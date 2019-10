Ikon har sat sprutten på hylden og gør comeback

Direkte sport i tv Torsdag 24. oktober TV 2 20.00 Håndbold: Danmark-Frankrig (m) TV 2 Sport 14.00/19.20 Badminton: French Open 17.35 Håndbold: Norge-Spanien (m) 4.30 Basketball: G. State-LA Clippers TV3+ 2.15 NFL: Minnesota-Washington TV3 Sport 15.00 Tennis: Swiss Indoors (m) 17.15 Fodbold: Næstved-Viborg 19.25 Fodbold: FC Fredericia-HB Køge 21.45 Tennis: Swiss Indoors (m) 1.05 Ishockey: NY Islanders-Arizona 6’eren 21.00 Fodbold: D. Kijev-FCK Eurosport 1 18.55 Fodbold: Roma-Gladbach 21.00 Fodbold: Celtic-Lazio Eurosport 2 6.00 Golf: The ZOZO Championship 18.55 Fodbold: Partizan B.-Man. U. 21.00 Fodbold: Arsenal-V. Guimaraes 5.00 Golf: The ZOZO Championship

Mixed Martial Arts. Ireren Conor McGregor genoptager MMA-karrieren 18. januar. McGregor havde ellers i marts meddelt, at han nu ville indstille aktiviteterne i buret. McGregor er tidligere UFC-mester i forskellige vægtklasser og har i flere år været det største navn i den barske sportsgren. Conor McGregor fortæller til BBC, at han efter flere uheldige episoder uden for ringen har lagt sit liv om. »Det tager 66 dage at få nye vaner. Nu går jeg tidligt i seng og står tidligt op. En struktureret tilgang er nøglen til succes. Alle milliardærer skal være organiserede... Jeg vil fokusere på kampen. Jeg vil ikke drikke alkohol«, siger McGregor.

Fodbold. Ledelsen i Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) holder i disse dage møde i Shanghai i Kina og Fifa Councils besøg blev indledt med lidt af en gave til de kinesiske værter. Kina skal nemlig være værtsland for en i Europa allerede stærkt udskældt udvidet turnering om VM for klubhold i 2021. Her er det meningen, at 24 klubber skal deltage, men sammenslutningen af europæiske klubber (ECA) har meddelt, at ingen klubber fra ECA agter at deltage, da kampkalenderen i forvejen er for hårdt presset. Tildelingen af klub-VM til Kina kan ifølge Ritzau fungere som en slags prøveballon for Kinas ambition om at blive værter for mændenes VM i 2030.

Foto: Hector Retamal/Ritzau Scanpix Fifa-præsident Gianni Infantino har gennem flere år arbejdet på det nye klub-VM.

Foto: Hector Retamal/Ritzau Scanpix





Fodbold. Fifa har afsat yderligere 500 millioner dollar til at fremme kvindefodbold i løbet af de næste fire år, hvor der totalt vil blive investeret en milliard dollar, ca. 6,7 milliarder kroner, i kvindefodbold.

Fodbold. Fifa Council har i Shanghai også besluttet, at værten for mændenes VM i 2030 vil blive fundet i 2024 og dermed blot få seks år til at forberede turneringen. Budprocessen vil blive indledt i 2022. Der er spæde indledende planer om et fælles britisk bud, et spansk/portugisisk bud samt et bud fra Argentina og nabolandene Uruguay, Paraguay og Chile.

Fodbold. Den amerikanske verdensmester Alex Morgan er gravid og yderst tvivlsom deltager ved OL 2020. Hun har termin tre måneder inden de olympiske lege indledes i Tokyo.

Golf. Den 15-årige englænder Josh Hill skrev onsdag et lille stykke golfhistorie, da han som den hidtil yngste sejrede i en turnering med verdensranglistepoint på spil. Det skete i Al Ain Open på den genopståede Mena Tour, der dækker Mellemøsten og Nordafrika. Sejspræmien på ca. 90.000 kroner måtte Josh Hill dog overlade til 2’eren Harry Ellis. Josh Hill er nemlig stadig amatør.

Fodbold. Det danske landshold for mænd er fortsat nummer 14 på Fifas rangliste, hvor der kun har været ganske få forskydninger i top-20. Belgien topper foran Frankrig, Brasilien og England.

Basketball. Kyrie Irving har en fire år lang kontrakt til lige knap en milliard kroner med NBA-klubben Brooklyn Nets og debuterede for newyorkerne efter skiftet fra Boston med 50 point i kampen mod Minnesota. Kyrie Irving og Nets tabte dog 127-126 efter forlænget spilletid.

Fodbold. Dette års finale i den sydamerikanske pendant til Champiopns League, Copa Libertadores, bliver et opgør mellem den forsvarende mestre River Plate fra Argentina og Rio-klubben Flamengo. I en ren brasiliansk semifinale-returduel mod Gremio Porto Alegre sejrede Flamengo 5-0 og dermed 6-2 samlet. Finalen spilles 23. november i Santiago de Chile.

Fodbold. Champions League-topscorer Erling Braut Håland er småsur efter sit Salzburg-holds 2-3-nederlag på hjemmebane til Napoli. »Vi laver nogle begynderfejl, som gør, at vi kommer bagud 1-2. Det er tungt ikke at sidde tilbage med noget som helst efter sådan en kamp på hjemmebane. Det er skuffende«, siger Håland til Viasat ifølge den norske avis VG. Håland har efter to pletskud mod Napoli scoret seks mål i de tre første kampe.