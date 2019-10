Lutter favoritsejre på festlig CL-aften, hvor Eriksen og Kjær sad uden for

Direkte sport i tv TV 2 Sport 06.55 Cykling: Tour of Guangxi, 6. etape 20.00 Håndbold: Aarhus U.-Silkeborg (k) 02.00 Basketball: Toronto-New Orleans 04.30 Basketball: LA Clippers-LA Lakers TV3+ 21.00 Fodbold: Galatasaray-Real Madrid TV3 Sport 14.00 Fodbold: U19 Atlético-Bayer L. 16.00 Fodbold: U19 Club Brugge-Paris SG 18.55 Fodbold: Atlético-Leverkusen 21.00 Fodbold: Tottenham-Røde Stjerne 01.30 Baseball: Major League TV3 Max 18.55 Fodbold: Shakhtar-Din. Zagreb 21.00 Fodbold: Juventus-Lok. Moskva 01.05 Ishockey: Boston-Toronto Eurosport 1 20.55 Cykling: 6-dagesløb Vis mere

Fodbold. Christian Eriksen tilbragte hele kampen på Tottenhams bænk og en skadet Simon Kjær var slet ikke i Atalantas trup på en målrig aften i Champions League, hvor det blev til syv favoritsejre og en uafgjort takket være en gigantisk brøler af en målmand.

Efter tre kampe uden sejr fik Tottenham rejst sig med en 5-0-sejr over Røde Stjerne med både Harry Kane og Heung-Min Son som dobbelte målscorere. Sergio Aguëro scorede de to første og Raheem Sterling scorede hattrick på 11 minutter i 2. halvleg, da Manchester City vendte 0-1 til 5-1 over Atalanta, der endnu ikke har brugt Simon Kjær i Champions League. Også Kylian Mbappé scorede tre gange trods blot 38 minutters spilletid i Paris SG’s 5-0-sejr ude over Club Brugge. Argentineren Paulo Dybala scorede to gange på to minutter med sit bragende venstreben, da Juventus med stort besvær vendte 0-1 til 2-1 over Lokomotiv Moskva, og så scorede Robert Lewandowski to gange for Bayern München, der også var bagud, inden det blev 3-2 ude over Olympiacos.

Eneste kamp uden en vinder var Shakhtar Donetsk, der spillede 2-2 med Dinamo Zagreb, blandt andet takket være hjemmeholdets 35-årige målmand, Andriy Pyatov. Helt motiveret rev han schweizeren Mario Gavranovic omkuld under i forbindelse med et hjørnespark, hvilket udløste et straffespark, som Mislav Orsic omsatte til en 2-1-føring med sin 4. scoring i turneringen. Shakhtar fik dog uafgjort takket være en pragtfuld aflevring fra brasilianeren Alan Patrick til den indskiftede Dodo, der scorede.

Gruppe A

Galatasaray-Real Madrid 0-1

0-1 Toni Kroos (18. minut)

Club Brugge-Paris SG 0-5 (0-1)

0-1 Mauro Icardi (7. minut). 0-2 Kylian Mbappé (61. minut). 0-3 Mauro Icardi (63. minut). 0-4 Kylian Mbappé (79. minut). 0-5 Kylian Mbappé (83. minut)

Gruppe BOlympiakos-Bayern München 2-3



1-0 Youseff El Arabi (23. minut). 1-1 Robert Lewandowski (34. minut). 1-2 Robert Lewandowski (62. minut). 1-3 Corentin Tolisso (75. minut). 2-3 Guilherme (79. minut)

Tottenham-Røde Stjerne 5-0

1-0 Harry Kane (9. minut). 2-0 Heung-Min Son (16. minut). 3-0 Heung-Min Son (44. minut). 4-0 Erik Lamela (57. minut). 5-0 Harry Kane (72. minut)

Gruppe CShakhtar Donetsk-Dinamo Zagreb 2-2



1-0 Yevheniy Konoplyanka (16. minut). 1-1 Dani Olmo (25. minut). 1-2 Mislav Orsic (60. minut/str.). 2-2 Dodo (75. minut). Tilskuere: 21.526

Manchester City-Atalanta 5-1

0-1 Ruslan Malinovsky (28. minut/str.). 1-1 Sergio Agüero (34. minut). 2-1 Sergio Agüero (38. minut/str.). 3-1 Raheem Sterling (58. minut). 4-1 Raheem Sterling (64. minut). 5-1 Raheem Sterling (69. minut). Udvisning: Phil Foden, Man. City (83.)

