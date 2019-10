Manchester United bremser Liverpools vilde sejrsstime

Direkte sport i tv Søndag DR 1 14.55 Håndbold: GOG-Kadetten S. (m) 16.45 Håndbold: Aalborg-Flensburg/H. (m) DR2 14.15 Dressur: World Cup TV 2 Sport 06.55 Cykling: Tour of Guangxi, 4. etape 11.55 Badminton: Denmark Open, finaler TV3+ 18.00 Fodbold: Lyngby-Brøndby 22.15 NFL: Seattle-Baltimore 02.20 NFL: Dallas-Philadelphia TV3 Sport 07.55 MotoGP: Japans Grand Prix 12.00 Fodbold: Horsens-Hobro 16.00 Tennis: European Open (m) 19.00 NFL: Indianapolis-Houston 01.05 Ishockey: Chicago-Washington TV3 Max 14.00 Fodbold: SønderjyskE-FCN 18.00 Fodbold: Hoffenheim-Schalke 04 20.00 Motorsport: Nascar Xee 17.30 Fodbold: Man. U.-Liverpool Canal 9 16.00 Fodbold: FC København-Esbjerg 19.15 E-sport: Esbjerg fB-FCK 20.45 E-sport: Brøndby IF-FCM 22.00 E-sport: SønderjyskE-FCN Eurosport 1 09.30 Atletik: Amsterdam Marathon 12.31 Bordtennis: World Cup 14.30 Banecykling: EM 19.45 Billard: Snooker, English Open Eurosport 2 14.00 Fodbold: AGF-Silkeborg 17.30 Superbike: Britiske mesterskaber 21.00 Svømning: International Swimming League Vis mere

Fodbold. Manchester United var meget undertippet trods hjemmebanefordel i søndagens klassiker mod Liverpool, men det lykkedes trods alt manager Ole Gunnar Solskjærs mandskab at hente et point efter resultatet 1-1. Hjemmeholdet første efter første halvleg, hvor angriber Marcus Rashford scorede. Liverpool-manager Jürgen Klopp sendte bl.a. Adam Lallana på banen i anden halvleg, og det var tyskeren sikkert glad for, idet Lallana udlignede kort før tid.

Badminton. Chen Long lignede lørdag længe en taber i Denmark Open-semifinalen mod Viktor Axelsen, hvorefter han så alligevel vandt. I finalen lignede han kun ganske kortvarigt en trussel for den dobbelte verdensmester Kento Momota, der fortsætter sin suveræne dominans i mændenes singlerække. Denne gang vandt Momota 21-14, 21-12, og der er ved at opstå en tilstand, hvor ingen modstandere for alvor tror på, at de kan besejre den japanske stjerne. I hvert fald sendte også Chen Long i Odense det signal, at han ikke anede, hvad han skulle gøre for at forstyrre Momota. Og på en måde lignede Momota, der genvandt sin danske titel, ikke en spiller, der behøvede at levere på sit allerhøjeste niveau. Lidt skræmmende.

Hestesport. Den danske dressurrytter Cathrine Dufour tog sejren i søndagens FEI World Cup i Messecenter Herning. Dufour havde ellers ikke sin sædvanlige hest, Cassidy, med til Herning, men strøg alligevel til tops på ryggen af Bohemian med en score på 88,190 procent. Cathrine Dufour ser store fremtidsmuligheder i samarbejdet med den niårige hest. »Han har gjort et super job, og han bliver ved med at udvikle sig i den fuldstændige rigtige retning. Han er en ung hest, og han skal have selvtillid. Det har virkelig været sjovt denne weekend, men det kan blive endnu vildere«, siger Cathrine Dufour til stævnets hjemmeside.

Foto: John Thys/Ritzau Scanpix Andy Murray har længe tvivlet på, om han igen kan vinde titler på ATP Touren, men søndag fik han vished for, at det kan lade sig gøre.

Tennis. 32-årige Andy Murray tog søndag sin første titel i to år, da han ved ATP-finalen i Antwerpen besejrede schweiziske Stan Wawrinka 3-6, 6-4, 6-4 efter en meget seværdig kamp. En succes, Murray kan bruge til at styrke en ellers vaklende tro på, at han efter langvarige skader og operation kan vende tilbage til eliten. I Moskva løb den unge russer Andrej Rublev med titlen ved Kremlin Cup efter en 6-4, 6-0-finalesejr over franske Adrian Mannarino, og ved Stockholm Open blev det til triumf for det canadiske stortalent Denis Shapovalov. I finalen besejrede han serbiske Filip Krajonivic 6-4, 6-4.

