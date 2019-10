Europamester Olsen bliver cheftræner i Superligaen

Direkte sport i tv Mandag 28. oktober TV 2 Sport 9.00/11.30 Tennis: WTA Finals (k) 20.00 Håndbold: Horsens-Nykøbing F (k) 1.00 Basketball: Houston-Oklahoma City TV3+ 19.00 Fodbold: AGF-FC København TV3 Sport 11.00 Tennis: Rolex Paris Masters (m) 1.10 Am. fodbold: Pittsburgh-Miami TV3 Max 20.45 Fodbold: QPR-Brentford 0.05 Ishockey: Buffalo-Arizona CANAL 9 19.15 E-sport: Superligaen Eurosport 1 7.25/12.25 Billard: Snooker - World Open Vis mere

Fodbold. Lars Olsen er ny cheftræner hos Esbjerg fB i Superligaen. Han starter dags dato og har kontrakt til sommeren 2022, skriver superligaklubben i en pressemeddelelse. Lars Olsen har siden 2011 været landstræner i Færøerne og har trænererfaring fra Superligaen fra perioder i Randers FC fra 2003-2007 og OB 2007-2010. Som spiller nåede Olsen langt over 250 kampe for Brøndby og som anfører for landsholdet løftede han 26. juni 1992 EM-pokalen i Gøteborg efter den danske 2-0-sejr over Tyskland.

»Den overordnede strategi om at bringe unge, talentfulde spillere fra EfB Akademi frem på førsteholdet er tiltalende, og fundamentet er allerede godt. På den korte bane handler det dog om at få hentet nogle point, så vi kan avancere i tabellen«, siger Lars Olsen, der overtager et hold, der ligger næstsidst i Superligaen med bare 9 point efter 14 kampe.

Lars Olsen dobbeltjobber frem til midten af november, hvor han takker af som landstræner på Færøerne efter kampene mod Norge og Sverige.

Fodbold. Jens Stage fra FC København er i aften tilbage på Aarhus Stadion, hvor han tidligere gennem 3 år har haft arbejdsplads iført en AGF-trøje. Til fck.dk fortæller Stage, at han har kigget i kalenderen for at se hvornår FCK skulle spille i Aarhus. »Så det kan godt være at jeg glæder mig lidt mere end mine holdkammerater. Jeg ser jo gerne de kampe jeg kan komme til at se med AGF, det er mange af mine gode kammerater. Jeg ønsker dem allesammen det bedste, så længe de holder sig på behørig afstand af os«, siger midtbanemanden. Der er kickoff i superligakampen kl. 19.

Fodbold. Arsenals anfører Granit Xhaka mister muligvis sit hverv. Den schweiziske midtbanespiller gik amok, da han blev skiftet ud søndag i 2-2-mødet med Crystal Palace. En gruppe Arsenal-fans var højlydt rasende på Xhaka, som luntede mod sin udskiftning, og det fik Xhaka at gestikulere kraftigt mod lægterne. Xhaka så på tv-billederne også ud til at bande højlydt, og episoden eskalerede yderligere, da han tog sin trøje af, smed den og strøg forbi manager Unai Emery og direkte ned i spillertunnelen.

»Han var forkert på den. Jeg ønsker at være rolig, men helt ærligt så var det en forkert opførsel«, siger manageren og tilføjer: »Lige nu handler det om at forholde sig roligt og tale med ham (Xhaka, red.), og vi bliver nødt til at tale om det internt i klubben«.

Motorsport. Kevin Magnussen sluttede som nummer 15 i søndagens mexicanske grandprix. Det er skuffende, siger han til TV3+. »Så bliver det ligesom at gå arbejde, hvor det normalt er leg og sjovt. Det er selvfølgelig stadig dejligt at køre, men der er ikke noget at køre for. Det kunne lige så godt være en træning på en eller anden måde«, siger Magnussen.