Gruppe DAtlético Madrid-Leverkusen 1-0



1-0 Alvaro Morata (78. minut). Tilskuere: 56.776

Juventus-Lokomotiv Moskva 2-1

0-1 Aleksej Mirantjuk (30. minut). 1-1 Paulo Dybala (77. minut). 2-1 Paulo Dybala (79. minut).

Badminton. Efter tre turneringssejre i træk i Kina, Sydkorea og Danmark er den suveræne verdensmester Kento Momota topseedet i French Open, hvor japaneren står til at møde Hans-Kristian Vittinghus, hvis han onsdag overkommer Wang Tzu Wei (nummer 25 på verdensranglisten) i 1. runde. 32-årige Vittinghus (29) overraskede ved at besejre den thailandske VM-semifinalist Kantaphon Wangcharoen (12) 21-10, 21-15. Onsdag spiller Rasmus Gemke (20) mod kineseren Chen Long (4), Jan Ø. Jørgensen (22) møder indoneseren Jonatan Christie (7), mens Anders Antonsen (5) og Viktor Axelsen (6) er storfavoritter i deres første kamp. For Mia Blichfeldt (13) er turneringen derimod overstået med et nederlag på 21-11, 16-21, 21-15 til russeren til Evgeniya Kosetskaya (31).

Fodbold. Genoa har fået en dårlig start på denne sæson i Serie A, og efter weekendens nederlag på 5-1 til Parma er træner Aurelio Andreazzoli blevet fyret. Genoa med Lasse Schöne, Lukas Lerager og Peter Ankersen i truppen ligger næstsidst i italiensk fodbolds bedste række med fem point efter otte kampe. Sent tirsdag meddelte Genoa, at trænerposten overtages af den 36-årige brasilianskfødte italiener Thiago Motta, der selv spillede i klubben en enkelt sæson for ti år siden, men ellers har været i Barcelona, Atlético Madrid, Inter og Paris SG med blandt andet 2 Champions League-triumfer (med Barcelona i 2006 og Inter i 2010) og 8 nationale mesterskaber som udbytte.

Fodbold. Efter over seks år på posten er Allan Gaarde blevet fritstillet som sportsdirektør i superligaklubben AaB. 44-årige Gaarde tiltrådte i AaB, hvor han også spillede en del af sin aktive karriere, i juni 2013. I første omgang fordeles Allan Gaardes opgaver imellem administrerende direktør Thomas Bælum og cheftræner Jacob Friis. »Efter drøftelser mellem bestyrelsen og direktionen omkring den fremtidige struktur i vores sportslige afdeling er vi imidlertid enige om, at revurdere vores sportslige setup. Bestyrelsen vil snarest sætte sig sammen og beslutte den fremtidige struktur«, siger AaB’s bestyrelsesformand Torben Fristrup i en pressemeddelelse.

Cykling. Belgiske Quick-Step er for 8. sæson det mest vindende hold på World Touren. I alt står holdet noteret for 68 sejre, og det er 16 mere end nr. 2 på listen, Jumbo-Visma. Det tyske Bora-hold slutter sæsonen med 49 sejre. Danskerne Michael Mørkøv (1) og Kasper Asgreen (3) bidrog til Quick-Steps 1. plads.

Fodbold. 1-1 på hjemmebane mod Vittsjö GIK sikrede FC Rosengård det svenske mesterskab for kvinder for 11. gang, da næstsidste runde i Damallsvenskan blev spillet i søndags. Sanne Troelsgaard og 19-årige Sofie Svava spillede hele kampen for Rosengård, der havde Mie Leth Jans på bænken. FC Rosengård er 4 point foran Kopparberg/Göteborg FC inden sidste runde på lørdag, der bliver afgørende for, om Djurgården eller Limhamn Bunkeflo med 20-årige Marie Møller Thomsen i truppen skal følge med Kungsbacka ud af rækken.

Håndbold. Danmark må undvære verdensmester Simon Hald ved EM-slutrunden i januar. Stregspilleren har pådraget sig en korsbåndsskade, da Flensburg-Handewitt i søndags tabte til Aalborg i Champions League. Det er en særdeles alvorlig knæskade, og derfor er Simon Halds muligheder for at blive spilleklar til de olympiske lege i Tokyo næste år formentlig også særdeles spinkle.