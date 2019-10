Barcelona overtager førsteplads i La Liga på sikker afstand af uroligheder

FAKTA Direkte sport i tv DR 1 14.15 Håndbold: Esbjerg-Rostov-Don (k) TV 2 16.05 Håndbold: Bjerring/Sil.-Skjern (m) TV 2 Sport 06.55 Cykling: Tour of Guangxi, 3. etape 09.55 Badminton: Denmark Open 20.50 Fodbold: Mallorca-Real Madrid TV3+ 16.00 Fodbold: Tottenham-Watford TV3 Sport 07.20 MotoGP: Japans GP, kvalifikation 09.00 Rugby: VM 14.00 Tennis: European Open (m) 16.10 Fodbold: Vejle-Kolding 18.25 Fodbold: Dortmund-Gladbach 20.40 Fodbold: Paris SG-Paris FC (k) 01.05 Ishockey: Arizona-Ottawa TV3 Max 13.25 Fodbold: Everton-West Ham 15.25 Fodbold: RB Leipzig-Wolfsburg 18.25 Fodbold: Crystal P.-Manchester City 20.30 Håndbold: Barcelona-Paris SG (m) Xee 15.25 Fodbold: Augsburg-Bayern Münch. Eurosport 1 10.30 Bordtennis: World Cup (k) 13.45 Billard: Snooker, English Open Eurosport 2 19.00 Banecykling: EM Vis mere

Fodbold. Med en 3-0-sejr lørdag eftermiddag på udebane over Eibar i Baskerlandet overtager FC Barcelona førstepladsen i La Liga. I hvert fald midlertidigt, for holdet kan blive nødt til at afgive den igen lørdag aften, når Real Madrid spiller på Mallorca. Antoine Griezmann, Lionel Messi og Luis Suárez blev målscorerne for Barcelona, der til gengæld har fået udsat næste rundes storkamp hjemme på Camp Nou mod Real Madrid på grund af massive sammenstød mellem demonstranter og politi i byen som følge af hårde fængselsdomme til en gruppe catalanske løsrivelsesledere.

Fodbold. En kamp i den mexicanske liga natten til lørdag dansk tid bød på bizarre scener. Spillerne fra klubben CD Veracruz gav ingen modstand i kampens første fire minutter mod ligamodstanderne Tigres. Det skete i en protest over ikke at have fået løn, skriver det amerikanske medie ESPN. Efter et minuts stilstand i kampen begyndte Tigres’ spillere at røre på sig. Her fik de frit løb til at skyde bolden ind bag Veracruz’ målmand Sebastian Jurado til 1-0. Spillerne fra Tigres gentog miseren uden modstand minuttet efter og scorede til 2-0. Først herefter begyndte Veracruz’ spillere at spille med igen. Tigres scorede til 3-0 efter otte minutter, men denne gang ydede Veracruz’ spillere dog modstand. Efter kampen revsede Veracruz-angriber Angel Reyna modstanderholdet Tigres. Til det mexicanske medie TV Azteca siger han, at Tigres’ spillere godt vidste, at Veracruz’ spillere ville protestere i kampens første tre minutter.

Foto: Victor Cruz/Ritzau Scanpix Sebastian Rodriguez (th.) fra klubben Veracruz ser på, mens Guido Rodriguez fra Tigres sparker bolden mod mål. I de første tre minutter af kampen i den mexicanske liga valgte Veracruz-spillerne ikke at yde modstand.

Sebastian Rodriguez (th.) fra klubben Veracruz ser på, mens Guido Rodriguez fra Tigres sparker bolden mod mål. I de første tre minutter af kampen i den mexicanske liga valgte Veracruz-spillerne ikke at yde modstand. Foto: Victor Cruz/Ritzau Scanpix

Kajak. Mads Brandt Pedersen vinder VM-guld i maraton for enerkajak. Han tilbagelagde lørdag den knap 29,7 kilometer lange distance på 2 timer, 8 minutter og 34 sekunder. Det var lidt mere end et sekund bedre end portugisiske Jose Ramalho, som blev toer. Argentineren Franco Balboa kom ind på tredjepladsen kort efter. Det var Pedersens anden guldmedalje ved mesterskabet, efter at han også roede først i mål fredag i konkurrencen for U23-roere ved stævnet i Shaoxing i Kina.

Tennis. Med en 6-3, 6-4-sejr over franske Kristina Mladenovic i lørdagens semifinale ved Kremlin Cup i Moskva lykkedes det i sidste øjeblik schweizeren Belinda Bencic at sikre sig adgang til sæsonfinalen WTA Finals, der spilles 27. oktober-3. november i kinesiske Shenzhen. Med sejren hoppede hun nemlig fra 10. til 8. pladsen og dermed forbi Serena Williams og Kiki Bertens.

Golf. Nanna Koerstz Madsen røg lørdag en anelse ned ad resultatlisten i tredje runde af LPGA-turneringen i Shanghai. Madsen gik sin runde i par og er dermed fortsat fire slag under par, som hun også var efter fredagens runde. Det rækker til en delt 13.-plads. Landsmanden Nicole Broch Larsen er også med og ligger på en delt 36.-plads før sidste runde søndag.

Badminton. Trods et fantastisk comeback til verdenseliten efter sin grimme knæskade måtte den store spanske profil Carolina Marin lørdag bøje sig i Denmark Open-semifinalen. Japans Nozomi Okuhara viste stor modstandskraft og sejrede 18-21, 21-12, 21-16 i en opslidende duel. I finalen møder Okuhara Taiwans Tai Tzu Ying, der vandt (21-14, 14-11) over kinesiske Chen Yu Fei, da Fei i andet sæt måtte opgive efter at være blevet skadet.