Holger Rune slutter sæsonen som verdens bedste junior

FOR ABONNENTER

Tennis. Holger Runes tid som juniorspiller slutter helt på toppen. Den 16-årige dansker vandt i Chengdu sæsonfinalen med en sejr på 7-6, 4-6, 6-2 over franskmanden Harold Mayot, og dermed slutter Holger Rune som nummer 1 på juniorernes verdensrangliste. Holger Rune frygtede ellers for sin videre deltagelse i turneringen, da han fredag vred om på den ene ankel. »Efter jeg vred om, tænkte jeg, at jeg ikke var i stand til at fortsætte, men min træner sagde, at jeg bare skulle have fire partier mere for at gå videre, og dem fik jeg. I semifinalen gjorde det meget ondt i starten, men det blev bedre og bedre, og jeg er glad for, at jeg kunne fortsætte«, sagde Holger Rune i sejrsinterviewet på banen efter sin finalesejr.