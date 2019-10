64-68-68-68-65-64-66-66-64-68-69-69-65-69-66-69-64-69: Ung nordmand overgår Tiger Woods og alle de andre legender

Golf. Den norske golfspiller Viktor Hovland har gang i en imponerende rekordstime på PGA Touren. Den blot 22-årige nordmand leverede den 18. runde i træk med en score i 60’erne, da han indledte CJ Cup i Sydkorea med en runde i 69 slag - tre under banens par. Den hidtidige rekord på PGA Touren tilhørte Bob Estes, der for 18 år siden nåede op på 17 runder i træk, hvor scoren var i 60’erne. Viktor Hovland indledte året som amatør og var helt nede som nummer 1155 på verdensranglisten. Han er i øjeblikket nummer 94 i verden. Trods stimen er en fjerdeplads det bedste resultatet på PGA Touren for den unge golfspiller.

Boksning. Et brutalt knockout har kostet den 27-årige amerikanske bokser Patrick Day livet. Lørdag aften blev Day slået ud i tiende runde i en boksekamp i Wintrust Arena i Chicago, USA, mod den tidligere olympiske bokser Charles Conwell. Day blev efterfølgende erklæret hjerneskadet og endte i koma. Trods en operation i hjernen stod Days liv ikke til at rede. det oplyser hans promoter, Lou DiBella, i en pressemeddelelse. Day er den tredje bokser, der dør af sine skader fra bokseringen i år.

Charles Conwell skriver på twitter til Patrick Day: »Det var aldrig min mening, at det skulle gå dig sådan«.

Cykling. To colombianske ryttere er blevet testet positive for doping. Edward Beltran, der tidligere har kørt på Saxo Bank-Tinkoff-holdet, er fældet for brugen af epo. Han kører i dag for Medellin i hjemlandet. Alexis Camacho, der ligeledes kører i hjemlandet for Coldeportes-Zenu, er blevet snuppet for den anabole steroid boldenone. Det oplyser det colombianske cykelforbund. Begge kan se frem til karantæner, hvis deres B-prøver viser samme resultat. På godt to år har forbundet haft 30 sager med dopede ryttere.

Cykling. Den amerikanske cykelrytter Taylor Phinney indstiller karrieren på landevejen for at blive kunstner. Det sker i en alder af blot 29 år. Rytteren fra Education First vil køre sit sidste løb i Japan i næste weekend. »Nu træder jeg væk, så jeg kan være mere ærlig over for mig selv. Det betyder, at jeg skal lave kunst, musik og skabe noget«, siger Phinney til cykelholdets hjemmeside. I Danmark markerede amerikaneren sig i 2012, da de første etaper af Giro d’Italia blev kørt i Herning og Horsens. Phinney vandt prologen i Herning og kørte i løbets førertrøje de første dage.

Tennis. Clara Tauson spillede sig videre til kvartfinalen i en ITF-turnering i Suzhou i Kina, da hun i anden runde slog japaneren Kurumi Nara med 6-4, 7-5. Nara rangerer i øjeblikket som nummer 145 på verdensranglisten, og japaneren er dermed den højest rangerede spiller, som den 16-årige dansker har besejret. Clara Tauson er selv nede som nummer 306 på ranglisten.