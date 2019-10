Fifa gør Kina til vært for kritiseret turnering, ingen i Europa gider

Direkte sport i tv Torsdag 24. oktober TV 2 20.00 Håndbold: Danmark-Frankrig (m) TV 2 Sport 14.00/19.20 Badminton: French Open 17.35 Håndbold: Norge-Spanien (m) 4.30 Basketball: G. State-LA Clippers TV3+ 2.15 NFL: Minnesota-Washington TV3 Sport 15.00 Tennis: Swiss Indoors (m) 17.15 Fodbold: Næstved-Viborg 19.25 Fodbold: FC Fredericia-HB Køge 21.45 Tennis: Swiss Indoors (m) 1.05 Ishockey: NY Islanders-Arizona 6’eren 21.00 Fodbold: D. Kijev-FCK Eurosport 1 18.55 Fodbold: Roma-Gladbach 21.00 Fodbold: Celtic-Lazio Eurosport 2 6.00 Golf: The ZOZO Championship 18.55 Fodbold: Partizan B.-Man. U. 21.00 Fodbold: Arsenal-V. Guimaraes 5.00 Golf: The ZOZO Championship

Fodbold. Ledelsen i Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) holder i disse dage møde i Shanghai i Kina og Fifa Councils besøg blev indledt med lidt af en gave til de kinesiske værter. Kina skal nemlig være værtsland for en i Europa allerede stærkt udskældt udvidet turnering om VM for klubhold i 2021. Her er det meningen, at 24 klubber skal deltage, men sammenslutningen af europæiske klubber (ECA) har meddelt, at ingen klubber fra ECA agter at deltage, da kampkalenderen i forvejen er for hårdt presset. Tildelingen af klub-VM til Kina kan ifølge Ritzau fungere som en slags prøveballon for Kinas ambition om at blive værter for mændenes VM i 2030.

Fodbold. Fifa har afsat yderligere 500 millioner dollar til at fremme kvindefodbold i løbet af de næste fire år, hvor der totalt vil blive investeret en milliard dollar, ca. 6,7 milliarder kroner, i kvindefodbold.

Fodbold. Champions League-topscorer Erling Braut Håland er småsur efter sit Salzburg-holds 2-3-nederlag på hjemmebane til Napoli. »Vi laver nogle begynderfejl, som gør, at vi kommer bagud 1-2. Det er tungt ikke at sidde tilbage med noget som helst efter sådan en kamp på hjemmebane. Det er skuffende«, siger Håland til Viasat ifølge den norske avis VG. Håland har efter to pletskud mod Napoli scoret seks mål i de tre første kampe.

Fodbold. Lionel Messi tangerede en rekord, da Barcelona slog Slavia i Prag med 2-1 i Champions League, men ifølge Barcelona-træner Ernesto Valverde er det i den anden ende af banen, man nu om dage finder det spanske mesterholds vigtigste mand. »Ter Stegen har indtil videre været vores nøglespiller i alle tre kampe i Champions League«, siger Valverde til uefa.com om klubbens tyske målmand Marc Andre Ter Stegen, der fik fyret 18 afslutninger mod sin målramme af de angrebslystne mænd fra Tjekket.

Golf. Superstjernen Tiger Woods fører efter en 1. runde i 64 slag i The Zozo Championship i Chiba i Japan sammen med den amerikanske landsmand Gary Woodland.

Motorsport. Renault-kørerne Daniel Ricciardo og Nico Hulkenberg har mistet deres placeringer i det japanske formel 1-grandprix for halvanden uge siden. Konkurrenten Racing Point har fået medhold i en protest over bremsesystemet på de to Renault-racere, så de to Racing Point-kørere Sergio Perez og Lance Stroll rykkes frem som nr. 8 og 10.