Håndbold. De forsvarende danske mestre fra Aalborg Håndbold tog søndag en stor skalp. Her var Flensburg-Handewitt på besøg i Champions League-gruppespillet, og det tyske storhold blev sendt hjem til Nordtyskland med et nederlag på 28-31 i bagagen. Det er Lasse Svan, Simon Hald, Anders Zachariassen og resten af Flensburg-Handewitt-mandskabets første nederlag i turneringen. Aalborg hopper med sejren op på tredjepladsen i gruppe A med 8 point – samme antal som Barcelona og Paris Saint-Germain på første- og andenpladsen.

Golf. Joachim B. Hansen opnåede sit bedste resultat på European Tour med en 2.-plads, men han må alligevel ærgre sig bare en anelse efter at være blevet nummer 2 i Open de France i Paris. Efter at have spillet 70 af de 72 huller førte danskeren, da både Nicolas Colsaerts og George Coetzee havde slået i vandet på banens 15. hul, hvor de lavede henholdsvs en dobbelt- og en triplebogey, men derefter lavede Joachim B. Hansen selv en dobbeltbogey på 16. hul, så Colsaerts kom tilbage på 1.-pladsen, som belgieren forsvarede med par på de to sidste huller. Joachim B. Hansen fik 1,3 mio. kr. for sin andenplads efter runder i 68, 68, 69 og 68 slag, og bag de tal gemmer der sig lidt af en sportslig ’katastrofe’ på lørdagens 13. hul, hvor to bolde i vandet resulterede i en 9’er, en femdobbelt bogey, som han dog fulgte op med fire birdies i træk.

Tennis. Schweiziske Belinda Bencic fejrede lørdagens billet til WTA-sæsonfinalen med en titel søndag i Moskva. I finalen besejrede Bencic hjemmefavoritten Anastasia Pavlyuchenkova 3-6, 6-1, 6-1. Og i Luxembourg understregede letten Jelena Ostapenko, at hendes seneste formfremgang efter et langvarigt dyk skal tages alvorligt. I finalen vandt Ostapenko således 6-4, 6-1 over tyske Julia Görges.

Fodbold. Tyskland må med største sandsynlighed undvære sin forsvarsklippe fra Bayern München, 24-Niklas Süle, ved næste års EM-slutrunde, som Tyskland lige mangler definitivt at kvalificere sig til. Süle udgik tidligt i kampen, da Bayern lørdag spillede 2-2 mod Augsburg, og dagen efter lå det fast, at pointtabet ikke kun kostede førstepladsen i den usædvanlig tætte Bundesliga. »Det er et hårdt slag for Niklas Süle og Bayern. Forsvarsspilleren har revet sit forrest korsbånd i venstre knæ over i udebanekampen mod Augsburg. Det er resultatet af en omfattende undersøgelse foretaget af klublæge Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt. Süle skal opereres denne søndag«, skriver kan man læse på Bayern Münchens hjemmeside. Süle rev det samme korsbåd over, da han spillede for Hoffenheim i 2014.

Golf. »Jeg har ikke spillet specielt godt, men det ligger lige rundt om hjørnet«, vurderede 18-årige Rasmus Højgaard, da Politiken talte med ham efter fredagens runde af Hainan Open i Kina. Lige rundt om hjørnet var så to dage senere, for i dag leverede Rasmus Højgaard med 66 slag (7 birdies og 1 bogey) den bedste runde af alle 63 spillere i finalefeltet i Challenge Tour-turneringen. Rasmus Højgaard avancerede til en slutplacering som nummer 7, der sender ham 3 pladser op på sæsonens rangliste, hvor han inden de sidste to turneringer i Kina og på Mallorca er nummer 24. De 15 bedste på listen sikrer sig adgang til næste sæsons European Tour.

Golf. Også på LPGA var der dansk avancement i sidste runde. Nanna Koerstz Madsen og Nicole Broch Larsen sluttede som henholdsvis nummer 12 og 20, 8 og 12 slag efter amerikaneren Danielle Kang, der for andet år i træk vandt LPGA Shanghai. Madsen er nummer 43 og Larsen er nummer 60 på ranglisten, hvor der resterer fire turneringer.