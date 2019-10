Bizar scene i Mexico: Fodboldklub lader modstander score to mål i lønprotest

FAKTA Direkte sport i tv DR 1 14.15 Håndbold: Esbjerg-Rostov-Don (k) TV 2 16.05 Håndbold: Bjerring/Sil.-Skjern (m) TV 2 Sport 06.55 Cykling: Tour of Guangxi, 3. etape 09.55 Badminton: Denmark Open 20.50 Fodbold: Mallorca-Real Madrid TV3+ 16.00 Fodbold: Tottenham-Watford TV3 Sport 07.20 MotoGP: Japans GP, kvalifikation 09.00 Rugby: VM 14.00 Tennis: European Open (m) 16.10 Fodbold: Vejle-Kolding 18.25 Fodbold: Dortmund-Gladbach 20.40 Fodbold: Paris SG-Paris FC (k) 01.05 Ishockey: Arizona-Ottawa TV3 Max 13.25 Fodbold: Everton-West Ham 15.25 Fodbold: RB Leipzig-Wolfsburg 18.25 Fodbold: Crystal P.-Manchester City 20.30 Håndbold: Barcelona-Paris SG (m) Xee 15.25 Fodbold: Augsburg-Bayern Münch. Eurosport 1 10.30 Bordtennis: World Cup (k) 13.45 Billard: Snooker, English Open Eurosport 2 19.00 Banecykling: EM Vis mere

Fodbold. En kamp i den mexicanske liga natten til lørdag dansk tid bød på bizarre scener. Spillerne fra klubben CD Veracruz gav ingen modstand i kampens første fire minutter mod ligamodstanderne Tigres. Det skete i en protest over ikke at have fået løn, skriver det amerikanske medie ESPN. Efter et minuts stilstand i kampen begyndte Tigres’ spillere at røre på sig. Her fik de frit løb til at skyde bolden ind bag Veracruz’ målmand Sebastian Jurado til 1-0. Spillerne fra Tigres gentog miseren uden modstand minuttet efter og scorede til 2-0. Først herefter begyndte Veracruz’ spillere at spille med igen. Tigres scorede til 3-0 efter otte minutter, men denne gang ydede Veracruz’ spillere dog modstand. Efter kampen revsede Veracruz-angriber Angel Reyna modstanderholdet Tigres. Til det mexicanske medie TV Azteca siger han, at Tigres’ spillere godt vidste, at Veracruz’ spillere ville protestere i kampens første tre minutter.

Kajak. Mads Brandt Pedersen vinder VM-guld i maraton for enerkajak. Han tilbagelagde lørdag den knap 29,7 kilometer lange distance på 2 timer, 8 minutter og 34 sekunder. Det var lidt mere end et sekund bedre end portugisiske Jose Ramalho, som blev toer. Argentineren Franco Balboa kom ind på tredjepladsen kort efter.

Golf. Nanna Koerstz Madsen røg lørdag en anelse ned ad resultatlisten i tredje runde af LPGA-turneringen i Shanghai. Madsen gik sin runde i par og er dermed fortsat fire slag under par, som hun også var efter fredagens runde. Det rækker til en delt 13.-plads. Landsmanden Nicole Broch Larsen er også med og ligger på en delt 36.-plads før sidste runde søndag.

Badminton. Trods et fantastisk comeback til verdenseliten efter sin grimme knæskade måtte den store spanske profil Carolina Marin lørdag bøje sig i Denmark Open-semifinalen. Japans Nozomi Okuhara viste stor modstandskraft og sejrede 18-21, 21-12, 21-16 i en opslidende duel. I finalen møder Okuhara enten kinesiske Chen Yu Fei eller Taiwans Tai Tzu Ying.

Fodbold. Europa Conference League møder skepsis fra nogle europæiske klubber, siger formand for European Leagues. Fra sæsonen 2021/22 vil en ny europæisk klubturnering ved navn Uefa Europa Conference League være en del af fodboldkalenderen. Turneringen vil blive den tredjebedste europæiske klubturnering efter Champions League og Europa League og blev tidligere kaldt ’Europa League 2’. Detaljerne for den nye turnering blev offentliggjort af Uefa i slutningen af september, men nu møder Uefa’s initiativ skepsis blandt nogle klubber. Det siger Lars-Christer Olsson, der er formand i European Leagues, sammenslutningen af europæiske fodboldligaer. »Klubberne siger, at der er en risiko for, at kampene ikke er vigtige nok, at de ikke kan fylde deres stadioner eller generere indtægter. Hvis vi introducerer en tredje turnering, hvor klubberne taber penge, vil det ikke være produktivt«, siger Lars Christer Olsson.