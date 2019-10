Myndigheder kritiserer AGF for at lukke for mange tilskuere ind

Direkte sport i tv TV 2 Sport 07.55 Cykling: Tour of Guangxi, 5. etape 20.00 Håndbold: Viborg-Horsens (k) TV3 Sport 14.30 Tennis: Erste Bank Open (m) 19.00 Fodbold: FC Midtjylland-Randers 02.10 Amr. fodbold: NY Jets-New England TV3 Max 21.00 Fodbold: Sheffield United-Arsenal 01.05 Ishockey: Philadelphia-Las Vegas Canal 9 19.15 E-sport: FCN-Randers FC 20.45 E-sport: AGF-F.C. København 22.00 E-sport: Brøndby-FC Helsingør

Vis mere

Fodbold. AGF satte stadionrekord, da 22.175 tilskuere søndag var på plads til opgøret mod Silkeborg i Superligaen. Stadionkapaciteten på 19.433 siddepladser blev dermed overskredet med flere tusinde mennesker, og det har fået myndighederne til at undersøge sagen. Ifølge bold.dk er Østjyllands Brandvæsen sammen med Østjyllands Politi i gang med at undersøge sikkerhedsforholdene under kampen, skriver Ritzau.

AGF-direktør Jacob Nielsen afviser dog på klubbens hjemmeside, at sikkerheden ikke skulle have været i orden. »Ceres Park er godkendt til op til 50.000 personer til events. Så det er ikke det sikkerhedsmæssige, der har været problemet«. AGF burde have afvist flere tilskuere, end klubben gjorde, lyder det fra Johnny Damgård, leder hos Beredskabscenter Aarhus. »Vi har ikke været involverede, så vi har ikke givet ekstra tilladelse til flere end de 19.433, som de har lov til at have på stadion«, siger Johnny Damgård til B.T. Beredskabscenteret vil nu tage en snak med AGF om sagen.

Fodbold. Ifølge flere tyske medier har Borussia Dortmund idømt Jadon Sancho en bøde på hele 100.000 euro (ca. 750.000 kr) fordi han returnerede for sent til Tyskland efter at have spillet på det engelske landshold. Det er ikke første gang, Sancho kommer for sent, og derfor falder hammeren nu ekstra hårdt. Udover den klækkelige bøde måtte Sancho se topkampen i Bundesligaen mellem Dortmund og Borussia Mönchengladbach fra tilskuerpladserne.

Fodbold. Esbjerg fB har forlænget kontrakten med Jonas Mortensen. Den 18-årige forsvarsspiller er nu hos vestjyderne indtil 2023.

Håndbold. Landstræner Nikolaj Jacobsen har indkaldt stregspilleren Alexander Lynggaard fra den franske klub Saint-Raphaël Var til ugens samling, der inkluderer to landskampe. Lynggaard skal supplere Flensburg-stregen Simon Hald, der muligvis har pådraget sig en skade, skriver Dansk Håndbold Forbund i en pressemeddelelse. Simon Hald har fået et vrid i det ene knæ og skal undersøges nærmere mandag.

Roning. Fredningsnævnet har givet dispensation til opførelse af Danmarks nationale rostadion ved Bagsværd Sø. Dermed er der udsigt til at etableringen af det nye moderne rostadion snart kan gå i gang. Fredningsnævnet for København har netop truffet afgørelse om dispensation for de syv ansøgninger, som Fonden Danmarks Rostadion og Gladsaxe Kommune har sendt ind, skriver Dansk Forening for Rosport i en pressemeddelelse.





Ishockey. Lars Eller scorede til slutresultatet, da hans klub Washington Capital ude slog Chicago Blackhawks 5-3 i den nordamerikanske NHL-liga. Det var Washingtons tredje sejr på stribe, og holdet er i spidsen for Metropolitan Division i Eastern Conference. Eller blev udover scoringen noteret for en assist til 4-3-målet.

Amerikansk fodbold. Matthew Stafford fra Detroit Lions skrev sig ind i historiebøgerne i den nordamerikanske football-liga NFL, da han i sin 147. kamp passerede 40.000 kastede yards. Det har ingen quarterback præsteret i så få kampe. Matt Ryan fra Atlanta Falcons, der sad på rekorden, brugte 151 kampe til at nå milepælen.

Fodbold. Los Angles Galaxy med den svenske superstjerne Zlatan Ibrahimovic er klar til kvartfinalen i den nordamerikanske MLS-liga. Galaxy slog Minnesota United og møder nu i lokalrivalerne fra Los Angeles FC. Kvartfinalerne i MLS ser således ud: