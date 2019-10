Verdensmester taber til 17-årig, Fremad Amager straffes for abelyde og nordmand sætter golfrekord

Cykling. To colombianske ryttere er blevet testet positive for doping. Edward Beltran, der tidligere har kørt på Saxo Bank-Tinkoff-holdet, er fældet for brugen af epo. Han kører i dag for Medellin i hjemlandet. Alexis Camacho, der ligeledes kører i hjemlandet for Coldeportes-Zenu, er blevet snuppet for den anabole steroid boldenone. Det oplyser det colombianske cykelforbund. Begge kan se frem til karantæner, hvis deres B-prøver viser samme resultat. På godt to år har forbundet haft 30 sager med dopede ryttere.

Cykling. Den amerikanske cykelrytter Taylor Phinney indstiller karrieren på landevejen for at blive kunstner. Det sker i en alder af blot 29 år. Rytteren fra Education First vil køre sit sidste løb i Japan i næste weekend. »Nu træder jeg væk, så jeg kan være mere ærlig over for mig selv. Det betyder, at jeg skal lave kunst, musik og skabe noget«, siger Phinney til cykelholdets hjemmeside. I Danmark markerede amerikaneren sig i 2012, da de første etaper af Giro d’Italia blev kørt i Herning og Horsens. Phinney vandt prologen i Herning og kørte i løbets førertrøje de første dage.

Tennis. Clara Tauson spillede sig videre til kvartfinalen i en ITF-turnering i Suzhou i Kina, da hun i anden runde slog japaneren Kurumi Nara med 6-4, 7-5. Nara rangerer i øjeblikket som nummer 145 på verdensranglisten, og japaneren er dermed den højest rangerede spiller, som den 16-årige dansker har besejret. Clara Tauson er selv nede som nummer 306 på ranglisten.

Cykling. Efter en sejrspause på godt fem måneder susede den 25-årige colombianer Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) først over stregen en anelse foran tyskeren Pascal Ackermann (Bora-hansgrohe) og med den italienske VM-sølvvinder Matteo Trentin (Mitchelton-Scott) på tredjepladsen, da sæsonens sidste WorldTour-løb, Tour of Guangxi, indledtes med 135,6 km, der havde start og mål i Baihai. Gaviria har i lange perioder kæmpet med knæproblemer, og hans fjerde og seneste gevinst kom på 3.etape i Giro d’Italia i maj. Løbets tre danske deltagere Jonas Gregaard (Astana), Mikkel Frølich Honoré (Deceuninck-Quick Step) og Asbjørn Kragh Andersen (Team Sunweb) var alle med hjem i hovedfeltet i samme tid som vinderen. Honoré gjorde sig bemærket i dagens lange udbrud, og her erobrede han 4 bonussekunder, som betyder, at han indtager femtepladsen sammenlagt 6 sekunder efter Gaviria.