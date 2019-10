NBA-mestre presset til stregen i premierekamp

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 Sport 18.30 Håndbold: Esbjerg-Randers (k) 20.30 Håndbold: Nykøbing F.-Odense (k) 01.30 Basketball: Philadelphia-Boston TV3+ 18.55 Fodbold: Ajax-Chelsea 21.00 Fodbold: Genk-Liverpool 02.20 Am. fodbold: Minnesota-Washingt. TV3 Sport 14.00 Fodbold: U19, Ajax-Chelsea 16.00 Fodbold: U19, Inter-Dortmund 18.55 Fodbold: RB Leipzig-Skt. Petersborg 21.00 Fodbold: Inter-Dortmund TV3 Max 21.00 Fodbold: Slavia Prag-Barcelona 01.35 Ishockey: Ottawa-Detroit Eurosport 1 20.55 Cykling: 6-dagesløb Eurosport 2 05.00 Golf: The ZOZO Championship Vis mere

Basketball. De forsvarende NBA-mestre, Toronto Raptors, måtte ud i en dramatisk forlænget spilletid for at besejre New Orleans Pelicans i åbningskampen i NBA. Kampen endte 117-117 efter de fire perioder, og dermed måtte holdene i forlænget spilletid for at finde en vinder. Den vandt Raptors sikkert med 13-5, og holdet kom dermed stærkt fra start i sit titelforsvar med sejren på 130-122. Raptors var uden holdets helt store stjerne i kampen om NBA-trofæet i den seneste sæson, Kawhi Leonard. Den 28-årige forward skiftede i sommerpausen til Los Angeles Clippers. I stedet tog den 25-årige guard Fred VanVleet over med sine 34 point, herunder en afgørende 3-point-scoring i den forlængede spilletid. Torontos power forward Pascal Siakam scorede også 34 point og lavede 18 rebounds i kampen.

Fodbold. Maurizio Sarri er en glad, og lettet, mand. Juventus-træneren roser sit hold for at holde hovedet koldt efter at have været bagud i 77 minutter mod russiske Lokomotiv Moskva i Champions Leagues gruppe D sent tirsdag. Det siger den italienske træner, efter at Juventus i kampens sidste kvarter scorede to mål og vandt 2-1 hjemme i Torino. »Det blev svært, da vi kom bagud. Men vi var gode til at holde hovederne kolde. Vi vidste, at vi kunne komme tilbage i kampen«, siger Maurizio Sarri. Den argentinske angriber Paulo Dybala stod for begge Juventus’ mål, der faldt i det 77. og 79. minut.

Speedway. Leon Madsen har gennemgået en succesfuld rygoperation. Det skriver Madsen på Twitter. »Nu vil tiden vise, om alt bliver godt, eller om der er brug for en større operation«, skriver speedwaykøreren. Operationen kommer efter en flot sæson i VM-serien for Madsen, der kæmpede med om VM-titlen til allersidst, men endte med at slutte som nummer to.

Foto: John Sibley/Ritzau Scanpix Harry Kane scorede tirsdag aften to gange på Tottenham Hotspur Stadium i London mod Røde Stjerne fra Beograd.

Fodbold. Det var en flok lettede Tottenham-spillere, der tirsdag forlod grønsværen efter at have banket Røde Stjerne i Champions League-gruppespillet. Efter en tung start på sæsonen fik London-holdet oprejsning, da serberne blev sendt hjem med et 0-5-nederlag i bagagen. Ifølge Tottenhams stjerneangriber Harry Kane faldt sejren på et tørt sted. »Det var lige præcis det, vi havde brug for at gøre. Vi ved, at vi har leveret mange sløje resultater, og det her var den perfekte måde at svare tilbage på. Vi ville starte godt og presse på. Selvfølgelig havde vi brug for at score tidligt, men vi var nådesløse foran mål og holdt også eget mål rent«, siger englænderen til britiske BT Sport ifølge uefa.com. Christian Eriksen missede weekendens Premier League-opgør mod Watford med et trælår. Tirsdag var den danske midtbanekreatør at finde på udskiftningsbænken, hvorfra han så hele kampen.

Fodbold. Mindst seks tilhængere af Bayern Münchens ungdomshold er kommet til skade, efter at de tirsdag blev angrebet af maskerede personer under en kamp mod Olympiakos i Uefa Youth League. Det skriver nyhedsbureauerne Reuters og dpa. Kampen blev afbrudt i det 84. minut, da cirka 80 maskerede personer løb ind på banen og efterfølgende angreb det tyske holds tilhængere. Nogle af de maskerede personer kørte på motorcykler, kastede med fyrværkeri og bar køller. Afbrydelsen skete, mens Olympiakos var bagud 0-4. Angrebet fandt sted få timer før, at de to klubbers seniorhold skulle mødes i Champions League i en kamp, der ligeledes bliver spillet i den græske hovedstad. Ifølge Reuters er en sikkerhedsvagt kommet til skade. Der er en ifølge en politikilde ikke sket nogen anholdelser tirsdag aften.