Russisk antidopingchef forventer langvarig OL-udelukkelse

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 Sport 18.30 Håndbold: Esbjerg-Randers (k) 20.30 Håndbold: Nykøbing F.-Odense (k) 01.30 Basketball: Philadelphia-Boston TV3+ 18.55 Fodbold: Ajax-Chelsea 21.00 Fodbold: Genk-Liverpool 02.20 Am. fodbold: Minnesota-Washingt. TV3 Sport 14.00 Fodbold: U19, Ajax-Chelsea 16.00 Fodbold: U19, Inter-Dortmund 18.55 Fodbold: RB Leipzig-Skt. Petersborg 21.00 Fodbold: Inter-Dortmund TV3 Max 21.00 Fodbold: Slavia Prag-Barcelona 01.35 Ishockey: Ottawa-Detroit Eurosport 1 20.55 Cykling: 6-dagesløb Eurosport 2 05.00 Golf: The ZOZO Championship Vis mere

Doping. De bedste russiske atleter kommer næppe til at kunne konkurrere frit under russisk flag ved OL i Tokyo næste år eller ved vinter-OL i Beijing i 2022, selv om de opfylder de sportslige krav for at deltage. Det er i hvert fald den forventning, som chefen for Ruslands Antidopingagentur (Rusada), Yuri Ganus, har. Det siger han i et interview med det franske nyhedsbureau AFP efter sag om manipulation af udleveret dopingdata. »Ruslands olympiske hold kommer ikke til at kunne deltage fuldt ud i de olympiske lege i Tokyo (...) Jeg tror også, at det samme vil være tilfældet ved vinter-OL i Kina«, siger Yuri Ganus. I hans optik er det bedste scenarie for russerne, at enkelte atleter får lov til at deltage, hvis de bliver inviteret – underforstået undersøgt og godkendt – ligesom det var tilfældet ved vinter-OL i Pyeongchang sidste år.

Antidopingchefen blev i 2017 ansat for at rydde op i det russiske dopingmorads, og han har flere gange ytret sig – efter russiske standarder – uvant kritisk om embedsfolk og det russiske system. Det gør han igen. »Alle mine udtalelser er rettet mod, at vi skal tage de rigtige beslutninger. Rusland kan ikke fortsætte med sine gamle metoder, for det gør dopingkrisen værre. Vi er nødt til at komme af med tanken om, at Vesten prøver at lægge pres på os. Det er Rusland, som skal få sine egne ting i orden«, siger Yuri Ganus til AFP.

Foto: Vaughn Ridley/Ritzau Scanpix Toronto Raptors' Fred Van Vleet (23) var afgørende for sit holds sejr i NBA-premieren natten til onsdag dansk tid. Han blev noteret for 34 point.

Basketball. De forsvarende NBA-mestre, Toronto Raptors, måtte ud i en dramatisk forlænget spilletid for at besejre New Orleans Pelicans i åbningskampen i NBA. Kampen endte 117-117 efter de fire perioder, og dermed måtte holdene i forlænget spilletid for at finde en vinder. Den vandt Raptors sikkert med 13-5, og holdet kom dermed stærkt fra start i sit titelforsvar med sejren på 130-122. Raptors var uden holdets helt store stjerne i kampen om NBA-trofæet i den seneste sæson, Kawhi Leonard. Den 28-årige forward skiftede i sommerpausen til Los Angeles Clippers. I stedet tog den 25-årige guard Fred VanVleet over med sine 34 point, herunder en afgørende 3-point-scoring i den forlængede spilletid. Torontos power forward Pascal Siakam scorede også 34 point og lavede 18 rebounds i kampen.

Fodbold. Maurizio Sarri er en glad, og lettet, mand. Juventus-træneren roser sit hold for at holde hovedet koldt efter at have været bagud i 77 minutter mod russiske Lokomotiv Moskva i Champions Leagues gruppe D sent tirsdag. Det siger den italienske træner, efter at Juventus i kampens sidste kvarter scorede to mål og vandt 2-1 hjemme i Torino. »Det blev svært, da vi kom bagud. Men vi var gode til at holde hovederne kolde. Vi vidste, at vi kunne komme tilbage i kampen«, siger Maurizio Sarri. Den argentinske angriber Paulo Dybala stod for begge Juventus’ mål, der faldt i det 77. og 79. minut.