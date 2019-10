FCK havde afskrevet point: Nu skyder Ståle på kampkalenderen

Direkte sport i tv Fredag 25. oktober TV 2 Sport 10.00 Tennis: Holger Rune-Jonas Forejtek 14.00 Badminton: French Open 4.30 Basketball: LA Lakers-Utah TV3 Sport 15.00/18.35 Tennis: Swiss Indoors (m) 16.55/20.55 Formel 1: GP Mexico, træning 22.35 Tennis: Swiss Indoors (m) 1.30 Baseball: Washington-Houston TV3 Max 19.00 Fodbold: Esbjerg-FC Midtjylland 0.05 Ishockey: Las Vegas-Colorado 5.20 MotoGP: GP Australien, kvalifikation Xee 21.00 Fodbold: Southampton-Leicester Eurosport 1 16.20/18.50 Superbike: VM-afdeling Eurosport 2 7.30 Golf: The ZOZO Championship

Fodbold. FC København leverede endnu en stålsat europæisk udebanepræstation og fik 1-1 med hjem fra mødet med storklubben Dinamo Kijev i Europa League. Det var ikke noget, manager Ståle Solbakken havde regnet med, og med 5 point efter 3 kampe er der optimisme. »Vi havde kalkuleret med et nederlag her, før vi startede, men nu må vi se, om vi kan stå distancen«, siger Ståle Solbakken til 6’eren.

Solbakken frygter dog, at næste uges pokalkamp mod FC Nordsjælland kan gøre det sværere for FCK at hente point i returmødet i Parken om 13 dage og avancere i Europa League. Pokalturneringen gør det meget vanskeligere for de hold, der kæmper i Europa, siger han. »Jeg er irriteret over, at der slet ikke bliver taget hensyn til os overhovedet. Det er en skandale. Vi kæmper for dansk fodbold«, siger Solbakken.

Fodbold. LA Galaxy er efter et derbynederlag til Los Angeles FC færdig i det nordamerikanske MLS-slutspil. FC vandt 5-3 i et hæsblæsende opgør, der betyder, at svenske Zlatan Ibrahimovic ikke får mulighed for at føje MLS-mesterskabstitlen til sit cv, der i forvejen tæller 10 nationale ligatitler vundet i Holland, Spanien, Frankrig og Italien. Zlatan Ibrahimovic’ kontrakt med Galaxy udløber ved årsskiftet. Semifinalerne i MLS i denne sæson hedder Los Angeles FC-Seattle og Atlanta-Toronto og afvikles i den kommende uge.

Håndbold. De danske verdensmestre tabte torsdag i Aarhus i Golden League-turneringen til Frankrig med 31-27. »Vi havde fine muligheder for at vinde kampen, men desværre var det os, der virkede som det mest urutinerede hold til sidst, da kampen skulle afgøres. Det var os, der lavede de dumme fejl, der gjorde, at Frankrig løb med sejren«, siger landstræner Nikolaj Jacobsen til Ritzau. Danmark møder lørdag Norge i Aalborg.

Motorsport. Spanske Fernando Alonso er bare bidt af at køre hurtigt i bil. Den tidligere formel 1-verdensmester og dobbelte Le Mans-vinder vil nu prøve kræfter med Dakar Rally. »Det her er en kæmpe udfordring«, skriver han på Twitter. Dakar Rally indledes 5. januar i Saudi-Arabien.