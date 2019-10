AaB fyrer sportsdirektør og klubikon Allan Gaarde

Direkte sport i tv TV 2 Sport 06.55 Cykling: Tour of Guangxi, 6. etape 20.00 Håndbold: Aarhus U.-Silkeborg (k) 02.00 Basketball: Toronto-New Orleans 04.30 Basketball: LA Clippers-LA Lakers TV3+ 21.00 Fodbold: Galatasaray-Real Madrid TV3 Sport 14.00 Fodbold: U19 Atlético-Bayer L. 16.00 Fodbold: U19 Club Brügge-Paris SG 18.55 Fodbold: Atlético-Leverkusen 21.00 Fodbold: Tottenham-Røde Stjerne 01.30 Baseball: Major League TV3 Max 18.55 Fodbold: Shakhtar-Din. Zagreb 21.00 Fodbold: Juventus-Lok. Moskva 01.05 Ishockey: Boston-Toronto Eurosport 1 20.55 Cykling: 6-dagesløb Vis mere

Fodbold. Efter over seks år på posten er Allan Gaarde blevet fritstillet som sportsdirektør i superligaklubben AaB. Det oplyser klubben på sin hjemmeside. 44-årige Gaarde tiltrådte i AaB, hvor han også spillede en del af sin aktive karriere, i juni 2013. I første omgang fordeles Allan Gaardes opgaver imellem administrerende direktør Thomas Bælum og cheftræner Jacob Friis.

»Efter drøftelser mellem bestyrelsen og direktionen omkring den fremtidige struktur i vores sportslige afdeling er vi imidlertid enige om, at revurdere vores sportslige setup. Bestyrelsen vil snarest sætte sig sammen og beslutte den fremtidige struktur«, siger AaB’s bestyrelsesformand Torben Fristrup i en pressemeddelelse.

Fodbold. Syv Liverpool-spillere er blandt de nominerede til årets Ballon d’Or, der er betegnelsen for verdens bedste spiller. Den britiske klub vandt i år Champions League og blev nr. 2 i Premier League, så det er ikke uventet spillere fra denne klub, der dominerer. De nominerede Liverpool-spillere er Sadio Mané, Trent Alexander-Arnold, Alisson Becker, Georginio Wijnaldum, Virgil van Dijk, Roberto Firmino og Mohamed Salah. Der er ingen danske spillere blandt de nominerede. Sidste år vandt kroatiske Luka Modric fra Real Madrid prisen, der i år uddeles 2. december.

Udover Liverpool-spillerne er følgende nominerede: Sergio Agüero (Manchester City), Frenkie de Jong (Barcelona), Hugo Lloris (Tottenham), Dusan Tadic (Ajax), Kylian Mbappé (PSG), Donny van de Beek (Ajax), Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal), Marc-Andre ter Stegen (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Juventus), Matthijs de Ligt (Juventus), Karim Benzema (Real Madrid), Bernardo Silva (Manchester City), Son Heung-min (Tottenham), Robert Lewandowski (Bayern München), Lionel Messi (Barcelona), Riyad Mahrez (Manchester City), Kevin De Bruyne (Manchester City), Kalidou Koulibaly (Napoli), Antoine Griezmann (Barcelona), Eden Hazard (Real Madrid), Marquinhos (PSG), Raheem Sterling (Manchester City) og Joao Felix (Atlético Madrid).

Amerikansk fodbold. De forsvarende Super Bowl-vindere fra New England Patriots har fået en flyvende start på sæsonen. Senest blev det til en knusende 33-0-sejr over New York Jets, og Patriots har dermed vundet samtlige holdets 7 kampe i den nye sæson.

Cykling. Det danske talentudviklingshold ColoQuick har skrevet kontrakt med Oliver Wulff Frederiksen og Andreas Brandt Aidel.

Fodbold. Med blot to point ligger Leganes sidst i spanske La Liga, og klubben har derfor nu fyret træner Mauricio Pellegrino. Argentineren kom til Leganes sidste år efter at han var blevet fyret i Southampton. Leganes har den danske landsholdsspiller Martin Braithwaiet i truppen. Reserveholdstrænerne Luis Cembranos og Carlos Martinez overtager midlertidigt styringen med det kriseramte hold.

Håndbold. Viborg-spilleren Line Haugsted er netop blevet udtaget til VM i Japan senere på året, men der er nu opstået problemer med den skulder, hun blev opereret for i sommer, skriver TV 2. Derfor spillede hun ikke mandagens ligakamp mod Horsens, men bagspilleren satser på at være klar igen til weekenden, hvor Viborg møder Randers. Landstræner Klavs Bruun Jørgensen siger til TV 2, at han følger situationen nøje.

Rugby. Et kontroversielt billede koster nu dommer Jaco Peyper muligheden for at dømme en VM-semifinale. Efter kvartfinalen mellem Wales og Frankrig lod den sydafrikanske dommer sig fotografere med en gruppe walisiske fans, og på billedet har Peyper plantet sin ene albue i ansigtet på en waliser. Det ses som et hint til kvartfinalen, hvor dommerens udviste en franskmand for en høj albue. World Rugby skriver i en udtalelse ifølge BBC, at biledet var upassende og at dommeren har undskyldt.