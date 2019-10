Klavs Bruun Jørgensen har sat navn på de 16 spillere, der skal med til VM i Japan

Broncos players showed support to Mahomes before he got helped off the field



Respect!



pic.twitter.com/NfRZIGV4IZ — Entirely Sports (@Entirely_Sports) October 18, 2019

Ishockey. Nikolaj Ehlers scorede Winnipeg Jets’ eneste mål i nederlaget på 1-3 til New York Islanders natten til fredag. Efter kampen fortalte han, at han egentlig syntes, at holdet spillede en god kamp, hvor de havde mange chancer og mange skud på mål samt spillede godt, når de var i overtal. Danskeren blev efter kampen valgt som »Performer of the game«. Det er Winnipeg Jets tredje nederlag i træk.

Tennis. Clara Tauson tabte natten til fredag i kvartfinalen ved ITF-turneringen i Suzhou i Kina. Det var en japansk spiller fra top 100, som blev endestationen, og som uddelte regulere tæv, da danskeren tabte med cifrene 2-6, 0-6. Hun kan se frem til 31 point til verdensranglisten, hvor hun forventes at tage et fint spring og bryder med top 300. Clara Tauson mangler stadig at slå en spiller fra verdens top 100.

Fodbold. F.C. Barcelona tager bussen 589 kilometer til udebanekampen mod Eibar for at undgå muligt kaos i lufthavnen El Prat. Det skriver nyhedsburauet AFP. Beslutningen kommer i kølvandet på protester og uroligheder i regionen, efter at ni separatistledere fra Catalonien mandag blev idømt fængselsstraffe ved Spaniens Højesteret. Urolighederne fik onsdag La Liga til at foreslå, at kampen mellem Barcelona og Real Madrid i næste uge - arvefjendeopgøret kaldet El Clasico - skulle flyttes fra Barcelona til Madrid. Flere spanske medier, heriblandt Marca og AS, skriver fredag, at det er blevet besluttet at flytte El Clasico til en senere, men endnu ukendt dato. F.C. Barcelona møder lørdag klokken 13:00 Eibar, mens Real Madrid samme dag skal en tur til Mallorca.

Håndbold. Aalborg Håndbold henter ligatopscorer Nikolaj Læsø i Århus Håndbold. Det bekræfter den danske mesterklub på sin hjemmeside. Nikolaj Læsø har fået en 3-årig aftale, der dog først begynder fra sommeren 2020. »Det er et naturligt skridt at tage for mig på nuværende tidspunkt i min karriere. Jeg er klar på nye og større udfordringer og føler, at Aalborg Håndbold er det helt rigtige valg for mig. Jeg ser frem til at blive en del af klubben og til at spille med om titler foran de mange nordjyske håndboldfans«, siger Nikolaj Læsø til Aalborgs hjemmeside. Han er topscorer med 58 mål efter syv kampe.

Golf. Nanna Koertz Madsen og Nicole Broch Larsen klarede begge cuttet i LPGA-turneringen i Shanghai. Førstnævnte ligger rigtig fint til efter en runde i tre under par. Hun ligger på en delt 9. plads i fire slag under par. Nicole Broch Larsen måtte bruge fire slag mere end sin danske kollega og gik en runde i ét slag over par. Det placerer hende på en delt 35. plads i tre slag over par. Canadieren Brook Henderson fører turneringen i 11 slag under par.