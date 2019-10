Stjernequaterback udgik med knæskade og kan være ude i ni måneder

Direkte sport i tv Fredag 18 oktober Tv2 sport 15:00 Badminton: Denmark Open Tv3 sport 14:00 Tennis: European Open (m) 19:00 Fodbold: Aab - OB Tv3 MAX 20:45 Fodbold: Nice - PSG Viasat Golf 12:00 Golf: Amundi Open de France Tv2 zulu 12:00 eSport: DreamHack Open Rotterdam

Amerikansk fodbold. NFL-quaterbacken Patrick Mahomes udgik i nattens opgør med Denver Broncos natten til fredag med en knæskade. Ved stillingen 10-6 til Kansas City Chiefs forsøgte Patrick Mahomes selv at løbe de fornødne yards hjem. Tv-billederne viser tydeligt, hvordan Mahomes med det samme vidste, at noget var helt galt. Ifølge NFL Network og Fox Sports gik Mahomes knæskal af led i situationen. Nu skal skanninger afsløre, om der er yderligere skade i knæet. Efter kampen skrev han dog på Twitter, at det var en fantastisk holdsejr med sine elskede brøde, og så takkede han for alle bønnerne. Holdkammeraten Tyrann Mathieu krydser fingre for Mahomes, der i sidste sæson blev kåret som NFL’s mest værdifulde spiller (MVP). »Hele organisationen krydser fingre lige nu. Vi håber virkelig på det bedste for ham«, siger forsvarsspilleren ifølge nyhedsbureauet Reuters. David J. Chao, der er tidligere NFL-læge, vurderer på sandiegouniontribune.com, at Mahomas kan være nødt til at gennemgå en operation, som vil se ham være ude i seks til ni måneder og dermed resten af sæsonen. Kansas City Chiefs vandt ude over Denver Broncos 30-6.

Broncos players showed support to Mahomes before he got helped off the field



Respect!



pic.twitter.com/NfRZIGV4IZ — Entirely Sports (@Entirely_Sports) October 18, 2019

Ishockey. Nikolaj Ehlers scorede Winnipeg Jets’ eneste mål i nederlaget på 1-3 til New York Islanders natten til fredag. Efter kampen fortalte han, at han egentlig syntes, at holdet spillede en god kamp, hvor de havde mange chancer og mange skud på mål samt spillede godt, når de var i overtal. Danskeren blev efter kampen valgt som »Performer of the game«. Det er Winnipeg Jets tredje nederlag i træk.

Tennis. Clara Tauson tabte natten til fredag i kvartfinalen ved ITF-turneringen i Suzhou i Kina. Det var en japansk spiller fra top 100, som blev endestationen, og som uddelte regulere tæv, da danskeren tabte med cifrene 2-6, 0-6. Hun kan se frem til 31 point til verdensranglisten, hvor hun forventes at tage et fint spring og bryder med top 300. Clara Tauson mangler stadig at slå en spiller fra verdens top 100.