amerikanske bokser Patrick Day livet. Lørdag aften blev Day slået ud i tiende runde i en boksekamp i Wintrust Arena i Chicago, USA, mod den tidligere olympiske bokser Charles Conwell. Day blev efterfølgende erklæret hjerneskadet og endte i koma. Trods en operation i hjernen stod Days liv ikke til at redde. det oplyser hans promotor, Lou DiBella, i en pressemeddelelse. Day er den tredje bokser, der dør af sine skader fra bokseringen i år. Charles Conwell skriver på twitter til Patrick Day: »Det var aldrig min mening, at det skulle gå dig sådan«.