Dansk landsholdsspiller fanget i penibel situation

Direkte sport i tv Lørdag 26. oktober TV 2 16.10 Håndbold: Golden League (m) TV 2 Sport 10.00/15.00 Badminton: French Open 13.30 Håndbold: Frankrig-Spanien (m) 21.00 Fodbold: Atlético Madrid-Bilbao 23.00 Basketball: Milwaukee-Miami TV3+ 13.30 Fodbold: Manchester C.-Aston Villa 16.55 Formel 1: GP Mexico, træning 19.30 Formel 1: GP Mexico, kvalifikation TV3 Sport 13.00 Fodbold: Hamburger SV-Stuttgart 15.30 Fodbold: Bayern M.-Union Berlin 18.30 Fodbold: Bayer Leverkusen-Bremen 3.00 Baseball: Washington-Houston TV3 Max 13.30 Fodbold: Sheffield Wed.-Leeds 16.00 Fodbold: Brighton-Everton 18.30 Fodbold: Burnley-Chelsea 21.25 Motorsport: Porsche Super Cup 1.05 Ishockey: Montreal-Toronto 4.55 MotoGP: Australiens Grand Prix Xee 15.30 Fodbold: Schalke 04-Dortmund Eurosport 1 7.50 Standardvogne: VM-afdeling 9.45/12.45 Alpint: World Cup (k) 15.00 Superbike: VM-afdeling 17.15 Supersport: VM-afdeling 19.00 Superbike: Qatars VM-afdeling 21.15 Motorsport: Porsche Super Cup Eurosport 2 10.30/15.00 Rally: Spaniens VM-afdeling 18.00 Svømning: International League 20.55 Cykling: 6-dagesløb

Fodbold. Landsholdsspilleren Mathias ’Zanka’ Jørgensen fra tyrkiske Fenerbahce varmede i søndags forud for kampen mod Denizlispor op i en t-shirt, der hyldede det tyrkiske militær. Sagen debatteres flittigt på Twitter. De tyrkiske styrker er i øjeblikket indblandet i en betændt konflikt i Syrien. Ritzau har forsøgt at få en kommentar fra Mathias Jørgensen igennem agent Ivan Marko Benes, men agenten har ikke besvaret henvendelsen.

Rugby. England leverede sensationen og blev det første mandskab i 12 år til at besejre et af den internationale idrætsverdens bedste kendte landshold og brands i VM-regi, da briterne slog de regerende verdensmestre New Zealand med 19-7 i turneringens første semifinale i Yokohama. 70.000 tilskuere fulgte fra lægterne englændernes historiske bedrift mod All Blacks, der blev sat på skinner, da Manu Tuilagi efter en brillant kombination scorede de første 5 point. Den engelske træner Eddie Jones har svært ved at fatte triumfen.

Great respect shown by two great teams after a tough 80 minutes on the pitch.#ENGvNZL #RWC2019 #WebbEllisCup pic.twitter.com/12OO0XvK2f — Rugby World Cup (@rugbyworldcup) October 26, 2019

»Det er altid utroligt svært, at spille mod New Zealand. Det er muligt, at det står på resultattavlen, at vi har slået dem, men man slår dem aldrig rigtigt. De blev ved med at klø på og vi måtte grave dybt for at finde den smule ekstra, der skulle til«, siger Jones ifølge BBC. Nu venter Wales eller Sydafrika i VM-finalen 2. november.

Foto: Peter Cziborra/Ritzau Scanpix Englands Maro Itoje (på knæ) blev kåret som banens bedste spiller i semifinalen.

Fodbold. Andreas Cornelius er skadet og må sidde over, når Parma lørdag møder Inter i Serie A. Der er tale om en overbelastningsskade. »Efter nærmest seks måneders inaktivitet har Cornelius spillet kontinuerligt og mere, end han kunne«, siger træner Roberto D’Aversa ifølge Parmas hjemmeside.





Tennis. 16-årige Holger Rune er klar til finalen i sæsonfinalen for juniorspillere efter sejr i semifinalen på 7-6, 4-6, 6-2 mod franske Valentin Royer.

Golf. Ikonet Tiger Woods har sat kursen mod karrierens 82. triumf i PGA Tour. Således ligger han alene i spidsen for turneringen Zozo Championship i japanske Chiba efter 2. runde. Woods har brugt 128 slag, mens landsmanden Gary Woodland er 2’er i 130 slag.

Ishockey. Frans Nielsen har gennem en årrække i NHL været med til at sætte flere rekorder. Blandt andet er danskeren den spiller, der har den bedste straffeslagsstatistik. Nu har Nielsen også været med til at sætte en negativ milepæl med Detroit Red Wings. Holdet tabte natten til lørdag for 7. kamp i træk, da det blev 0-2 mod Buffalo. Det er første gang i 30 år, Detroit præsterer en sådan negativserie.