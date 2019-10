Fischer hylder FCK's 'Godfather'

Direkte sport i tv Tirsdag 29. oktober TV 2 Sport 9.00/11.30 Tennis: WTA Finals (k) 18.30 Håndbold: Esbjerg-Herning/Ik. (k) 21.15 Fodbold: Barcelona-Valladolid 2.00 Basketball: Denver-Dallas TV3 Sport 11.00 Tennis: Rolex Paris Masters (m) 20.00 Fodbold: Bochum-Bayern M. 22.00 Fodbold: Everton-Watford 0.05 Ishockey: Toronto-Washington TV3 Max 20.45 Fodbold: Man. C.-Southampton 6’eren 20.45 Fodbold: Burton-Leicester Eurosport 1 7.25/12.25 Billard: Snooker, World Open Eurosport 2 20.45 Fodbold: Crawley-Colchester

Fodbold. FC København-manager Ståle Solbakken var overrasket over, at FCK-matchvinder Dame N’Doye kunne klare samtlige 90 minutter mod AGF efter en længere skadespause. »Vi prioriterede rigtig meget dødbolde. Derfor faldt tempoet også lidt i kampen, og så havde han nemmere ved at spille hele kampen«, siger Solbakken, der vil spare angriberen på torsdag i pokalkampen mod FC Nordsjælland. Viktor Fischer lagde op til begge N’Doyes mål i 2-1-sejren. Han mener, N’Doye har noget ekstra. »Han er ‘Godfather’ for os, og det var særligt at have ham med igen, for han løfter os alle bare ved at være til stede. Det var helt unikt af ham at gå ind og lave to mål med det samme«, siger Fischer.

Fodbold. »Nu har vi tabt tre kampe i træk, så jeg har rigeligt at se til«. AGF-træner David Nielsen var kontant i sin udmelding over for Ritzau, da aarhusianerne mandag havde tabt 1-2 på eget græd til FC København. » Vi var dårlige mod Randers. Så synes jeg, vi mistede hovedet mod Silkeborg, og så tabte vi til FCK, selv om vi spillede en god kamp«, var den videre analyse fra AGF-træneren.

Antidoping. Det Internationale Antidopingagentur (Wada) regner med at træffe en afgørelse i en sag om mulig manipulation med russiske dopingoplysninger i slutningen af november. Det oplyser Wada ifølge nyhedsbureauet AFP. Den nye chef for det Russiske Antidopingagentur (Rusada), Yuri Ganus, har flere gange givet udtryk for, at han bestemt regner med, at sanktionen mod Rusland vil være udelukkelse fra det kommende OL i Tokyo.





Tennis. 3. seedede Naomi Osaka fra Japan er færdig ved WTA Finals i Shenzhen i Kina. Hun havde ellers indledt turneringen i søndags med en sejr. Det er en skulderskade, der tvinger Osaka til at stoppe før tid. »Jeg er skuffet over at være nødt til at trække mig. Det har været en fantastisk begivenhed i Shenzhen, og det er det største WTA-begivenhed på året. Det er ikke sådan her, jeg ville have sluttet denne turnering eller min sæson«, siger Osaka til WTA Insiders hjemmeside. Reserven Kiki Bertens fra Holland overtager japanerens plads i turneringen, hvor der er et indledende gruppespil.