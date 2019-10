Vittinghus imponerer, AaB fyrer sportsdirektør, stregspiller er ude af EM og landsholdsspillere skal have nye trænere

Direkte sport i tv TV 2 Sport 06.55 Cykling: Tour of Guangxi, 6. etape 20.00 Håndbold: Aarhus U.-Silkeborg (k) 02.00 Basketball: Toronto-New Orleans 04.30 Basketball: LA Clippers-LA Lakers TV3+ 21.00 Fodbold: Galatasaray-Real Madrid TV3 Sport 14.00 Fodbold: U19 Atlético-Bayer L. 16.00 Fodbold: U19 Club Brugge-Paris SG 18.55 Fodbold: Atlético-Leverkusen 21.00 Fodbold: Tottenham-Røde Stjerne 01.30 Baseball: Major League TV3 Max 18.55 Fodbold: Shakhtar-Din. Zagreb 21.00 Fodbold: Juventus-Lok. Moskva 01.05 Ishockey: Boston-Toronto Eurosport 1 20.55 Cykling: 6-dagesløb Vis mere

Badminton. Efter tre turneringssejre i træk i Kina, Sydkorea og Danmark er den suveræne verdensmester Kento Momota topseedet i French Open, hvor japaneren står til at møde Hans-Kristian Vittinghus, hvis han onsdag overkommer Wang Tzu Wei (nummer 25 på verdensranglisten) i 1. runde. 32-årige Vittinghus (29) overraskede ved at besejre den thailandske VM-semifinalist Kantaphon Wangcharoen (12) 21-10, 21-15. Onsdag spiller Rasmus Gemke (20) mod kineseren Chen Long (4), Jan Ø. Jørgensen (22) møder indoneseren Jonatan Christie (7), mens Anders Antonsen (5) og Viktor Axelsen (6) er storfavoritter i deres første kamp. For Mia Blichfeldt (13) er turneringen derimod overstået med et nederlag på 21-11, 16-21, 21-15 til russeren til Evgeniya Kosetskaya (31).

Fodbold. Efter over seks år på posten er Allan Gaarde blevet fritstillet som sportsdirektør i superligaklubben AaB. 44-årige Gaarde tiltrådte i AaB, hvor han også spillede en del af sin aktive karriere, i juni 2013. I første omgang fordeles Allan Gaardes opgaver imellem administrerende direktør Thomas Bælum og cheftræner Jacob Friis. »Efter drøftelser mellem bestyrelsen og direktionen omkring den fremtidige struktur i vores sportslige afdeling er vi imidlertid enige om, at revurdere vores sportslige setup. Bestyrelsen vil snarest sætte sig sammen og beslutte den fremtidige struktur«, siger AaB’s bestyrelsesformand Torben Fristrup i en pressemeddelelse.

Cykling. Belgiske Quick-Step er for 8. sæson det mest vindende hold på World Touren. I alt står holdet noteret for 68 sejre, og det er 16 mere end nr. 2 på listen, Jumbo-Visma. Det tyske Bora-hold slutter sæsonen med 49 sejre. Danskerne Michael Mørkøv (1) og Kasper Asgreen (3) bidrog til Quick-Steps 1. plads.

Fodbold. 1-1 på hjemmebane mod Vittsjö GIK sikrede FC Rosengård det svenske mesterskab for kvinder for 11. gang, da næstsidste runde i Damallsvenskan blev spillet i søndags. Sanne Troelsgaard og 19-årige Sofie Svava spillede hele kampen for Rosengård, der havde Mie Leth Jans på bænken. FC Rosengård er 4 point foran Kopparberg/Göteborg FC inden sidste runde på lørdag, der bliver afgørende for, om Djurgården eller Limhamn Bunkeflo med 20-årige Marie Møller Thomsen i truppen skal følge med Kungsbacka ud af rækken.

Håndbold. Danmark må undvære verdensmester Simon Hald ved EM-slutrunden i januar. Stregspilleren har pådraget sig en korsbåndsskade, da Flensburg-Handewitt i søndags tabte til Aalborg i Champions League. Det er en særdeles alvorlig knæskade, og derfor er Simon Halds muligheder for at blive spilleklar til de olympiske lege i Tokyo næste år formentlig også særdeles spinkle.

Fodbold. Genoa har fået en dårlig start på denne sæson i Serie A, og efter weekendens nederlag på 5-1 til Parma er træner Aurelio Andreazzoli blevet fyret. Genoa, der har Lasse Schöne, Lukas Lerager og Peter Ankersen i truppen, ligger næstsidst i italiensk fodbolds bedste række med fem point efter otte kampe. Genoa har ikke meddelt, hvem der overtager trænerposten, men i italienske medier peges der på Thiago Motta.

Cykling. Asbjørn Kragh Andersen blev nummer seks i tirsdagens 6. og sidste etape i Tour of Guangxi. Med 150 meter tilbage var den 27-årige danske Sunweb-rytter forrest, men han blev hentet på opløbsstrækningen, der blev afgjort i en massespurt. I stedet blev det en triumf for tyskeren Pascal Ackerman, der vandt sin anden etape i World Tour-løbet. Samlet vinder blev spanieren Enric Mas.

Basketball. Zion Williamson er ude i seks til otte uger efter en operation i knæet, og dermed må han vente med at få debut i den nordamerikanske NBA-liga. I den årlige draft op til denne sæson blev 19-årige Zion Williamson valgt som den første spiller af New Orleans Pelicans.

Fodbold. Syv Liverpool-spillere er blandt de nominerede til årets Ballon d’Or, der er betegnelsen for verdens bedste spiller. Den britiske klub vandt i år Champions League og blev nr. 2 i Premier League, så det er ikke uventet spillere fra denne klub, der dominerer. De nominerede Liverpool-spillere er Sadio Mané, Trent Alexander-Arnold, Alisson Becker, Georginio Wijnaldum, Virgil van Dijk, Roberto Firmino og Mohamed Salah. Der er ingen danske spillere blandt de nominerede. Sidste år vandt kroatiske Luka Modric fra Real Madrid prisen, der i år uddeles 2. december.

Udover Liverpool-spillerne er følgende nominerede: Sergio Agüero (Manchester City), Frenkie de Jong (Barcelona), Hugo Lloris (Tottenham), Dusan Tadic (Ajax), Kylian Mbappé (PSG), Donny van de Beek (Ajax), Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal), Marc-Andre ter Stegen (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Juventus), Matthijs de Ligt (Juventus), Karim Benzema (Real Madrid), Bernardo Silva (Manchester City), Son Heung-min (Tottenham), Robert Lewandowski (Bayern München), Lionel Messi (Barcelona), Riyad Mahrez (Manchester City), Kevin De Bruyne (Manchester City), Kalidou Koulibaly (Napoli), Antoine Griezmann (Barcelona), Eden Hazard (Real Madrid), Marquinhos (PSG), Raheem Sterling (Manchester City) og Joao Felix (Atlético Madrid).

Amerikansk fodbold. De forsvarende Super Bowl-vindere fra New England Patriots har fået en flyvende start på sæsonen. Senest blev det til en knusende 33-0-sejr over New York Jets, og Patriots har dermed vundet samtlige holdets 7 kampe i den nye sæson.