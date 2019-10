Rooney er færdig, Bayern mister en klippe, 18-årig er dagens bedste i Kina og Blume er hurtigere end Ottesen

FOR ABONNENTER

Fodbold. Tyskland må med største sandsynlighed undvære sin forsvarsklippe fra Bayern München, 24-Niklas Süle, ved næste års EM-slutrunde, som Tyskland lige mangler definitivt at kvalificere sig til. Süle udgik tidligt i kampen, da Bayern lørdag spillede 2-2 mod Augsburg, og dagen efter lå det fast, at pointtabet ikke kun kostede førstepladsen i den usædvanlig tætte Bundesliga. »Det er et hårdt slag for Niklas Süle og Bayern. Forsvarsspilleren har revet sit forrest korsbånd i venstre knæ over i udebanekampen mod Augsburg. Det er resultatet af en omfattende undersøgelse foretaget af klublæge Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt. Süle skal opereres denne søndag«, skriver kan man læse på Bayern Münchens hjemmeside. Süle rev det samme korsbåd over, da han spillede for Hoffenheim i 2014.